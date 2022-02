Domantas Sabonis pratinasi prie naujos komandos: universalus žaidimas tiesė kelius į „Kings“ pergalę

25 metų lietuvis buvo netoli trigubo dviženklio: jis per 34 min. surinko 16 taškų (7/9 dvitaškių, 2/2 baudų), 11 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvius perdavimus. Be to, jis 4 sykius prasižengė ir du kartus suklydo.

Praėjusią savaitę po mainų „Indiana Pacers“ klubą palikęs D.Sabonis aikštėje nesusidūrė su Latvijos milžinu Kristapu Porzingiu, į „Wizards“ persikėlė iš „Dallas Mavericks“. Latvis įrašytas į traumuotų krepšininkų sąrašą.

Kitas buvęs „Pacers“ žaidėjas Justinas Holiday pelnė 12 taškų.

Po dviejų kėlinių „Kings“ atsiliko 59:65, o trijų jau pirmavo 92:88. Sėkminga atkarpa tęsėsi ir ketvirtojo kėlinio pradžioje, kol svečiai įgijo persvarą 120:104 ir užtikrintai baigė rungtynes.

„Kings“ gretose rezultatyviausias buvo De'Aaronas Foxas, per 38 min. pelnęs 26 taškus, o Harrisonas Barnesas pridėjo 21 tašk.ą

„Wizards“ lyderis Kyle'as Kuzma per 35 min. pelnė 22 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Į Vašingtoną mainų termino dieną iškeistas latvis Kristaps Porzingis vis dar nerungtyniauja. Jis įrašytas į traumuotų žaidėjų sąrašą.

„Wizards“: Kyle'as Kuzma 22 (5/8 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 8 atk. kam., 7 rez. perd.), Corey Kispertas 20, Thomas Bryantas ir Rui Hachimura po 13.

„Kings“: De'Aaronas Foxas 26 (10/17 dvitaškių), Harrisonas Barnesas 21 (7/8 dvitaškių, 5 atk. kam.), Moe Harklessas 17 (8 atk. kam.), Domantas Sabonis 16 (7/9 dvitaškių, 11 atk. kam., 7 rez. perd.), Justinas Holiday 12.