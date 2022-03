Per du mačus G lygoje 100 taškų pelnęs G. Stauskas iškart pasirašė sutartį su NBA klubui

N.Stauskas G lygoje per du mačus surengė fantastiškus pasirodymus, per 24 valandas įvykusiose akistatose pelnęs 100 taškų (57 ir 43). Viename mače jis per pirmąją akistatos dalį pelnė net 38 taškus.

28 metų 198 cm ūgio gynėjas G lygoje su Denverio „Nuggets“ dublerių marškinėliais šį sezoną sužaidė 14 mačų ir per 38 minutes rinko 26 taškus (47 procentai tritaškių), 5,8 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo.

Krepšininkas buvo arti visų laikų G lygos rekordo, kuris priklauso 65 taškus per vieną mačą sumetusiam Russui Smithui.

„Gold“ Rytų konferencijoje žengia septinti, „Herd“ – dvylikti.

Karjeros pradžioje N.Stauskas bandė save NBA, tačiau niekur ilgai nesilaikė: kovojo „Sacramento Kings“, „Philadelphia 76ers“, „Brooklyn Nets“, „Portland Trail Blazers“, „Cleveland Cavaliers“ ir „Miami Heat“.

Vėliau persikėlė į Europą ir kurį laiką atstovavo Eurolygos Vitorijos „Baskonia“ komandai, o 2021-aisiais jis grįžo į NBA – sužaidė kelias rungtynes „Miami Heat“, o dabar persikėlė ir į G lygą.

Jis yra atstovavęs Kanados jaunimo ir vyrų rinktinėms, 2015-aisiais Amerikos taurėje nuskynė bronzą.