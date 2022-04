Be žaidžiančios trenerės kovojęs „Neptūnas“ dramatiškai prasibrovė į Moterų lygos finalą

Klaipėdietės pusfinalio seriją laimėjo 2-1.

„Neptūnas“ antrus metus iš eilės finale žais su titulą ginančia Vilniaus „Kibirkštimi-MRU“.

Pastaroji pusfinalyje 2-0 nugalėjo Šiaulių „Šiaulius-Vilmers“.

Kovos didžiajame finale ir serijoje dėl bronzos vyks iki trijų pergalių. Jų startas – antroje savaitės pusėje.

Klaipėdietės atitrūko per trečiąjį kėlinį, kada į savo krepšį praleido tik 6 taškus, pačios įmetė 13 ir įgijo dviženklę persvarą 50:39.

Ketvirtojo ketvirčio viduryje po Allison Zalin taškų „Neptūnas“ pirmavo rekordiniu pranašumu (57:39).

Klaipėdos komanda po to per likusias šešias minutes įmetė tik 5 taškus, o 11:0 spurtavusios „Aistės-LSMU“ kibo į kovą – 53:60.

Visgi Gedvilės Savostaitės pelnyti taškai likus pusantros minutės tapo paskutiniais kauniečių sąskaitoje ir „Neptūno“ žaidėjos atsilaikė – 65:53.

Su komanda nevykusią A. Gabalytę vadavo asistentas Martynas Airošius. Žaidžiančioji trenerė šį sezoną renka 9,9 taško, 5,2 atkovoto kamuolio, 4,4 rezultatyvaus perdavimo ir 13,6 naudingumo balo rodiklius per 31 žaidimo minutę.

„Aistės-LSMU“ vertėsi be Agnesės Garčinskaitės ir Brigitos Sinickaitės.

„Aistės-LSMU“: Martyna Petrėnaitė 12 (4/10 dvit., 5 atk. kam.), Urtė Slavickaitė 11 (1/7 dvit., 3/6 trit.), Gintarė Paulauskaitė 10 (5 kld.), Neda Pliatkutė 7 (2/2 trit.).

„Neptūnas“: Ligita Tamutytė 15 (6/13 dvit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Dalia Donskichytė (2/9 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam.) ir Maisa Pereira Dias (5/5 dvit.) po 12, Agnė Černeckytė 9 (3/7 dvit., 0/5 trit., 7 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Dominyka Paliulytė 8 (3/7 dvit., 6 atk. kam.), Allison Zalin 7 (10 atk. kam.).