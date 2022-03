Apie karą Ukrainoje pusę lupų kalbantis rusų krepšinio guru V. Gomelskis užkabino ir Lietuvą: „Daugiau kaip 250 metų Rusija jiems agresoriai“

Jau daugiau kaip trejus metus per savo tinklaraštį su savo valstybės krepšinio sirtgaliais bendraujantis V.Gomeskis nuo vasario 24-osios, kai Rusijos okupacinė armija įsiveržė į Ukrainą ir siekia sugniūždyti nepriklausomą šalį, tenka atsakyti ir į klausimus apie jo paties požiūrį į karą, invaziją į Ukrainą.

Yra tarp klausiančiųjų V.Gomelskio ir suprantančių situaciją žmonių, tačiau žymiai daugiau yra propogandos paveiktų Rusijos gyventojų, kuriems karas su Ukraina atrodo teisingas.

V.Gomeskis savo atsakymuose vis dėlto nebijo vartoti ir žodžio „karas“, kuris valstybėje agresoriuje yra draudžiamas, nes bandoma per visą Rusijos žiniasklaidą aikšinti, jog tai visiškai lokali karinė operacija, kurioje nežudomi civiliai gyventojai, nebombarduojami miestai, nevyksta jokių plėšimų ir prievartos aktų.

Tiesa, V.Gomelskis prisibijo viešai skelbti apie karo pražūtingumą, Rusijos armijos veiksmus Ukrainoje, nes už tokius pasisakymus šioje valstybėje gręsia kalėjimas iki 15 metų.

„Gerbiamas Vladimiras Aleksandrovičiau! Skaitau jūsų konferenciją nuo pat jos pradžios (ir net anksčiau, kai ji buvo kitoje svetainėje). Žinau, kad jūsų konferencijos pranešimus skaito žmonės iš viso pasaulio. Jei įmanoma, leiskite man pasakyti: 1) Karas yra pats blogiausias konflikto sprendimas! Sveikas protas sako, kad karas yra blogiausias dalykas, koks tik gali būti! 2) Tie, kurie nusprendė surengti vadinamąją „karinę operaciją“, neklausė Rusijos piliečių nuomonės! Tai ne mūsų sprendimas! Tai ne rusų norų pildymas! 3) Deja, reikia pripažinti, kad Rusijos visuomenė iš tikrųjų suskilo į 2 stovyklas: tie, kurie palaiko veiksmus ir tuos, kurie juos smerkia. 4) Kalbėsiu už save, už tuos žmones, kuriuos pažįstu asmeniškai ir žinau jų nuomonę: mes prieš šį karą, labai užjaučiame ukrainiečius! Tai ne mūsų karas!“, – parašė Dmitrijus.

„Karas = mirtis. Kas gali būti blogiau už karą? Ukrainos žmonės nėra mūsų priešai“, – atsakė V.Gomelskis.

„Basketmanas“ paklausė tiesmukai: „Kaip gyventi toliau su šiuo karu?“. Į tai Rusijos krepšinio guru atsakė: „Galvoti, priimti sprendimus, juos vykdyti, pažinti pasaulį, skirti tiesą nuo melo, tikėti savo artimaisiais, mylėti ir būti vertais meilės“.

Konferencijos dalyvis Arsenas suskubo visomis Rusijos sporto bėdomis apkaltinti ne savo šalį, o Vakarus: „Panašu, kad „džentelmenai“ užsibrėžė sunaikinti visą mūsų sportą be triukšmo ir nekeliant dulkių.“

V.Gomelskis atsakė taip, kaip jis supranta situaciją: „Kodėl „nėra triukšmo“? Ir dar koks propagandinis ažiotažas yra keliamas“.

Pasivadinęs konferencijos dalyviu „Palyčiumi“, skaitytojas citavo ir Lietuvos krepšinio žurnalistą Joną Miklovą.

„Sausio 25 dieną Lietuvos žurnalistas Jonas Miklovas parašė: „Turint galvoje, kaip visas pasaulis reaguoja, neįsivaizduoju scenarijaus, pagal kurį Rusijos komandos užbaigtų šį sezoną.

Po to jis išsakė prognozę: „Štai dar vienas spėjimas: daugiau niekada nepamatysime CSKA su tokiais kietais žaidėjais, kokius jie turėjo per pastaruosius 20 metų. Dabar su Rusijos klubais atsisveikinsime ilgam. Klubai neturėjo jokio gyvybinio finansinio modelio, tai buvo propagandos mašina.

Ką pasakytumėte apie pirmąjį ir antrąjį punktus?“.

Į tai V. Gomelskis atsakė ne vienu ar keliais sakiniais: „Lietuvių baimė prieš Rusiją pagrįsta istorine atmintimi. Lietuviams ir kitoms Baltijos šalims jau daugiau nei 250 metų Rusija visada buvo agresorė.

Net praėjusio amžiaus 80-ojo dešimtmečio akistatos tarp CSKA ir „Žalgirio“ buvo labiau ne sportinio, o politinio pobūdžio. Ryšium su tuo, kas jau pasakyta, suprantu Lietuvos žurnalisto poziciją, tačiau negaliu priimti jos kaip galutinę tiesą.

Be to, aš niekada nesupratau kai kurių mano kolegų piktžiugiškumo dėl oponentų politinių nesėkmių. Kas jau tikrai – nė vienas Rusijos sporto klubas nekaltas dėl to, kas vyksta Ukrainoje“.

Vis dėlto, televizojos krepšinio komentatoriui tenka daugiau atsakinėti į tokio pobūdžio mintis, kurias dėsto tokie kaip „Andrejus“. Pastarasis palaiko karą Ukrainoje, tikina, kad V.Putinas gelbėja milijonus gyvybių, NATO ir JAV tik siekia sunaikinti Rusiją

„Vienas žmogus, kaip jūs sakote, pakenkė milijonams sirgalių, žaidėjų ir visam Rusijos sportui, bet tuo pačiu jis išgelbėjo šimtus tūkstančių, o gal ir milijonus žmonių nuo bado ir mirties. Ar verta lyginti šiuos du įvykius? Ir ar jie netgi palyginami? Esu tikras, kad ne.

Išgelbėti daugelio žmonių gyvybes, manau, daug kartų svarbiau, nei atimti iš manęs ir jūsų galimybę stebėti savo mėgstamos komandos rungtynes ​​Eurolygoje ar mūsų sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose ir pan. Manau, sutiksite su manimi, kad savo sprendimu Putinas mus apsaugojo nuo baisaus pavojaus“.

„Jūs išreiškėte savo požiūrį. Kai kurie žmonės, kiek aš žinau, galvoja priešingai“, – kampus apėjo V.Gomelskis.

Ketvirtadienio (vasario 24 d.) ankstų rytą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui įsakius pradėti karą, Ukrainą puolė rusų pajėgos. Rusijos įsiveržimas į nepriklausomą kaimyninę valstybę jau pareikalavo tūkstančių gyvybių. Vakarų pasaulis pasmerkė tokį V.Putino elgesį ir ėmėsi itin griežtų sankcijų prieš šalį agresorę Rusiją.