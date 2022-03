„Žalgirio“ pamoką gavęs Šaras: „Jei nebūtų Kaunas, būčiau gavęs antrą techninę ir išėjęs“

Beveik 13 tūkst. sirgalių plojimais pasitiko 45-erių Šarą. Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis nusidažiusios tribūnos šiltai priėmė ilgai lauktą svečią, kuriam tai buvo pirmosios rungtynės treniruojant svečių komandą pilnoje „Žalgirio“ arenoje.

„Jaučiau jaudulį, norėjau, kad kuo greičiau prasidėtų rungtynės. Esu dėkingas, sužavėtas. Ačiū labai. Bet prasidėjo rungtynės ir stengiausi atlikti darbą pradedant kalba. Mums reikia bandyti pakeisti dinamiką, jums atrodo, kad viskas gražu, lentelėse esame aukštai, bet viskas gali labai greitai subyrėti. Mūsų darbas pakeisti dinamiką“, – pralaimėjimą aiškino Šaras.

Jaukus priėmimas greitai virto aršia kova aikštėje, o „Barcelona“ ketvirtojo kėlinio pabaigoje paleido „Žalgirį“ ir patyrė pralaimėjimą.

„Kažkokių panašių rungtynių ir tikėjausi. Kažkaip, jei taip apibūdinti, esame prastoje dinamikoje. Žaidėjus bandome pažadinti, bet jaučiamas didžiulis atsipalaidavimas, nekovojimas. Kažkiek logiška, kas vyksta. Turime sugrįžti ir pradėti elgtis žymiai žmogiškiau.

Veidai ant suoliuko daug ką pasako. Pralaimėjome „Valencia“ komandai, buvo toks vaizdas, kad komandai nelabai skauda. Tai buvo labai blogas ženklas. Bandome tai pakeisti, bet nėra laiko kada pailsėti. Mūsų kovo mėnesio kalendorius yra katastrofiškas“, – kalbėjo Šaras.

Po dvikovos treneris pasidalijo mintmimis žalgiriečių žaidimą ir Eurolygos poziciją dėl karo Ukrainoje.

– Treneri, kodėl komanda subyrėjo pabaigoje?, – buvo paklaustas Š.Jasikevičius.

– Kai Joshas Nebo atliko du dėjimus, man pačiam kirto per galvą. Kai matai, kad vienas žaidėjas yra labai alkanas, o maniškiai – ne. Pasigedau lyderystės, apie ją daug šnekame. Standartiniai dalykai mus palupo – nepašvilpė, pradėjome dviem rankomis stumdytis. Pralaimėjimas skauda, bet dar blogiau, kad man nepatinka, kaip komanda elgiasi. Reikia sugrįžti ir būti geresniais žmonėmis. Jei nebūtų Kaunas, ko gero, būčiau gavęs antrą techninę ir išėjęs. Bet nenorėjau, kad visas dėmesys būtų man.

- Jums, kaip „Žalgirio“ sirgaliui, kas patinka šioje geroje kauniečių atkarpoje?

– Patinka tai, kad jie laimėjo taurę, jie atsipalaidavo. Sezono pradžioje buvo daug streso, daug pakeitimų. Jiems kaip tik reikėjo tokio dalyko kaip taurė, jiems reikia iškovoti dar LKL. Eurolygoje jie bandys kabintis, bet nėra lengva. Matosi, kad visa komanda atrodo ramesnė, supranta, ko nori treneris. Su visa pagarba „Žalgiriui“, 23 klaidos. Mes atrodėme kaip visiški vaikučiai. Labai sunku atrasti kažkokį pozityvą.

– Kaip manote, kokią pamokas Rokas Jokubaitis išsineš iš šių rungtynių?

– Jis visada pasiima pamokas. Rokas šiandien atrodė solidžiai, nors buvo momentų, kai pametė galvą. Bet sugrįžo.

– Kai jūs treniravote „Žalgirį“, Edgaro Ulanovo žaidimas atrodydavo kaip amerikietiški kalneliai. Kaip paaiškintumėte, kad jis geriau žaidžia antroje sezono dalyje?

– Su Edgaru nėra amerikietiškų kalnelių. Su juo nebūna kalnelių. Jis iki sausio būna štilius, o po to – Everestas. „Žalgiriui“ reikia galvoti, gal jam mokėti algą tik už pusę sezono. Matosi, kad žmogus yra geroje formoje. Jis visada pradeda žaisti prieš taurę, susirenka visus MVP ir išeina ilsėtis iki sausio.

– Daug kas komentaruose jau rašo, kad Šaras padovanojo pergalę Lietuvai Kovo 11-osios proga. Žinant jūsų charakterį, to sunku tikėtis?

Gerai, kad aš neskaitau komentarų.

– Kiek skausminga, kad L.Lekavičius visas rungtynes veržėsi į kairę pusę ir kiek malonu, kad jis taip puikiai žaidžia?

– Visi tie žaidėjai, kurie buvo pas mane, yra specialūs. Sergu už juos, kai nežaidžia prieš mus. Eilė žaidėjų kauniečiams daug ką šįkart davė.

– Neseniai pasisakėte apie karą Ukrainoje. Nepasigendate aštresnių žodžių iš Eurolygos?

– Žinote, dabar kiekvienas, kuris nepasisako, jau irgi yra daromas priešu. Ar bent jau, nežinau, kiek skaitau, Arvydas Sabonis nebuvo pasisakęs, tai apie jį irgi kalbėjo. Ar mes demokratiją turime ar ne. Jei žmogus nenori šnekėti, kodėl jis turi šnekėti. Mes visi suprantame, kad čia yra baisūs dalykai. Jei jis nenori šnekėti, tai jis gali nešnekėti.

– Treneriai yra sakę, kad jų dažnai negirdi Eurolyga. Ar dėl Rusijos klubų likimo, tvarkaraščio su treneriais yra kažkoks Eurolygos kontaktas?

– Nėra. Daug kas į mus nekreipia dėmesio. Per pandemiją niekas mūsų neklausė. Po to atsiprašė. Kai ateina laikas spręsti komandos reikalus, tai pas trenerį eina. Kai priimami kažkokie sprendimai, mūsų daug neklausia ir tikrai mes dėl to esame nusivylę. Buvo kažkuriuo momentu atsiprašymai, o toliau vėl niekas.