LKL klubų reitingas kovo mėnesį – „Ryto“ sėkmė

„Rytas“

Kovą: 5-2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 21-3, Lietuvos taurė: 3-1, Čempionų lyga.

Vilniaus komandos planai Čempionų lygoje vėl liko neįgyvendinti. „Ryto“ pozicijos susvyravo dar tada, kai vilniečiai nepakankamu skirtumu išvykoje nugalėjo Strasbūro SIG ekipą, o beviltiškas pralaimėjimas savo aikštėje Lagūnos San Kristobalio „Tenerife“ komandai lėmė, kad Giedrius Žibėnas ir jo vyrai tarptautinį sezoną baigė dar kovo mėnesį.

Vilniaus krepšininkai iš dalies reabilitavosi paskutinį kovo savaitgalį nugalėdami Lietuvos krepšinio hegemoną „Žalgirį“. Ši pergalė labai sustiprino „Ryto“ pozicijas antrojoje vietoje ir paliko viltį kovoti dėl reguliariojo sezono nugalėtojo vardo. Kovojant dėl pirmosios vietos daug lems „Žalgirio“ rezultatai, o antrosios vietos likimą „Rytas“ gali nulemti pats.

Pirmąjį balandžio savaitgalį vilniečiai pradės svarbią trejų rungtynių virtinę su „Šiauliais“, „Lietkabeliu“ ir „Juventus“. „Ryto“ sirgalių optimizmą prieš šį iššūkį stiprina tai, kad komandoje nėra traumuotų žaidėjų, o tvarkaraštis, iškritus iš Čempionų lygos, nebus pernelyg apkrautas.

Tarp rungtynių pailsėti galės ir pastaruoju metu Vilniaus komandos rezultatus labiausiai lemiantys krepšininkai: LKL antrąją vietą pagal pelnomus taškus užimantis Ivanas Buva (18 tšk.) ir į trečiąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus pakilęs Speedy Smithas (10,5 tšk., 5,5 rez.perd.).

„Lietkabelis“

Kovą: 7-2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 20-5, Lietuvos taurė: 2-1 (1 lygiosios), Europos taurė: 8-8 (su panaikintomis rungtynėmis).

Jau aišku, kad vienu atžvilgiu „Lietkabelis“ bus geriausia šio sezono Lietuvos krepšinio komanda. Panevėžiečiai ilgiausiai varžysis tarptautiniame turnyre – jie užsitikrino kelialapį į Europos taurės aštuntfinalį ir kovoja dėl geresnės starto padėties atkrintamosiose varžybose.

Siekiant aikštės pranašumo bent aštuntfinalio mače, viskas klostėsi labai sklandžiai. „Lietkabelis“ perėmė iniciatyvą, kai kovo mėnesį pasiekė pergales prieš Belgrado „Partizan“ ir „Andorra“ komandas, bet paskutinėse mėnesio rungtynėse nuotaiką sugadino netikėtas pralaimėjimas namie Ankaros „Türk Telekom“ klubui.

Lietuvos lygoje panašaus pajėgumo varžovams Nenado Čanako penketas nepralaimi jau labai ilgai. „Lietkabelis“ apskritai jau labai ilgai niekam nepralaimi ir LKL pirmenybėse tęsia gruodžio viduryje pradėtą 13 pergalių virtinę. Skaičiuojant visus turnyrus, Panevėžio komanda po Kalėdų laimėjo 19 iš 24 rungtynių.

LKL pirmenybėse „Lietkabelis“ dar neprarado galimybės pakilti į antrąją vietą. Tačiau balandžio mėnesį komandos tvarkaraštis bus labai intensyvus ir sunkus (lemiamos Europos taurės rungtynės, LKL dvikovos su „Rytu“ ir „Žalgiriu“). Šiame etape panevėžiečiams labai padėtų Nikola Radičevičius (10,2 tšk., 4,7 rez.perd.), kuris jau ilgiau nei mėnesį nežaidžia dėl traumos.

„Žalgiris“

Kovą: 4-5.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 22-2, Lietuvos taurė: 4-0, Eurolyga: 7-23 (su panaikintomis rungtynėmis).

„Žalgirio“ žaidime vis atsiranda prošvaisčių, tačiau jos būna trumpos. Vasario mėnesį ir kovo pradžioje Kauno komanda laimėjo trejas iš eilės Eurolygos rungtynes, po to patiesė Eurolygos lyderę „Barcelona“ komandą, tačiau kovo viduryje pradėjo naują trijų pralaimėjimų virtinę, o paskutinėse mėnesio rungtynėse nusileido pagrindiniam Lietuvos lygos varžovui „Rytui“.

Kovo pirmąją dieną iškovota pergalė prieš Atėnų „Panathinaikos“ klubą buvo sustiprinusi kauniečių viltį, kad jiems Eurolygoje pavyks išvengti paskutinės vietos, tačiau po nesėkmių virtinės „Žalgiris“ vėl buvo nustumtas į apatinę lentelės eilutę.

Nors Lietuvos lygoje „Žalgiris“ nutraukė 14 pergalių virtinę, jis lieka pirmojoje vietoje. Kita vertus, į nugarą pavojingai alsuoja „Rytas“, atsiliekantis vos vienu tašku.

„Žalgiryje“ dėl ilgalaikės traumos šiuo metu negali žaisti tik Mantas Kalnietis. Tačiau Kauno komandai vos ne per kiekvienas rungtynes trūksta kurio nors smulkią traumą patyrusio krepšininko: tai Joffrey Lauvergne‘io (8,2 tšk. Eurolygoje), tai Tylerio Cavanaugh (9,8 tšk.), tai Josho Nebo (8,6 tšk.), tai Luko Lekavičiaus (9,6 tšk.).

„Dzūkija“

Kovą: 2-1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 10-13, Lietuvos taurė: 3-5.

Alytaus komanda sėkmingai sprendžia svarbiausią užduotį. Nors „Dzūkija“ nekaišioja pagalių į favoritų ratus, po Naujųjų metų dažniausiai gerai žaidžia su vidutiniokais ir jau seniai nedalija dovanų autsaideriams. O kovo pabaigoje iškovotos dvi pergalės prieš Prienų ir Kėdainių krepšininkus beveik užtikrino alytiškiams kelialapį į atkrintamąsias varžybas.

Dabar Ramūno Cvirkos treniruojama komanda kovoja dėl geresnės starto pozicijos atkrintamosiose varžybose. „Dzūkija“, kurią nuo ketvirtosios vietos skiria vos du taškai, gali pateikti kozirių: komandos nekamuoja traumos, visi pagrindiniai žaidėjai yra sveiki, o jos puolimas yra gerai subalansuotas ir varžovams yra sunkiai nuspėjamas. „Dzūkija“ yra viena iš vos dviejų komandų, neturinčių nė vieno krepšininko LKL rezultatyviausių žaidėjų dešimtuke (kita tokia komanda yra „Žalgiris“).

„Pieno Žvaigždės“

Kovą: 2-1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 5-18, Lietuvos taurė: 1-5.

Kovo mėnuo Pasvalio komandai buvo kone geriausias šį sezoną. „Pieno Žvaigždės“ pagaliau vėl padarė tai, ko nebuvo padariusios nuo 2020 metų gruodžio – laimėjo dvejas iš eilės rungtynes. Galima sakyti, kad Manto Šerniaus auklėtiniams truputį padėjo ir tvarkaraštis, nes jie kovo antroje pusėje žaidė dvejas iš eilės rungtynes su kitais autsaideriais „Nevėžiu“ ir „Prienais“.

Šis minisprutas nepadės pasvaliečiams patekti į atkrintamąsias varžybas, tačiau išvengti paskutinės vietos „Pieno Žvaigždėms“ tikriausiai pavyks. Galbūt net pavyks užimti devintąją vietą, dėl kurios Pasvalio komanda kovoja su „Nevėžiu“.

„Pieno Žvaigždėms“ labai padeda pastarųjų savaičių papildymas. Sausį atvykęs Randy Culpepperis (14,1 tšk.) tapo puolimo lyderiu, o priekinę liniją aiškiai sustiprino kovo mėnesį prisidėjęs ukrainietis Dmytro Skapincevas (10,7 tšk., 5,3 atk.kam.). Jei šis papildymas nebūtų pavėluotas, „Pieno Žvaigždės“ galbūt galėtų kovoti ir dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas.

Vis dėlto net ir pailgėjus suolui, kitas „Pieno Žvaigždžių“ puolimo lyderis Arnas Beručka (13,1 tšk.) yra daugiausiai laiko aikštėje praleidžiantis krepšininkas. Jis žaidžia 34,2 min. Beje, Lietuvos lygoje ilgiau nei po 30 minučių žaidžia tik aštuoni krepšininkai, o tarp jų yra du pasvaliečiai (kitas – Žygimantas Skučas).

„Šiauliai“

Kovą: 3-2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 12-11, Lietuvos taurė: 5-7, Europos Šiaurės lyga: 4-2 (su panaikintomis rungtynėmis).

„Šiaulių“ rezultatų kreivė nuolat vingiuoja. Antano Sireikos penketas tai priartėja prie maksimalaus tikslo reguliariajame sezone užimti ketvirtąją vietą, tai vėl nuo jo nutolsta. Tiesa, kovo mėnesį „Šiauliai“ baigė užimdami ketvirtąją vietą, į kurią pakilo po pergalių prieš „Jonavą“ ir „Nevėžį“, tačiau galėjo joje įsitvirtinti kur kas labiau, jei mėnesio antroje pusėje nebūtų pralaimėję „Neptūnui“ ir „Lietkabeliui“. O per šias dvejas rungtynes šiauliečiai turėjo neblogas galimybes papildyti pergalių sąskaitą.

„Šiaulių“ padėtis kovojant dėl ketvirtosios vietos šiuo metu yra geriausia. Tačiau didelį nerimą kelia tai, kad kovo mėnesį Šiauliai dėl traumų prarado Nemanją Bezbradicą (7,1 tšk.) ir Jonathaną Elmore‘ą (16,4 tšk., 5,8 rez.perd.), kuris Lietuvos lygoje užima trečiąją vietą pagal rezultatyvumą, antrąją – pagal rezultatyvius perdavimus ir pirmąją – pagal perimtus kamuolius.

Tiesa, yra ir gerų žinių. Į aikštę grįžo dėl sunkios traumos penkis mėnesius nežaidęs Arminas Urbutis (10,9 tšk., 5,6 atk.kam.).

Ilgesnis suolas „Šiauliams“ labai praverstų, nes šiai komandai LKL reguliariajame sezone liko daugiau rungtynių negu keliems pagrindiniams konkurentams. Be to, „Šiauliams“ balandžio mėnesį dar reikės žaisti Europos Šiaurės lygos finalo ketverte. Šio regioninio turnyro reguliariajame sezone šiauliečiai laimėjo 3 iš 5 rungtynių (neskaičiuojant panaikintų rungtynių su Mahiliovo „Barisfen“) ir užėmė trečiąją vietą.

„Jonava“

Kovą: 2-4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 12-13, Lietuvos taurė: 3-5.

Jonavos komandai reikėjo žaisti nukeltas rungtynes, todėl kovo mėnesį ji buvo labai užsiėmusi. Pirmoji rungtynių maratono dalis buvo liūdna – jonaviškiai patyrė keturis iš eilės pralaimėjimus. Tiesa, tris iš jų – lyderių trejeto komandoms. Tuo tarpu prasidėjus mačams su panašaus pajėgumo varžovais Virginijus Šeškus ir jo vyrai džiaugėsi pergalėmis prieš „Neptūną“ ir „Juventus“.

Jonaviečiai šias dvi pergales iškovojo žaisdami vos septyniese. Komandą ir toliau persekioja traumos, dėl kurių niekaip nepavyksta suburti stipriausios sudėties. Kita vertus, „Jonavai“ labai padėjo naujokas – kovo mėnesį į Lietuvą atvykęs amerikietis puolėjas Jeffas Garrettas (16,5 tšk., 10 atk.kam.).

„Jonava“ nesitraukia iš kovos dėl ketvirtosios vietos, o dėl jos kovoti gali padėti ir gana palankus tvarkaraštis. Balandžio mėnesį Jonavos krepšininkai pusę iš likusių šešerių rungtynių žais su trimis LKL autsaideriais.

Vis dėlto paskutinėje sezono dalyje bus ką veikti ir LKL atkovotų kamuolių lyderiui Juanui Palaciosui (10,1 tšk., 7,8 atk.kam.), ir penktąją vietą pagal rezultatyvumą bei rezultatyvius perdavimus užimančiam Emmanueliui Lecomte‘ui (14,8 tšk., 4,7 rez.perd.).

„Neptūnas“

Kovą: 1-3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 10-14, Lietuvos taurė: 5-2 (1 lygiosios).

Klaipėdos komanda pastarosiomis savaitėmis yra didžiausia dramų kūrėja. Vasario ir kovo mėnesiais visos septynerios „Neptūno“ rungtynės baigėsi ne didesniu nei 10 taškų skirtumu, o ketverios iš jų – vieno metimo (2-3 taškų) skirtumu.

Tiesa, jei vasarį šios dramos klaipėdiečiams baigdavosi laimingai, tai kovą jie laimingą pabaigą sukūrė tik žaisdami su „Šiauliais“. Kitas trejas rungtynes – Panevėžio, Utenos ir Jonavos komandoms – Dainiaus Adomaičio penketas pralaimėjo.

Dvi pastarosios nesėkmės, patirtos žaidžiant su tiesioginiais konkurentais, labai sumažino „Neptūno“ galimybes užimti ketvirtąją arba penktąją vietą, tačiau gana palankus tvarkaraštis Klaipėdos komandai palieka vilti finišuoti aukštesnėje vietoje negu aštuntoji, kurią ji užima dabar.

„Neptūno“ sirgalių kol kas visai nedžiugina kovo pradžioje debiutavęs naujokas Tomas Leimanis (vid. 4 tšk.), kuris labiausiai pasižymi netaikliais tolimais metimais (pataikė vos 1 iš 16 tritaškių).

Užtat beveik niekada nenuvilia LKL rezultatyviausių žaidėjų lentelėje ketvirtąją vietą užimantis Deividas Gailius (15,4 tšk., 5 atk.kam.), rezultatyvių perdavimų lyderis Žygimantas Janavičius (10 tšk., 6,6 rez.perd.) ir trečiąją vietą pagal atkovotus kamuolius užimantis Benas Griciūnas (11,8 tšk., 7,3 atk.kam.).

„Juventus“

Kovą: 1-3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 11-12, Lietuvos taurė: 6-2, Čempionų lygos atranka: 2-1.

Jei prieš sezoną ir sezono pradžioje apie „Juventus“ buvo kalbama kaip apie vieną iš keturių LKL žaidžiančių aukštesnio lygio komandų, tai sezonui peržengus pusiaują šias kalbas buvo galima pamiršti. Didysis ketvertas tapo didžiuoju trejetu, o iš didžiųjų favoritų sąrašėlio buvo išbrauktas ne kas kitas, bet Žydrūno Urbono treniruojama komanda.

Gruodžio pradžioje „Juventus“ sąskaitoje buvo 8 pergalės ir 3 pralaimėjimai. Nuo tada Utenos komanda LKL pirmenybėse iškovojo vos 3 pergales ir patyrė 9 pralaimėjimus.

Nedaug prošvaisčių buvo ir kovo mėnesį, per kurį „Juventus“ nugalėjo tik „Neptūną“, bet pralaimėjo „Prienams“, „Lietkabeliui“ (šioms dviem komandoms – po pratęsimo) bei „Jonavai“ (6 taškais) ir nukrito į šeštąją vietą.

Pastarasis pralaimėjimas nutraukė beveik penkis sezonus Utenos komandą treniravusio Ž.Urbono karjerą. Jis priešpaskutinę kovo dieną atsistatydino iš vyriausiojo trenerio pareigų. Krepšininkams laikinai vadovaus buvęs trenerio padėjėjas Nedas Pacevičius.

Pastaruoju metu nebegelbėjo net ir Patrickas Milleris (18,3 tšk., 4,6 rez.perd.). Jis vis dar yra rezultatyviausias LKL krepšininkas, tačiau neretai atrodo pavargęs tiek fiziškai, tiek psichologiškai.

Nors rezultatai vis dar nedžiugina, Utenos sirgalius turėjo nudžiuginti tai, kad klubas, atrodo, pagaliau išsprendė vidurio puolėjo problemą. Kovo viduryje „Juventus“ gretose sėkmingai debiutavo ukrainietis Vladyslavas Koreniukas (vid. 14 tšk.).

„Prienai“

Kovą: 1-3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 3-22, Lietuvos taurė: 4-4.

„Prienų“ viltys pakilti iš paskutinės vietos gesta. Vilties kibirkštėlė buvo įsižiebusi po to, kai kovo pradžioje prieniškiai per pratęsimą palaužė Utenos krepšininkus, tačiau mėnesio pabaigoje viskas grįžo į savo vietas, kai autsaiderių dvikovoje Prienų komanda ketvirtojo kėlinio pabaigoje išbarstė dviženklę persvarą ir per pratęsimą nusileido „Pieno Žvaigždėms“.

Jei „Prienai“ būtų laimėję šias rungtynes, būtų paviję „Pieno Žvaigždes“, tačiau dabar autsaiderius skiria du taškai, o iki reguliariojo sezono pabaigos Tomo Gaidamavičiaus treniruojamai komandai liko vos penkerios rungtynės.

Per jas kone vienintelis jaunųjų „Prienų“ lyderių Jovano Kljajičiaus (12,6 tšk.), Igno Sargiūno (12,3 tšk.), Rapolo Ivanausko (11,1 tšk.) ir kitų tikslas – pagerinti asmeninę statistiką ir dar bent šiek tiek pakelti savo vertę prieš kitą sezoną.

„Nevėžis“

Kovą: 0-4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 5-18, Lietuvos taurė: 1-5.

„Nevėžis“ tęsia šiuo metu ilgiausią Lietuvos lygoje septynių pralaimėjimų virtinę. Kėdainių komanda pastarąją pergalę iškovojo sausio pabaigoje, o po to daugumai varžovų neprilygo nė iš tolo ir tik du kartus pralaimėjo ne dviženkliu skirtumu. Atkrintamųjų varžybų traukinys faktiškai nuvažiavo, kai „Nevėžis“ paskutinėse kovo mėnesio rungtynėse pripažino „Dzūkijos“ pranašumą.

Sudėtyje nuolat vykstančios permainos treneriui Gediminui Petrauskui, suprantama, nepadeda. „Nevėžyje“ šį sezoną per LKL rungtynes jau žaidė 16 krepšininkų, bet ne visų sezono viduryje atvykusių žaidėjų meistriškumas yra pakankamas. Kėdainių komandos beveik niekuo nesustiprino ir kovo mėnesį prie jos prisidėjęs patyręs ukrainietis Dmytro Tychonovas.

Tuo tarpu kovo viduryje išvykusio T.J.Starkso (18,9 tšk., 4,5 rez.perd.) praradimas buvo labai svarbus. Šis gynėjas buvo pakilęs į pirmąją vietą LKL rezultatyviausių krepšininkų sąraše ir pasiekė LKL sezono rezultatyvumo rekordą (35 taškai per rungtynes su „Jonava“). Tačiau dabar T.J.Starksas jau vilki „Yalovaspor“ aprangą ir bando gelbėti šią komandą nuo iškritimo iš Turkijos superlygos.