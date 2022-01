Eurolygos lietuviai: 17-mečio debiutas, M. Blaževičiaus karjeros rekordas ir supančiotas D. Motiejūnas

Lukas Lekavičius

„Žalgirio“ gynėjas rungtynių pradžioje surengė trumpą benefisą: pirmoje atakoje – netikėtas tolimas šūvis, antroje – metimas balionu prasiveržus, trečioje – kaip ant lėkštutės padėtas kamuolys M.Blaževičiui. Nors varžovai netrukus priminė L.Lekavičiui, kad jis ne visagalis, gynėjas visas rungtynes žaidė labai energingai, dažnai mėtė ir iš gerų, ir iš pusėtinų padėčių. L.Lekavičiui kartais pavykdavo pasinaudoti staigiu pirmuoju žingsniu, bet ir varžovai prieš žemiausią žalgirietį pasinaudodavo ūgio pranašumu.

L.Lekavičius žaidė beveik 33 min., pelnė 13 taškų (1/6 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 2/2 baudų), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas ir prasižengė 3 kartus.

„Žalgiris“ (3-16) išvykoje pralaimėjo „Olimpia“ (14-6) komandai 58:65. Nors L.Lekavičiaus užvesta Kauno komanda rungtynes pradėjo 7:0, varžovai pirmojo kėlinio viduryje persvėrė rezultatą, o nuo antrojo kėlinio vidurio Milano krepšininkai pirmavo apie dešimties taškų skirtumu.

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“ gynėjas 7-ąją min. pakeitė N.Kalathį. Jis dažnai žaidė individualiai ir vien pirmojo kėlinio pabaigoje pelnė 6 taškus, o dar vieną taiklų metimą pridėjo antrojo kėlinio pradžioje. R.Jokubaičiui esant aikštėje „mėlyni-granatiniai“ didino skirtumą ir užsitikrino lemiamą persvarą. Antroje rungtynių pusėje, kai skirtumas buvo triuškinamas, R.Jokubaitis žaidė ramiai ir nė karto nemetė į krepšį.

Jis žaidė 18 min. ir pelnė 8 taškus (4/4 dvitaškių).

„Barcelona“ (17-5) namie be įtampos vykusiose rungtynėse nugalėjo ASVEL (9-13) ekipą 84:71.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas pirmoje komandos atakoje nepataikė iš toli, bet po to labai agresyviai žaidė puldamas ir pirmajame kėlinyje laimėjo daugumą dvikovų su W.Tavaresu, kurį varžovų treneris labai greitai pakeitė. Grumtis su V.Poirier buvo sudėtingiau. Tiesa, lietuvis supančiojo abu varžovus gindamasis, bet puldamas iš jų pančių neišsivadavo ir po pertraukos pelnė tik 2 taškus. Gavęs kamuolį baudos aikštelėje D.Motiejūnas dažniausiai mesdavo iš sunkių padėčių, o prisitaikyti stovint už trijų taškų linijos nepavyko.

D.Motiejūnas žaidė beveik 33 min., pelnė 10 taškų (4/11 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/3 baudų), atkovojo 11 kamuolių, išprovokavo 4 pražangas ir 3 kartus suklydo.

31 metų aukštaūgis pasiekė sezono atkovotų kamuolių rekordą ir pirmą dvigubą dviženklį šį sezoną. D.Motiejūno karjeros rekordas yra 21 atkovotas kamuolys. Praėjusiais metais jis Eurolygoje pasiekė du dvigubus dviženklius.

„Monaco“ (10-12) namie po lygios kovos ir pratęsimo pripažino Eurolygos lyderio „Real“ (18-3) klubo pranašumą 84:90. Skirtumas nė karto nebuvo dviženklis, o „Real“ ketvirtojo kėlinio pabaigoje pavijo 6 taškų skirtumu pirmavusius šeimininkus ir truputį tiksliau žaidė per pratęsimą.

Marekas Blaževičius

„Žalgirio“ starto penketo vidurio puolėjas rungtynių pradžioje pasinaudojo viena L.Lekavičiaus sukurta proga, bet jau 4-ąją min. prasižengė antrą kartą. M.Blaževičiui grįžus į aikštę Kauno komandos baudos aikštelėje likdavo nemažai spragų, o ketvirtojo kėlinio pradžioje jis gavo ketvirtąją pražangą, todėl žaidė gana trumpai. Tačiau žalgirietis su varžovais atsiskaitydavo puldamas.

M.Blaževičius žaidė 17,5 min., pelnė 13 taškų (4/6 dvitaškių, 5/7 baudų), išprovokavo 4 pražangas ir prasižengė 4 kartus. Jis pasiekė karjeros rezultatyvumo rekordą (iki šios savaitės M.Blaževičius keturis kartus pelnė po 10 taškų).

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas pastebėdavo spragas varžovų gynyboje, bet ne visada pataikydavo ir iš gerų padėčių. Asmeninę statistiką jis pagerino tada, kai nugalėtojai jau nekėlė abejonių.

R.Giedraitis žaidė 33 min., pelnė 12 taškų (4/8 dvitaškių, 1/4 tritaškių), atkovojo 8 kamuolius, perėmė 3 kamuolius ir prasižengė 3 kartus. Jis pasiekė karjeros atkovotų kamuolių rekordą.

„Baskonia“ (7-14) išvykoje pralaimėjo „Panathinaikos“ (5-15) klubui 63:75. Tik devynis krepšininkus, tarp kurių nebuvo T.Sedekerskio, registravusi Vitorijos komanda iškart atsiliko 4:18, antrajame kėlinyje Atėnų ekipos persvara padidėjo iki 19 taškų, trečiajame – iki 25 taškų.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas pirmojo ir trečiojo kėlinio pradžioje pabandė žaisti individualiai, bet varžovai buvo tam gerai pasiruošę. E.Ulanovui tekdavo arba skubiai ieškoti kito atakos tęsinio, arba mesti iš sunkios padėties. Jis žaidė be klaidų, bet sukūrė mažai.

E.Ulanovas per 31,5 min. pelnė 2 taškus (1/5 dvitaškių, 0/1 tritaškio), atkovojo 8 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Regimantas Miniotas

„Žalgirio“ aukštaūgis į aikštę buvo įleistas 6-ąją min. Jis gerai priėmė kamuolį po krepšiu, pataikė iš toli, bet visus taškus surinko pirmojo kėlinio pabaigoje. Vėliau R.Miniotas sustiprino komandos žaidimą baudos aikštelėje, tačiau varžovų krepšiui negrasino.

R.Miniotas žaidė 20,5 min., pelnė 5 taškus (1/1 dvitaškio, 1/1 tritaškio) ir atkovojo 7 kamuolius.

Artūras Milaknis

A.Milaknis nuo suolo pakilo pirmojo kėlinio pabaigoje. Du pirmieji gynėjo metimai buvo netaiklūs, o po to jis gana ilgai nerado vietos aikštėje. Trečiojo kėlinio pabaigoje A.Milaknis pataikė pirmąjį tritaškį, po to pridėjo dar vieną, bet komandos neišjudino.

A.Milaknis žaidė 20 min., pelnė 8 taškus (2/5 dvitaškių, 2/2 baudų) ir prasižengė 3 kartus.

Motiejus Krivas

17-metis vidurio puolėjas 4-ąją min. pakeitė M.Blaževičių ir debiutavo Eurolygoje. Jam netrūko noro, bet trūko ir jėgos stumdantis po krepšiais, ir įgūdžių užsiimant padėtį.

M.Krivas žaidė 2 min. ir į krepšį nemetė.

Mindaugas Kuzminskas

Antrojo kėlinio pradžioje į aikštę įleistas „Zenit“ puolėjas per pusantros minutės dukart visiškai laisvas nepataikė iš toli ir iki keitimo kėlinio viduryje visai nesilankė varžovų baudos aikštelėje. Po pertraukos M.Kuzminskas žaidė trumpai ir pasyviai.

Jis per 9 min. taškų nepelnė (0/2 tritaškių).

„Zenit“ (13-7), žaidęs be traumuoto A.Gudaičio, namie nugalėjo „Anadolu Efes“ (10-11) klubą 76:67. Iki pertraukos komandos žaidė lygiai, bet trečiajame kėlinyje Sankt Peterburgo krepšininkai pelnė 9 taškus iš eilės, įgijo dviženklę persvarą ir liko priekyje iki finalo sirenos.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ starto penketo gynėjas rungtynių pradžioje neturėjo progų mesti ir prarado kantrybę. Jis pirmą kartą metė tik antrojo kėlinio viduryje, bet metimas buvo skubotas. Kiti K.Lukošiūno bandymai pataikyti taip pat nebuvo sėkmingi, o po keturių iš eilės netaiklių tolimų metimų atėjo eilė nepataikyti ir iš po krepšio.

K.Lukošiūnas žaidė 20 min., taškų nepelnė (0/1 dvitaškio, 0/4 tritaškių) ir išprovokavo 3 pražangas.

Nežaidė

„Žalgiris“ penktadienį registravo tik 11 krepšininkų, tarp kurių nebuvo dviejų veteranų Manto Kalniečio ir Pauliaus Jankūno. 18-metis Titas Sargiūnas keliavo į Milaną, bet visas rungtynes stebėjo nuo suolo.

„Zenit“ šiame ture žaidė be Artūro Gudaičio, CSKA – be Mariaus Grigonio, „Baskonia“ – be Tado Sedekerskio.