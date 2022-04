J. Embiido tolimas metimas paskutinėmis pratęsimo sekundėmis padovanojo pergalę „76ers“ ekipai

„Raptors“ krepšininkai nuo pat rungtynių pradžios išsiveržė į priekį, o pirmajame kėlinyje kanadiečių puolimo lyderiu buvo OG Anunoby. Britas per pirmą kėlinį surinko 10 taškų ir būtent tokiu skirtumu po pirmųjų 12 minučių pirmavo „Raptors“ – 29:19.

Antrajame kėlinyje komandos rungtyniavo apylygiai ir prieš ilgąją pertrauką Toronto ekipa turėjo tą pačią 10 taškų persvarą – 56:46.

Po pertraukos „76ers“ žengė kur kas gyvybingesni, o pagrindine to priežastimi tapo įspūdingas Joelio Embiido žaidimas. Aukštaūgis per pirmuosius du kėlinius surinko tik 5 taškus, tačiau per trečiąjį ketvirtį kamerūnietis pelnė net 18 taškų ir prieš lemiamą kėlinį šeimininkai turėjo tik vieno taško pranašumą – 75:74.

Įnirtinga kova tęsėsi ketvirtajame kėlinyje. „Raptors“ krepšininkai viso kėlinio metu ieškojo progų atitrukti, tačiau svečiai net kelis kartus smeigė tolimus metimus su sirena nutildydami visą areną ir neleisdami Toronto klubui įgyti persvaros.

Likus žaisti dvi minutes po Precious Achiuwa dvitaškio „Raptors“ po ilgo laiko įgijo didesnę persvarą nei 3 taškai (95:90), tačiau Filadelfijos ekipa surengė dvi rezultatyvias paeiliui, o likus žaisti 49 sekundes Jamesas Hardenas pataikė vieną baudos metimą ir rezultatą išlygino.

J.Hardenas išlygintų rezultatu ilgai nesidžiaugė. Likus rungtyniauti 27 sekundes gynėjas prasižengė prieš P.Achiuwą, o tai buvo 6-asis amerikiečio taisyklių pažeidimas ir jo pasirodymas buvo baigtas. „76ers“ laimei P.Achiuwa nepataikė nei vieno baudos metimo ir Filadelfijos klubas įgavo auksinę galimybę laimėti.

Lemiamoje atakoje J.Embiidas būdamas prie tritaškio linijos pašoko atgal ir bandė savo laimę tolimu metimu, tačiau šis skriejo pro šalį. „76ers“ dar turėjo galimybę išplėšti pergalį, tačiau kamuolį atkovojęs Tobiasas Harrisas nepataikė metimo iš po krepšio.

Neįtikėtina drama tęsėsi ir pratęsime. Nei vienai komandai nepavyko įgyti didesnes persvaros nei du taškai, o OG Anunoby pataikęs baudos metimą likus žaisti 26 sekundes rezultatą išlygino – 101:101.

Likus žaisti 2,6 sekundes J.Embiidas įstrigo varžovų gynyboje, o „76ers“ atakos laikrodžiui rodžius 0,9 sekundes Docas Riversas paprašė minutės pertraukėlės. Toks trenerio sprendimas pasiteisino, kadangi J.Embiidas sugebėjo per 0,9 sekundes sugebėjo išmesti tritaškį ir jį pataikyti.

Lemiamai šeimininkų atakai liko 0,8 sekundes, tačiau OG Anunoby nespėjo išmesti metimo ir „Raptors“ patyrė pralaimėjimą.

Būtent J.Embiidas nugalėtojus ir vedė į priekį. Aukštaūgis per 44 minutes surinko 33 taškus (9/12 dvit., 3/8 trit., 6/9 baud.), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvius perdavimus, 1 blokuotą varžovų metimą ir 6 klaidas.

„76ers“ ekipai rungtynėse negalėjo padėti Matisse’as Thybulle’as. Australas nėra pasiskiepijęs antrąją skiepų doze nuo koronaviruso, o be jos žmonėms draudžiama patekti į Kanadą.

„Raptors“: OG Anunoby 26 (5 atk. kam.), Gary Trentas 24, Precious Achiuwa 20 (6 atk. kam., 4 kld.), Pascalis Siakamas (5 atk. kam.) ir Fredas VanVleetas (5 atk. kam., 9 rez. perd.) po 12.

„76ers“: Joelis Embiidas 33 (13 atk. kam., 6 kld.), Jamesas Hardenas (6 atk. kam., 10 rez. perd.), ir Tyrese’as Maxey (5 kld.) po 19, Tobiasas Harrisas 11 (12 atk. kam.).

Filadelfijos klubas laimėjo pirmąsias dvi serijos rungtynes namuose ir serijoje iki 4 pergalių pirmauja 3:0. Sekanti klubų dvikova įvyks šeštadienį Toronte 21 val. Lietuvos laiku.