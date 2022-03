Daugiau kamuolių atsikovojęs nei taškų įmetęs J. Valančiūnas stumia „Pelicans“ į įkrintamąsias NBA kovas

Jonas Valančiūnas šioje dvikovoje atsikovojo daugiau kamuolių nei įmetė taškų – Lietuvos krepšinio rinktinės aukštaūgis per 34 min. pelnė 16 taškų (5/8 dvit., 0/4 trit., 6/6 baud.) ir susirinko 19 kamuolių, o „Pelicans“ iškovojo ketvirtą pergalę per šešerias rungtynes, siekdama įtvirtinti savo poziciją Vakarų konferencijoje. Naujojo Orleano ekipa iš viso po krepšiais atsikovojo 43 kamuolius, o Čikaga – 33.

„Pelicans“ Vakarų konferencijoje dabar žengia 9-oje pozicijoje ir kartu su „Los Angeles Lakers“ turi po 31 pergalę. 11-oje vietoje esantis „San Antonio“ Spurs“ yra laimėjęs 29 kartus.

„Bulls“ lyderis Zachas LaVine'as per pirmuosius du kėlinius įmetė 23 taškus, o per mačą – 39, Coby White'as pridėjo 23 taškus. Į nesėkmių ruožą patekusiems „Bulls“ žaidėjams gresia pavojus iškristi iš geriausiųjų Rytų konferencijos šešetuko. Čikaga pralaimėjo jau penktą kartą iš eilės ir 10 kartą per pastarąsias 13 dvikovų.

„Sakysime, tai rekordas, kuris nėra ekipai malonus, – sakė „Bulls“ treneris Billy Donovanas. – Nežinau, kokios to priežastys, bet akivaizdu, kad tai yra rekordas“.

Iki didžiosios pertraukos komandos žengia greta – rezultatas buvo 50:50, o ilsėtis klubai išėjo šeimininkams turint vos vieno taško persvarą 63:62.

„Pelicans“ naujokas Jose Alvarado pelnė 13 savo taškų iš 15 ketvirtajame kėlinyje, padėdamas ekipai sukurti spurtą: savo tris taškus pridėjo D.Grahamas, 10 taškų – J.Valančiūnas ir „Pelicans“ atsitrūko nuo svečių 15 taškų skirtumu 107:92.

Tiesa, neliko skolingas ir „Bulls“ kuris taip pat spurtavo ir sumažino atsilikimą iki 102:109, bet likus kovoti 2 min. šeimininkai atstatė persvarą iki 116:102.

Abiem komandoms dėl traumų nepadėjo rezultatyviausi jų žaidėjai – Brandonas Ingramas ir DeMaras DeRozanas.

„Pelicans“: Devonte Grahamas 30 (5/7 trit., 9/9 baud., 4 rez. perd., 33 naud.), C.J. McCollumas 25 (9/14 dvit., 1/6 trit., 6 rez. perd.), Jonas Valančiūnas 16 (5/8 dvit., 6/6 baud., 19 atk. kam., 5 kld.), Jose Alvarado 15 (3/7 dvit., 2/3 trit., 7 rez. perd., 3 per. kam.), Larry Nance'as 9, Herbertas Jonesas ir Trey Murphy po 7.

„Bulls“: Zachas LaVine'as 39 (8/12 dvit., 4/11 trit., 11/13 baud., 5 kld., 28 naud.), Coby White'as 23 (4/7 dvit., 5/8 trit., 6 rez. perd.), Nikola Vučevičius 16 (5/8 dvit., 2/3 trit., 9 atk. kam., 2 blok.), Alexas Caruso 11.