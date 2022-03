„Žalgirio“ bendruomenė įsitraukia į „One Team“

„One Team“ dalyviams – partnerių išbandymas

Kauno „Žalgirio“ ir kitų Europos klubų vykdomos socialinės atsakomybės programos esmė – nuoseklus darbas su mažiau galimybių turinčia vietos bendruomenės dalimi per krepšinio žaidimą.

Kauniečiai dirbdami su „Specialioji Olimpiada Lietuva“ globojamais žmonėmis 12 savaičių trunkančių užsiėmimų metu kryptingai dirba siekiant tobulinti dalyvių bendravimo, komandinio darbo įgūdžius, diegia vertybes bei suteikia žinių, kurios praverčia jaunuoliams ateityje.

Viename iš paskutinių susitikimų projekto dalyviai turėjo galimybę parodyti, ką išmoko užsiėmimų metu. Jie savo mėgstamiausius žaidimus pristatė ir juos patys vedė svečiams – „Žalgirio“ partnerių atstovams iš „One Team“ programą globojančios įmonės „Ramirent Lietuva“, taip pat atstovams iš „Vilkyškių pieninės“, Kauno miesto savivaldybės ir pačios „Žalgirio“ organizacijos darbuotojams.

„Nors susitikimas turėjo būti iššūkis jaunuoliams, bet panašu, kad „One Team“ užsiėmimai sustiprino jų pasitikėjimą savimi tiek, kad to jaudulio nepastebėjome. Gal net patys jautėme didesnį jaudulį nei jie. Jaunuoliai kelis mėnesius sportuodami „Žalgirio“ arenoje jautėsi kaip namie, o mes – kaip svečiuose pas juos. Per tokius bendrus susitikimus labai gerai pasimato Kauno „Žalgirio“ daromas teigiamas poveikis dalyviams ir labai gera jaustis to dalimi“, – įspūdžiais dalijosi jau penktus metus projektą globojančios įmonės „Ramirent Lietuva“ atstovas Eligijus Baikauskas.

„One Team“ savaitės metu – rekordinis „Žalgirio“ sirgalių indėlis

Eurolyga „One Team“ savaitę šiemet siūlė paminėti kitaip – visų klubų bendruomenėms įsijungiant į „One Team“ ėjimo iššūkį. Jo metu, vasario 8–11 dienomis, skatino sirgalius iš visos Europos žygiuoti už savo klubo komandą.

Čia „Žalgirio“ sirgaliai – suspindėjo. Iššūkiui užsiregistravo rekordinis dalyvių skaičius – daugiau nei 1700 žmonių. Tai tapo be konkurencijos didžiausia bendruomene iššūkyje. Žygeiviai, dalyvavę žaliai baltų komandoje, sudarė beveik pusę viso iššūkio dalyvių. Visi kartu vos per keturias dienas nuėjo beveik 40 milijonų žingsnių, tai yra daugiau nei 28 tūkstančius kilometrų. Kitaip tariant – visi kartu įveikė 70 proc. atstumo aplink Žemę.

„Aš visada daug vaikštau, per dieną nueinu 20 000 žingsnių, dažnai ir daugiau – 40 000 žingsnių man ne problema. Daug vaikštau darbe, mėgstu išeiti pasivaikščioti ir vakarais. Kauną esu išvaikščiojęs iš vieno galo į kitą. Labai gerai, kad žmonės skatinami daugiau vaikščioti. Gi judėjimas užtikrina gerą sveikatą“, – sakė daugiausiai iš visų „One Team“ dalyvių vaikščiojęs Tadas.

Daugiausiai žingsnių nuėję iššūkio dalyviai kasdien įveikdavo apie 40 kilometrų. Nors Tadui nepavyko laikytis tokių tempų, jis vis tiek džiaugėsi vieta antrajame šimtuke.

Diplomai iš žalgiriečių rankų

Tradiciškai užsiėmimus su pirmąja „One Team“ grupe vainikuoja ir susitikimas su žalgiriečiais, programos ambasadoriais. Ambasadorių rolę šiemet perėmė Marekas Blaževičius ir Nielsas Giffey, kurie kartu su jaunuoliais dalyvavo žaidimuose ir įteikė diplomus.

„Visada smagiausia susitikti su žalgiriečiais, gauti diplomą, nusifotografuoti. Čia išsipildė ir mano svajonė – po vieno susitikimo arenoje sutikau savo mėgstamiausią žaidėją – Mantą Kalnietį, gavau jo parašą. Šitą dieną tikrai atsiminsiu ilgai“, – emocijomis tryško projekto dalyvis Pijus.

Tiesa, nors gyvi susitikimai duoda kur kas daugiau naudos, bet pandeminėje aplinkoje sukelia papildomų iššūkių. Projekte dalyvauja tik skiepyti dalyviai, po susitikimų salė išvėdinama ir dezinfekuojama, nesinaudojama tomis pačiomis priemonėmis, kurias naudoja komanda. O susitikimuose su žalgiriečiais dar labiau stiprinamas saugumas – viso susitikimo metu, net ir sportuojant, dėvimi respiratoriai, laikomasi atstumų ir žaidėjai nesinaudoja tomis pačiomis priemonėmis kaip dalyviai.

Saugumo priemonių veiksmingumą įrodo tai, kad susitikimų metu neįvyko COVID-19 protrūkiu.