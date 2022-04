Eurolygos lietuviai: P. Jankūno žygdarbiai, L. Lekavičiaus dvigubas dviženklis ir visur esantis E. Ulanovas

Lukas Lekavičius***

Įžaidėjas vos penktą kartą šį sezoną pradėjo Eurolygos rungtynes starto penkete. Jis ne kartą pats save įvarė į kampą, bet dažniausiai sugebėdavo išsisukti iš keblios padėties ir tik antrajame kėlinyje pažėrė nedidelę klaidų virtinę. Vis dėlto L.Lekavičius nesiliovė žaisti agresyviai ir dažnai lankydavosi prie baudos metimų linijos, o ketvirtajame kėlinyje jo tritaškis, keli prasiveržimai ir drąsūs perdavimai atgaivino į duobę patekusį „Žalgirį“.

Likus apie 20 sek. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos L.Lekavičius laisvas neįmetė iš po krepšio, bet paskutinėje pagrindinio laiko atakoje žaidė labai šaltakraujiškai: sumaniais manevrais išvengė varžovų pražangos, neskubėjo mesti pats ir atidavė kamuolį patogesnėje padėtyje buvusiam T.Cavanaugh, kuris aidint sirenai tolimu metimu išlygino rezultatą ir privertė žaisti pratęsimą.

L.Lekavičius atliko netradicinį dvigubą dviženklį. Jis per 36,5 min. pelnė 17 taškų (4/8 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 6/6 baudų) ir išprovokavo 11 pražangų. Be to, įžaidėjas atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir 4 kartus suklydo.

L.Lekavičius šį sezoną buvo vienas iš dviejų „Žalgirio“ krepšininkų, kurie žaidė visas 32 rungtynes (kitas – E.Ulanovas), ir vienintelis „Žalgirio“ krepšininkas, kurio sezono vidurkis buvo dviženklis. L.Lekavičius pelnydavo 10,2 taško, atlikdavo 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir išprovokuodavo 3,7 pražangos.

Paskutinėse sezono rungtynėse „Žalgiris“ (8-20) namie per pratęsimą palaužė „Crvena Zvezda“ (11-16) komandą 103:98. Kauniečiai gerai pradėjo mačą ir greitai nutolo 11:2, o antrajame kėlinyje beveik visą laiką pirmavo dviženkliu skirtumu. Tačiau po pertraukos svečiai ne tik pavijo, bet ir trečiajame kėlinyje įgijo 9 taškų persvarą. Vis dėlto „Žalgiris“ aidint ketvirtojo kėlinio sirenai išlygino rezultatą ir daug geriau žaidė per pratęsimą.

Edgaras Ulanovas***

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas gerai žaidė vienas prieš vieną, o kai varžovai skirdavo jam padidintą dėmesį, surasdavo perspektyvius atakos tęsinius, lauku atsikratydavo kamuolio ir sudarydavo geras sąlygas laisvesniems komandos draugams. Nors trečiajame kėlinyje buvo nusimušęs E.Ulanovo taikiklis, o ketvirtajame kėlinyje jis vos išvengė nesportinės pražangos, lemiamu metu puolėjas nuolat būdavo ten, kur jo labiausiai reikėjo, ir vien per pratęsimą pelnė 7 taškus.

E.Ulanovas buvo rezultatyviausias „Žalgirio“ krepšininkas. Jis žaidė 38,5 min., pelnė 18 taškų (5/8 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 2/2 baudų), atkovojo 7 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir prasižengė 3 kartus.

E.Ulanovas starto penkete žaidė 24-ąjį kartą šį sezoną. Daugiau kartų į starto penketą pateko tik T.Cavanaugh (25). Visas 32 rungtynes žaidęs E.Ulanovas pelnydavo 8,1 taško, atkovodavo 4,3 kamuolio, atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir išprovokuodavo 2,9 pražangos.

Paulius Jankūnas***

„Žalgirio“ kapitonas per paskutines Eurolygos karjeros rungtynes į aikštę įėjo 5-ąją min. Pirmoji rungtynių pusė jam susiklostė prastai: gindamasis P.Jankūnas kelis kartus pavėlavo prie greitesnių varžovų, nepataikė iš toli. Tačiau po pertraukos, kitiems pavargus, gana ilgai ant suolo sėdėjęs P.Jankūnas atrodė šviežesnis negu varžovai ir ketvirtojo kėlinio viduryje nudžiugino sirgalius taikliu tolimu metimu. Tačiau labiausiai veteranas džiugino per pratęsimą: pasinaudojęs jėgos pranašumu prieš D.Davidovacą, jis privertė vieną varžovų lyderių prasižengti penktą kartą ir pasižymėjo puldamas. Per papildomas minutes P.Jankūnas surinko 6 taškus.

P.Jankūnas žaidė 16,5 min., pelnė 13 taškų (1/4 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 5/6 baudų), atkovojo 7 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

Jis vos antrą kartą šį sezoną pasiekė dviženklę taškų ribą (10 taškų pelnė praėjusią savaitę žaisdamas su ASVEL) ir pagerino asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą bei pakartojo asmeninį sezono atkovotų kamuolių rekordą. Jo karjeros rekordai yra 30 taškų ir 17 atkovotų kamuolių.

P.Jankūnas šį sezoną žaidė 17 rungtynių, įmesdavo 3,7 taško ir atkovodavo 2,6 kamuolio.

Artūras Milaknis*

A.Milaknis į aikštę buvo įleistas 7-ąją min. Jo klaidinami judesiai varžovams kėlė problemų, tačiau metant iš toli kamuolys žalgiriečio neklausė. Vis dėlto A.Milaknis pataikė tritaškį metimą likus 9 sek. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ir išsaugojo komandos viltis paskutinėse sezono rungtynėse iškovoti pergalę.

A.Milaknis žaidė 25 min. ir pelnė 7 taškus (1/1 dvitaškio, 1/4 tritaškių, 2/2 baudų).

Per sezoną A.Milaknis žaidė 31 rungtynes ir pelnydavo 7,3 taško.

Karolis Lukošiūnas*

K.Lukošiūnas dešimtą kartą šį sezoną pateko į „Žalgirio“ starto penketą. Jis naudojosi jam paliktais praėjimais ir bandė žaisti aštriai, pataikė iš toli, bet jau trečiąją minutę prasižengė antrą kartą. Antrajame kėlinyje gynėjui pavyko pataikyti dar vieną tolimą metimą, bet ketvirtajame kėlinyje jis tik dėl teisėjų neatidumo negavo nesportinės pražangos, kai pavojingai stūmė pašokusį varžovą į nugarą.

K.Lukošiūnas žaidė beveik 18 min., pelnė 6 taškus (2/4 tritaškių), atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir prasižengė 4 kartus.

Per sezoną K.Lukošiūnas žaidė 20 rungtynių ir įmesdavo 3,6 taško.

Marekas Blaževičius

Vidurio puolėjas į aikštę buvo įleistas priešpaskutinę pirmojo kėlinio minutę. Jis aktyviai puolė ir greitai pelnė pirmuosius taškus, tačiau taip pat aktyviai gindamasis žaidė neapgalvotai ir jau pirmojo kėlinio pabaigoje prasižengė antrą kartą, o vos įsibėgėjus antrajam kėliniui gavo trečią pražangą. Dėl to, net nežaidžiant J.Lauvergne‘iui, jaunajam žalgiriečiui daugiausiai laiko teko leisti ant suolo.

M.Blaževičius žaidė beveik 7 min., pelnė 4 taškus (2/4 dvitaškių), atkovojo 1 kamuolį ir prasižengė 3 kartus.

M.Blaževičius per sezoną žaidė 27 rungtynes, pelnydavo 5,7 taško ir atkovodavo 2,6 kamuolio.

Nežaidė

Mantas Kalnietis nežaidė dėl traumos, o Regimantas Miniotas buvo registruotas, bet treneris J.Zdovcas jo į aikštę neleido.

M.Kalnietis iki traumos žaidė 18 rungtynių, per kurias pelnydavo 5,9 taško ir atlikdavo 4,4 rezultatyvaus perdavimo.

Sezono viduryje „Žalgirį“ papildęs R.Miniotas žaidė 10 rungtynių, įmesdavo 2,8 taško ir atkovodavo 1,9 kamuolio.

Dienos skaičiai

2

„Žalgiris“ šį sezoną žaidė du pratęsimus. Abu – Kaune. Gruodžio mėnesį žalgiriečiai pralaimėjo „Monaco“ komandai 98:107, bet šį sekmadienį nugalėjo „Crvena Zvezda“ krepšininkus 103:98.

Rungtynėse be pratęsimų nei „Žalgiris“, nei jo varžovai šį sezoną šimto taškų nepelnė.

8

„Žalgiris“ per sezoną iškovojo 8 pergales. Kauno komanda žaidė 32 rungtynes ir patyrė 24 pralaimėjimus, bet keturi pralaimėjimai buvo nubraukti panaikinus Rusijos komandų rezultatus.

8 pergalės – mažiausias skaičius nuo tada, kai Eurolyga pakeitė varžybų sistemą ir pradėjo rengti ilgą reguliarųjį sezoną (2016 m.). Praėjusius penkis sezonus „Žalgiris“ savo sirgalius nudžiugindavo bent 12 pergalių.

Geriausią 2017-2018 metų sezoną Kauno komanda laimėjo 18 iš 30 rungtynių ir užėmė šeštąją vietą. Du kartus Lietuvos čempionai laimėjo lygiai pusę reguliariojo sezono rungtynių: 2018-2019 metų sezone – 15 iš 30 (aštuntoji vieta), 2020-2021 metų sezone – 17 iš 34 (vienuoliktoji vieta).

2016-2017 metų sezone „Žalgiris“ laimėjo 14 iš 30 rungtynių ir užėmė dešimtąją vietą, o dėl pandemijos nebaigtame 2019-2020 metų sezone laimėjo 12 iš 28 rungtynių ir užėmė devintąją vietą.

392

Karjerą baigiantis Paulius Jankūnas sekmadienį Eurolygoje žaidė 392-ąsias rungtynes. Jis Eurolygoje pirmauja pagal žaistas rungtynes ir atkovotus kamuolius (2010), visų laikų lentelėje užima antrąją vietą pagal žaistas minutes (8390), septintąją vietą pagal pelnytus taškus (3241), penktąją vietą pagal išprovokuotas pražangas (1045), pataikytus dvitaškius (1011) ir baudos metimus (748).

Šiuos skaičius 37 metų puolėjas surinko per 19 sezonų, iš kurių 18 sezonų vilkėjo „Žalgirio“ aprangą.