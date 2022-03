Savikritiškai po rungtynių kalbėjęs E. Ulanovas išskyrė ASVEL talentą ir pasiuntė liūdną žinią kai kuriems kauniečiams

Likus žaisti keturias minutes rezultatas buvo lygus 60:60. Victoro Wembanyama dvitaškis ir Elie Okobo tritaškis suteikė svečiams penkių taškų pranašumą.

Tas pats E.Okobo po kelių akimirkų į Tylerio Cavanaugh tritaškį atsakė tuo pačiu, o pradėjus tiksėti paskutinei rungtynių minutei išprovokavo Artūro Milaknio pražangą ir realizavęs abi baudas suteikė ASVEL ekipai 7 taškų persvarą – 70:63.

Luko Lekavičiaus tikslūs baudos metimai ir dar vienas tikslus T.Cavanaugh tritaškis likus žaisti 17 sekundžių suteikė kauniečiams vilties, tačiau Davido Lighty realizuoti baudos metimai užtikrino Prancūzijos klubo pergalę.

Kauniečių gretose ir vėl naudingiausias buvo Edgaras Ulanovas. Puolėjas iš Lietuvos per nepilnas 34 minutes pelnė 15 taškų (6/8 dvit., 1/ 2 trit.), atkovojo, perėmė ir prarado po 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 varžovų metimus ir surinko 18 naudingumo balų.

„Apmaudus pralošimas, bet žiūrint bendrai vargu ar šiandien nusipelnėme pergalės. Momentų sugrįžti į rungtynes buvo, bet visumoje manau, kad šiandien nesupratome vieno dalyko. Jeigu norime laimėti prieš „Barceloną“ ar „Realą“, mes turime kovoti dėl kiekvieno kamuolio, atsitverti varžovus, žiūrėti į kiekvieną smulkmeną, bet nesuprantame, jog lygiai to paties reikia ir prieš Vilerbano ASVEL.

Kažkaip užmiršome, atrodė, kad reikės mažiau pastangų. Deja taip nėra ir mes vis dar esame paskutiniai ir turbūt šiandien nesupratome to. Momentais bėgome kaip raiteliai be galvos, bandėme suversti taškus per didelius žmones, kamuolys gerai nesuvaikščiojo ir jie naudojosi mūsų klaidomis.

Akcentas buvo kuo mažiau lengvų taškų Vilerbanui, nes jie atletiški, dag kamuolių gali atkovoti, tai jie baudė už kiekvieną klaidą, o patys su kantrybe nesužaidėme ir neišnaudojome pranašumų, kuriuos galėjome išnaudoti šiandien“, – po rungtynių savikritiškai kalbėjo E.Ulanovas.

– Kiek rungtynes keitė netradiciškai aukšta varžovų priekinė linija?

– Galėjome protingiau sužaisti. Aš nežinau kiek jie čia blokų pridarė. Iš po krepšio nepriversi per juos daug taškų, bet mes turime žaidėjų, kurie gali ištraukti juos iš ten, bet ne visada mes tai išnaudodavome.

Ir tie kamuoliai, kuriuos jie puolime kažkaip atkovoja. Tas jų jaunuolis (V.Wembanyama) nėra nei stiprus, nei ką, tiesiog atsakingai atsitverti jį reikia. Taip, mes stengiamės, kovojome, bet ne tiek, kiek kovojome prieš grandus.

– V.Wembanyamai prognozuojamas pirmas NBA naujokų biržos šaukimas 2023 metais. Kokį įspūdį jis paliko?

– Kūnas fantastinis, duomenys daug žadantys. Žaidimo skaitymas dar nėra aukščiausio lygio, bet Eurolygoje nėra lengva. Duomenys yra, o kaip bus pamatysime. Šiaip atrodo talentingas, bet kaip bus priklauso nuo jo pačio.

– Puikios Pauliaus Jankūno rungtynės. Nebandote perkalbėti, kad dar vienam sezonui pasiliktų?

– Tarp kitko, kai mes atsilikinėjome vienu metu Paulius ir užkūrė visą tą spurtą. Mes jam visada sakome, „jeigu tu laisvas, mesk į krepšį“. Prasiveržimas jau nebėra jo stiprioji pusė, bet patikėkite manimi, pataikyti jis gali, daugiau nei pusę pas mus „apmeta“.

To ir reikia iš jo. Tiek laiko krepšinį žaidžia, jau užsimerkęs gali į tą krepšį pataikyti. Mes tik laimime, jeigu jis gali išplėsti aikštelę, jau nekalbant apie jo žaidimo skaitymą, kuris yra fantastinis. Šiandien jis parodė kai kuriems mūsų žaidėjams pavyzdį.

– Kiek svarbus tikslas yra nelikti paskutiniais?

– Dabar liko paskutines dvi Eurolygos rungtynės, kažkam iš viso jos nebebus aplamai. Žinote, jeigu komanda lieka paskutinė, su pasiūlymais nebus labai saldu. Ir šiaip paskutiniu nesinori būti. Nesvarbu, kad dabar džiaugiamės, jog nugalėjome geras komandas. Tai nieko nekeičia. Mes paskutiniai, lieka dvi rungtynės. Įveikiamas varžovas ir tas, ir tas. Turime maksimaliai nusiteikti, pasiruošti ir dar reikia iškovoti pergalių.