„Žalgirio“ krepšininkų siautulys Eurolygos jaunimo atrankos turnyre: varžovus sumaišė su žemėmis

„Žalgirio“ aštuoniolikmečių komanda 103:52 (29:10, 20:8, 27:18, 27:16) sutriuškino Gdynios „GAK Basketball Academy“ krepšininkus iš Lenkijos.

Kauniečiai triuškinantį pranašumą ėmė krautis dar pirmajame kėlinyje – po pirmųjų dešimties minučių komandas skyrė 19 taškų – 29:10.

Ne ką mažiau sėkmingas kauniečiams buvo ir antrasis kėlinys per kurį jie praleido vos 8 taškus.

Rungtynių likimą dar pirmoje jų pusėję nusprendusį Kauno klubą į pergalę vedė Paulius Murauskas, kuris per 23 minutes įmetė 22 taškus (8/9 dvit., 2/6 trit.), atkovojo net 17 kamuolių ir surinko 33 naudingumo balus.

Jaunieji žalgiriečiai šiame turnyre turėjo varžytis dar sausį Miunchene, tačiau tada dėl su koronavirusu susijusių ribojimų Vokietijoje turnyras buvo pavėlintas ir perkeltas į kitą šalį.

Šeštadienį kauniečių laukia net du mačai.

13.00 val. su Liublianos „Cedevita Olimpija“ ir 19.00 val. su Liublianos „Next Generation“ krepšininkais.

Kartu su kauniečiais turnyro A grupėje varžosi Liublianos „Cedevita Olimpija“, Gdynios „GAK Basketball Academy“ ir Liublianos „Next Generation“ ekipos, o kitoje grupėje kovos Madrido „Real“, Berlyno ALBA, Brno „Basket“ ir Basano „Orange 1 Basket“ aštuoniolikmečių komandos.

Į Eurolygos finalo ketverto metu vyksiantį pagrindinį turnyrą pateks šio atrankos turnyro nugalėtoja. Norėdami žengti į atrankos turnyro finalą V.Pliaugos auklėtiniai grupėje turės užimti pirmą vietą.

„Žalgiris“: P.Murauskas 22 (17 atk. kam., 33 naud. bal.), J.Bonga 14 (7 atk. kam.), M.Krivas 11 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), P.Padegimas 10 (2 per. kam.), E.Bartninkas 9 (5 atk. kam.), M.Vokietaitis 8 (7 atk. kam.), J.Stonkus 8, K.Kepežinskas 7 (2 per. kam), K.Kublickas 6 (6 rez. perd., 3 per. kam.), R.Čivilis 2, M.Laurenčikas 2 (5 rez. perd.).

„GAK Basketball Academy“: J.Andrzejewski 16 (4 per. kam.), A.Siewrukas 9 (2 per. kam.), M.Wilczekas 7 (6 atk. kam.).