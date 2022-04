Po Lietuvą keliaujantis „Ryto“ jaunimo programos treneris: „Stengiamės išmokyti vaikus krepšinio naujovių“

Su vietos jaunimu bendravo ir jų individualių krepšinio įgūdžių arsenalą plėtė Vilniaus „Ryto“ jaunimo programos ir Lietuvos jaunimo rinktinės treneris Karolis Čyžius.

Treneris praėjusį sezoną vadovavo Vilniaus „Rytas-MRU-VKM“ komandai, su kuria Regionų krepšinio lygos („Nostra.lt-RKL“) B divizione per 24 rungtynes pasiekė 16 pergalių ir tarp 13 grupės komandų užėmė 5 vietą.

K.Čyžius artėjančią vasarą dirbs ir Lietuvos U17 rinktinės trenerių štabe, su kuria dalyvaus pasaulio čempionate.

Pasak krepšinio specialisto K.Čyžiaus, stovykla Trakuose pagrindinį savo tikslą pasiekė.

„Važinėjame po Lietuvą ir stengiamės padėti vaikams išmokti krepšinio naujovių ir subtilybių. Stovykloje dirbome su įvairaus amžiaus ir pajėgumo vaikais. Davėme jiems tokią informaciją, kuri jiems būtų naudinga, kurią jie galėtų panaudoti iškart. Džiugu, kad vaikai buvo imlūs informacijai“.

Savo įspūdžiais apie projektą, kuris dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis, pasidalino ir patys treniruočių dalyviai.

„Rytinėje treniruotėje išbandėme modernią kamuolių šaudyklę, o vakare su rinktinės treneriu mokėmės driblingo. Žaidėme 1x1, pritaikėme judesius, kurių mokėmės. Pavyzdžiui, „in and out“, „fake cross“. Tai tikrai naudingi judesiai, kuriuos pritaikysime žaidime. Be to, labai gerai, kad stovykloje dirbo kineziterapeutas. Rytais dirbome daugiau ties ištverme, vakare buvo tempimo pratimai. Tikrai faina stovykla“, – sakė Dominykas.

Apie „Pažink sportą su Skills Academy“ tikslus ir prasmę daugiau papasakojo projekto koordinatorius Vidas Svetikas.

„Tai jau mūsų trečioji aplankyta vieta. Smagu, kad treneriams pavyksta suderinti treniruotes taip, kad sporto džiaugsmą atrastų kiekvienas vaikas. Tikslas – įtraukti kuo daugiau vaikų į fizinį aktyvumą. Norime, kad kuo daugiau vaikų būtų sporto salėje ir smagiai leistų laiką per sportą. Tikime, kad treneriai Karolis Čyžius ir Deimantas Vailionis gerai atliko savo darbą ir sudomino krepšiniu. Vaikai iš Lietuvos regionų turi be galo daug noro, jie visada labai stengiasi. Tas noras ir pastangos labai žavi. Manau, didelę pridėtinę vertę kuria ir kineziterapeutas Emilis Kuzminas. Jis konsultuoja ir parodo pratimus, kuriuos reikia atlikti kasdien, kad kūnas būtų sveikas.“

„Pažink sportą su Skills Academy“ prieš tai lankėsi Molėtuose ir Kaišiadoryse. Pasitelkiant modernią įrangą ir inovatyvius trenerius, siekiama sudominti Lietuvos regionuose gyvenantį jaunimą sveikos gyvensenos propagavimu.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.