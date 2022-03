Rusai dėl savo krepšinio griūties kaltina ir „Žalgirį“, ir į Seimą paramos neva ėjusį Arvydą Sabonį

Žiniasklaidos priemonės skurta medžiaga iš esmės meta akmenį į Kauno „Žalgirį“, kad jis pradėjo agresoriaus Rusijos krepšinio griūtį, kuri įvyko per penkias dienas. „Dabar mes be Eurolygos ir be TOP klubų“, – pavadinime skelbia agresoriaus žiniasklaidos priemonė.

Ji teigė, kad įvykusio karo siaubas visiems buvo suprantamas: „Barcelona“ su Šarūnu Jasikevičiumi atšaukė kelionę į Sankt Peterburgą, Tony Parkeris įspėjo komandą, kad ji jokiais būdais nevyks žaisti su agresoriaus komanda „Zenit“, Erginas Atamanas laimėjo, tačiau meldė televzijos transliacijoje taikos, Ettore Messina pralaimėjo, tačiau aiškino tik apie taiką Ukrainoje.

„Ir tik Eurolygos ofisas niekaip negalėjo apsispręsti: pradžioje patikino, kad karą sukėlusios valstybės Maskvos CSKA gali žaisti su Miuncheno „Bayern“, o po to negali. Po to atšaukė kažkodėl visų trijų klubų mačus“, – rašo portalas.

Neva Eurolygai apsispręsti buvo labai sunku, nes galvojant apie rusų ekipas, ji galvojo apie pirmaujančias turnyre komandas, finansinį stabilumą, rusiškus rėmėjus. Penktadienį Eurolygos vadovai taip ir nenutarė, ką daryti su rusų klubais, kurie yra varžybų dalyviai.

„Ir tik vienintelis „Žalgiris“ pareiškė, kad bet kuriuo atveju nežais su rusais. Lietuviai sutiko net su techniniais pralaimėjimais ir pradėjo putotis tik tuomet, kai Eurolyga pradėjo gąsdinti baudomis ir sankcijomis. Tam, kad to būtų išvengta, Arvydas Sabonis asmeniškai net ėjo prašyti politinės paramos į Seimą“, – piktinosi rusų leidinys.

Neva per posėdį visi, išskyrus kauniečius, sutiko perkelti Rusijos komandų namų rungtynes į neutralią vietą ir trys rusų ekipos norėjo tai padaryti Serbijoje. Ir Serbija net sutiko juos priimti. Tačiau pirmadienį tapo aišku, kad ir toks scenarijus negalimas, nes Rusijos aviacijai dėl sankcijų buvo uždaryta visa Europos sąjungos oro erdvė.

„Kaip ir sakėme, mūsų vertybės nesikeičia – mes nenorime žaisti su karinę agresiją vykdančios šalies klubais ir tokią poziciją siūlėme priimti Eurolygai ir jos klubams. Visgi lyga ir kiti klubai linko į sklandų sezono užbaigimą“, – po posėdžio penktadienį nusivylimo neslėpė Kauno „Žalgirio“ direktorius Paulius Motiejūnas.

„Mes nenorime žaisti minėtų rungtynių ir sutinkame prisiimti minimalias sankcijas – pralaimėjimus 0:20. Apie tai ir toliau kalbėsime su lyga ir klubais, tačiau tuo pačiu negalime sutikti, kad lyga mums skirtų pinigines baudas (reglamente numatomos baudos nuo 100 000 iki 200 000 eurų už vienerias rungtynes) ar imtųsi drastiškų priemonių – šalintų iš lygos (galima diskvalifikacija iš Eurolygos nuo 1 iki 3 sezonų). Vertybės mums yra svarbios, tačiau nenorime iš mūsų komandos, krepšinio gerbėjų ir Lietuvos atimti Eurolygos, todėl nesimėtome ultimatumais ir toliau bendrausime su lyga ir klubais, kad rastume bendrą sprendimą“, – tikino viešai P.Motiejūnas.

Vis dėlto galiausiai pirmadienį pati Eurolyga pranešė, jog Rusijos komandos yra suspenduotos: ir ne tik trys klubai Eurolygoje, tačiau ir Europos taurėje kovojanti Krasnodaro komanda.

„Per tas dienas Eurolygą įprastai kritikavo: Europa su nesupratimu priėmė varžybų rengėjų ilgus apmąstymus ir siekius žūtbūt išlaikyti visas komandas turnyre. Neaiškūs ir buvo tie pasakymai „kontroliuojame situaciją“. Tačiau Jordi Bertomeu citatose buvo matyti, kad jį privertė žengti žingsnius „žmonės, kurie reiškia palaikymą Ukrainos žmonėms“, – rašė rusai.

Maža to: jau antradienį savo sprendimą dėl valstybės agresorės komandų ir rinktinių paskelbė ir FIBA. Ji pranešė, jog neribotam laikui eliminuojanti Rusijos rinktines ir klubus iš jos organizuojamų turnyrų.

Tai reiškia, kad šios šalies vyrų nacionalinė ekipa dar šiemet nebetęs 2023 metų pasaulio čempionato atrankos varžybų, jos nebus rudenį Europos pirmenybėse. Tai reiškia, kad visų amžiaus grupių vyrų ir moterų ekipos gali net ir nerengti jokių stovyklų, nesitreniruoti, nes vis tiek niekas su jais nekovos joskiose varžybose.

„Viso to pradžia buvo „Žalgirio“ manifestas palaikant Ukrainą. Rusų klubai tapo vargšais anksčiau nei kiti klubai, o TOP komandos atsidūrė chaose. Dabar niekas negali nuspėti, kokios bus griaunančios Rusijos krepšinį finansinės katastrofos ir kas turėtų atsitikti, kad rusų sportas vėl galėtų spausti rankas kitiems.

Tačiau aišku viena: ši era su vienu iš turtingiausių Europos Maskvos klubų ir jo visiškai įprastu patekimu į Eurolygos finalo ketvertus jau iš tikrųjų lieka praeityje.

Per penkias dienas su visomis smulkmenomis įvykusi griūtis rusų krepšinyje iliustruoja tą prarają, į kurią mes patekome. Nors, jau dabar tai neturi jokios reikšmės“, – rašė sports.ru.

Ketvirtadienio (vasario 24 d.) ankstų rytą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui leidus pradėti karą į Ukrainą įsiveržė rusų pajėgos.

Rusijos invazija į Ukrainą jau pareikalavo karių gyvybių. Vakarų pasaulis pasmerkė tokį V.Putino elgesį ir paskelbė, kad imsis griežčiausių priemonių.