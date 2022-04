LKL klubų reitingas: balandį nė vienas klubas neliko be pralaimėjimo, tačiau karaliumi tapo „Rytas“

„Rytas“

Balandį: 5-1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 26-4, Lietuvos taurė: 3-1, Čempionų lyga: 6-6.

Nors Vilniaus komandai šis sezonas atnešė daug nemalonių akimirkų tiek Čempionų lygoje, tiek Karaliaus Mindaugo taurės turnyre, kartu su pavasario saule nuotaiką praskaidrino pirmoji vieta LKL reguliariajame sezone. „Rytas“ reguliariojo sezono nugalėtoju tapo po aštuonerių metų pertraukos.

Vilniečiai dar kovo pabaigoje laimėjo svarbiausią dvikovą su „Žalgiriu“, o balandžio viduryje per pratęsimą palaužė kitą pagrindinį varžovą „Lietkabelį“ ir pratęsė vasario pradžioje pradėtą pergalių virtinę. Vis dėlto 11 pergalių virtinė nutrūko per paskutinę reguliariojo sezono išvyką į Klaipėdą.

Vilniaus komanda paskutines reguliariojo sezono rungtynes su „Neptūnu“ žaidė be Ivano Buvos. O pralaimėjimas tarsi patvirtino, kad tarp I.Buvos (18 tšk., 6,2 atk.kam.), kuris buvo rezultatyviausias LKL reguliariojo sezono krepšininkas, ir Vilniaus komandos galima dėti vos ne lygybės ženklą.

Kita vertus, lygoje pagal rezultatyvius perdavimus trečiąją vietą užėmusio Speedy Smitho (10,9 tšk., 5,6 rez.perd.) diriguojamo „Ryto“ sudėtis yra lygi, o žaidėjų meistriškumas pakankamai aukštas, kad treneriui Giedriui Žibėnui nereikėtų smarkiai jaudintis bent dėl pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo, kuriame vilniečiai susitiks su „Dzūkija“.

„Žalgiris“

Balandį: 5-3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 26-4, Lietuvos taurė: 4-0, Eurolyga: 8-24 (su panaikintų rungtynių rezultatais).

Kauno klubo vadovai nelaukdami šio sezono pabaigos pradėjo tarpsezonio darbus. Jie pratęsė sutartis su komandos senbuviais Luku Lekavičiumi bei Edgaru Ulanovu ir patvirtino kelias savaites sklandžiusius gandus, kad vyriausiojo trenerio pareigas siūlys Lietuvos rinktinės treneriui Kaziui Maksvyčiui. Tačiau „Žalgiris“ net nelaukė vasaros ir sutartį su nauju treneriu pasirašė balandžio viduryje. Kartu Lietuvos čempionai padėkojo vos pusę metų dirbusiam slovėnui Jurei Zdovcui.

Su J.Zdovcu buvo atsisveikinta iškart po to, kai „Žalgiris“ išvykoje pralaimėjo LKL debiutantei „Jonavai“ ir pirmą kartą nuo 2015 metų vasario – kovo mėnesių šalies pirmenybėse patyrė dvi nesėkmes iš eilės (prieš septynerius metus „Žalgiris“ pralaimėjo triskart iš eilės).

Pirmosios K.Maksvyčio savaitės taip pat nebuvo saldžios. Nors balandžio viduryje „Žalgiris“ nugalėjo tris aiškiai žemesnio lygio varžovus, po to kauniečiai gavo skaudų antausį nuo „Lietkabelio“. Beviltiškas pralaimėjimas Panevėžyje lėmė, kad Kauno komanda pirmą kartą nuo 2014 metų netapo LKL reguliariojo sezono nugalėtoja.

LKL ketvirtfinalyje Kauno krepšininkų lauks „Neptūnas“.

Eurolygos sezoną „Žalgiris“ baigė dar vadovaujant J.Zdovcui. Lietuvos čempionai pirmąją balandžio dieną išvykoje pralaimėjo Vitorijos „Baskonia“ komandai ir prarado galimybę pakilti iš paskutinės penkioliktosios vietos, o tarptautinį sezoną pabaigė namie iškovodami paguodos pergalę prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą.

„Jonava“

Balandį: 4-1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 16-14, Lietuvos taurė: 3-5.

Reguliariojo sezono pabaigoje LKL debiutantams pavyko surengti įspūdingą spurtą. Virginijaus Šeškaus penketas kovo pabaigoje bei balandį laimėjo šešerias iš septynerių rungtynių ir reguliariajame sezone užsitikrino ketvirtąją vietą bei išvengė ketvirtfinalio dvikovos su didžiojo trejeto komandomis.

Jonavos krepšininkai balandį palūžo tik žaisdami su Utenos komanda, bet sezoną papuošė įspūdinga pergale prieš „Žalgirį“, kurį nugalėjo ketvirtajame kėlinyje panaikinę dviženklį atsilikimą.

Tiek per šias, tiek per kitas rungtynes Jonavos komandoje ypač ryškiai spindėjo belgas Emmanuelis Lecomte‘as (16 tšk., 4,7 rez.perd., 4,6 išpr.praž.), kuris pakilo į ketvirtąją vietą LKL rezultatyviausių žaidėjų sąraše ir užėmė antrąją vietą pagal išprovokuotas pražangas.

O per paskutines reguliariojo sezono rungtynes vėl blykstelėjo veteranas Juanas Palaciosas (13,4 tšk., 8 atk.kam.). 36 metų kolumbietis į „Prienų“ krepšį įmetė 36 taškus ir pasiekė šio LKL sezono rezultatyvumo rekordą. J.Palaciosas reguliariajame sezone buvo dešimtas pagal pelnomus taškus ir užėmė pirmąją vietą pagal atkovotus kamuolius.

Trenerį V.Šeškų turi džiuginti ne tik puiki lyderių sportinė forma, bet ir tai, kad grįžus pusantro mėnesio nežaidusiam Laimonui Kisieliui, visi pagrindiniai krepšininkai yra sveiki.

Nors ketvirtąją vietą užėmusi „Jonava“ turės aikštės pranašumą, lengva nebus, nes ketvirtfinalyje reikės kovoti su „Šiauliais“, kuriems jonaviečiai pralaimėjo visas trejas reguliariojo sezono rungtynes.

„Neptūnas“

Balandį: 4-2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 14-16, Lietuvos taurė: 5-2 (1 lygiosios).

Klaipėdos krepšininkai LKL reguliarųjį sezoną pabaigė skambiai. „Neptūnas“ paskutinėse rungtynėse (jos buvo visiškai paskutinės, nes prasidėjo ir baigėsi vėliau nei kitos paskutiniojo turo rungtynės) nugalėjo reguliariajame sezone pirmąją vietą užsitikrinusį „Rytą“.

Vis dėlto tai buvo tik paguodos pergalė. Ji Dainiaus Adomaičio auklėtiniams nepadėjo išvengti ketvirtfinalio dvikovos su čempiono vardą ginančiu „Žalgiriui“. Klaipėdos komandai koją pakišo mėnesio viduryje patirtas pralaimėjimas į atkrintamąsias varžybas nepatekusioms „Pieno Žvaigždėms“ ir nepalankūs rezultatai konkurentų rungtynėse.

Sudėjus paskutiniuosius reguliariojo sezono taškus paaiškėjo, kad „Neptūno“ lyderis Deividas Gailius (16 tšk., 5,1 atk.kam.) užėmė penktąją vietą lygos rezultatyviausių žaidėjų lentelėje ir buvo rezultatyviausias tarp LKL žaidusių lietuvių.

„Neptūnas“ apskritai lietuviais rėmėsi labiausiai tarp visų lygos komandų. Sezono pabaigoje Klaipėdos komandoje žaidė tik vienas užsienietis Tomas Leimanis (4,9 tšk.), tačiau ir jo indėlis buvo gerokai mažesnis, negu tikėjosi treneriai bei klubo vadovai.

Latvio neįkvėpė net ir geras ne vien D.Gailiaus, bet ir kitų komandos draugų pavyzdys. „Neptūno“ įžaidėjas Žygimantas Janavičius (9,9 tšk., 6,9 rez.perd.) lygoje užėmė pirmąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus, Edgaras Želionis (9,3 tšk.) – pagal dvitaškių metimų taiklumą (73,2 proc.).

„Pieno Žvaigždės“

Balandį: 4-3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 9-21, Lietuvos taurė: 1-5.

„Pieno Žvaigždžių“ vadovai pavėlavo. Pasvaliečiai, sezonui besibaigiant sudarę sutartis su Randy Culpepperiu (15,8 tšk., 2,4 per.kam.) ir Dmytro Skapincevu (11,5 tšk., 6,1 atk.kam.), subūrė konkurencingą komandą, tačiau Manto Šerniaus auklėtiniai skinti pergales pradėjo tik tada, kai atkrintamųjų varžybų traukinys nuvažiavo...

Balandį „Pieno Žvaigždės“ laimėjo ketverias rungtynes iš eilės, ir visas pergales pasiekė žaisdamos su komandomis, kurios pateko į atkrintamąsias varžybas (tarp jų – išvykoje su „Lietkabeliu“). Iki šios pergalių virtinės Pasvalio komanda per beveik septynis mėnesius laimėjo tik 5 iš 24 rungtynių. Tad per dvi savaites buvo nuveikta beveik tiek pat, kiek iki tol per pusmetį.

Tačiau galimybės patekti į atkrintamąsias varžybas jau buvo prarastos ir „Pieno Žvaigždės“ galutinėje LKL lentelėje tenkinosi devintąja vieta.

Sezono viduryje į Lietuvą atvykęs R.Culpepperis rezultatyviausių lygos žaidėjų lentelėje spėjo pakilti į šeštąją vietą ir tapo daugiausiai kamuolių perimdavusiu krepšininku, o vienas didžiausią pažangą padariusių LKL krepšininkų 21 metų Simas Jarumbauskas (9 tšk., 6,8 atk.kam.) užėmė trečiąją vietą pagal atkovotus kamuolius.

„Juventus“

Balandį: 4-3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 15-15, Lietuvos taurė: 6-2, Čempionų lygos atranka: 2-1.

Prieš pat paskutinį reguliariojo sezono mėnesį į LKL varžybų katilą įmestas 27 metų Nedas Pacevičius, kuris laikinai atsisėdo ant vyriausiojo trenerio kėdės atsistatydinus ilgamečiam „Juventus“ treneriui Žydrūnui Urbonui, džiaugėsi pirmosiomis pergalėmis. Tarp jų buvo ir du svarūs laimėjimai prieš pagrindinius varžovus Jonavos ir Šiaulių klubus.

Vis dėlto šių balandžio mėnesį iškovotų pergalių neužteko, kad Utenos komanda pakiltų aukščiau šeštosios vietos ir išvengtų sudėtingos ketvirtfinalio dvikovos su „Lietkabeliu“.

Uteniškiams koją labiausiai pakišo netikėtas pralaimėjimas Pasvalyje. Po to dar buvo dvi progos reabilituotis žaidžiant su „Rytu“ bei „Žalgiriu“, tačiau šių varžovų „Juventus“ krepšininkai neįveikė.

„Juventus“ lyderiui Patrickui Milleriui (18 tšk., 4,3 rez.perd., 5 išpr.praž.) nepavyko laimėti lenktynių dėl reguliariojo sezono rezultatyviausio žaidėjo vardo. Pagal taškų vidurkį P.Milleris vos keliomis tūkstantosiomis atsiliko nuo „Ryto“ vidurio puolėjo Ivano Buvos, bet Utenos komandos gynėjui liko antroji vieta. Užtat P.Milleris lygoje užėmė pirmąją vietą pagal išprovokuotas pražangas.

Per atkrintamąsias varžybas P.Milleris bus neabejotinai grėsmingiausia Utenos komandos jėga. Tačiau varžovams grasins ir sėkmingai naujoje komandoje pritapęs Vladyslavas Koreniukas (10,3 tšk., 6,7 atk.kam.), ir patirties nestokojantys „Juventus“ senbuviai.

„Lietkabelis“

Balandį: 4-4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 23-7, Lietuvos taurė: 2-1 (1 lygiosios), Europos taurė: 9-10 (su panaikintų rungtynių rezultatais).

Panevėžio krepšininkai labai tvirtai įsitaisė LKL lentelės trečiojoje vietoje, todėl pavasarį „Lietkabelio“ gerbėjų žvilgsniai nukrypo į Europos taurės turnyrą.

Deja, laimėti svarbiausių sezono tarptautinių rungtynių panevėžiečiams nepavyko. Nors „Lietkabelis“ išvykose lygiai kovojo su abiem varžovais, iš pradžių paskutiniajame grupės turnyro ture nusileido „Boulogne-Levallois“, o paskui aštuntfinalyje pripažino nedidelį Bolonijos „Virtus“ pranašumą.

Lietuvos lygoje balandį nutrūko ilgiausia klubo istorijoje „Lietkabelio“ pergalių virtinė. Nenado Čanako auklėtiniai nuo gruodžio vidurio laimėjo 13 rungtynių iš eilės, bet balandžio viduryje jų pergalingą žygį sustabdė „Rytas“. Po to panevėžiečiai pralaimėjo dar ir „Pieno Žvaigždėms“, bet netrukus pataisė sirgalių nuotaiką savo arenoje sutriuškindami Lietuvos čempioną „Žalgirį“.

Šiuo rezultatu „Lietkabelis“ pasiuntė signalą ne vien ketvirtfinalio varžovui „Juventus“, bet ir tam pačiam „Žalgiriui“, su kuriuo turės žaisti pusfinalyje, jei nebus jokių staigmenų pirmajame LKL atkrintamųjų varžybų etape.

LKL rezultatyviausių žaidėjų lentelėje septintąją vietą ir pagal išprovokuotas pražangas trečiają užėmęs Džordže Gagičius (14,1 tšk., 4,3 išpr.praž,), pagal perimtus kamuolius trečiąją vietą užėmęs Panagiotis Kalaitzakis (10,5 tšk., 1,6 per.kam.) bei jų komandos draugai darys viską, kad ketvirtfinalyje staigmenų nebūtų.

„Šiauliai“

Balandį: 4-5.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 15-15, Lietuvos taurė: 5-7, Europos Šiaurės lyga: 5-3 (su panaikintų rungtynių rezultatais).

Prieš pat svarbiausią Lietuvos lygos reguliariojo sezono atkarpą „Šiauliai“ patyrė didelį nuostolį ir keturias savaites turėjo žaisti be ranką susižeidusio Jonathano Elmore‘o (16,4 tšk., 5,8 rez.perd., 1,8 per.kam.), kuris lygoje užima trečiąją vietą pagal rezultatyvumą bei antrąją – pagal rezultatyvius perdavimus ir perimtus kamuolius.

Svarbiausią žaidėją praradę „Šiauliai“ rungtyniavo labai permainingai. Jie pralaimėjo ir autsaideriui „Nevėžiui“, ir vienam pagrindinių varžovų kovojant dėl geresnės pozicijos atkrintamosiose varžybose „Juventus“. Vis dėlto Šiaulių komandos tvarkaraštis buvo lengvas, o grįžus J.Elmore‘ui pasiektos pergalės prieš „Dzūkiją“ ir „Pieno Žvaigždes“ galutinėje reguliariojo sezono lentelėje užtikrino penktąją vietą.

Labai padėjo ir balandžio viduryje pakviestas naujokas Jusufas Sanonas (12,2 tšk.), kuris jau debiuto rungtynėse į „Prienų“ krepšį įmetė 30 taškų (beje, tas rungtynes „Šiauliai“ irgi laimėjo).

Antano Sireikos komandai to užteko, kad užimtų penktąją vietą ir ketvirtfinalyje išvengtų dvikovos su didžiojo trejeto komandomis. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape šiauliečiai neturės aikštės pranašumo, bet žais su „Jonava“, kurią reguliariajame sezone įveikė visus tris kartus.

Vis dėlto šioje serijoje darbo turės ir J.Elmore‘as, ir Giedrius Staniulis (13,4 tšk., 6,4 atk.kam.), kuris reguliariajame sezone buvo devintas pagal taškus ir šeštas pagal atkovotus kamuolius, ir jų komandos draugai.

Balandį „Šiauliai“ buvo labiausiai užsiėmusi Lietuvos komanda ir žaidė net devynerias rungtynes. Prie LKL mačų prisidėjo pirmą kartą surengtos Europos Šiaurės lygos finalo ketvertas. Jo pusfinalyje šiauliečiai nugalėjo „Brno“ komandą, bet finale pralaimėjo finalo ketverto šeimininkei Vloclaveko „Anwil“ ekipai.

„Nevėžis“

Balandį: 2-5.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 7-23, Lietuvos taurė: 1-5.

Kėdainių komanda išsprendė bent minimalią paskutinės sezono dalies užduotį ir LKL reguliariajame sezone išvengė paskutinės vietos. Nuo jos kėdainiečiai paspruko nugalėję „Šiaulius“, o galutinai nusiramino po to, kai įveikė pagrindinius varžovus, absoliučius turnyro autsaiderius „Prienus“.

Tai, kad „Nevėžis“ reguliariajame sezone laimėjo visas trejas tarpusavio rungtynes su „Prienais“, tarsi patvirtino, kad Kėdainių komanda buvo verta nelikti paskutinė.

Kita vertus, „Nevėžis“ ketvirtą sezoną iš eilės bei septintą kartą per aštuonis pastaruosius sezonus nepateko į atkrintamąsias varžybas ir niekaip negali atsikratyti autsaiderio etiketės.

Prieš pat sezono pabaigą į LKL rekordų knygą įsirašė 14-metis gruzinas Avtandilas Bachtadzė. Jis per rungtynes su „Prienais“ pelnė 4 taškus ir tapo jauniausiu LKL rungtynėse taškus pelniusiu krepšininku. Dar spalio mėnesį A.Bachtadzė tapo jauniausiu visų laikų LKL žaidėju.

Gerokai vyresnis, bet krepšinio mastais irgi dar jaunas 20-metis Amaras Sylla (11,6 tšk., 7,6 atk.kam., 2,2 bl.) lygoje pirmavo pagal blokuotus metimus ir buvo antras pagal atkovotus kamuolius. O visai kitos kartos „Nevėžio“ puolimo lyderis Svenas Smajlagičius (13,7 tšk.) užėmė aštuntąją vietą rezultatyviausių turnyro krepšininkų lentelėje.

„Dzūkija“

Balandį: 1-6.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 11-19, Lietuvos taurė: 3-5.

Vos tik Alytaus krepšininkai užsitikrino kelialapį į atkrintamąsias varžybas ir pasiekė svarbiausią sezono tikslą, jų nusiteikimas išgaravo. „Dzūkija“ balandžio mėnesį laimėjo vos vienerias rungtynes su „Prienais“, o reguliariojo sezono pabaigoje patyrė penkis iš eilės pralaimėjimus. Tiesa, Ramūno Cvirkos penketas dviem varžovams „Neptūnui“ ir „Šiauliams“ nusileido minimaliu vieno taško skirtumu.

Penki iš eilės pralaimėjimai – ilgiausia „Dzūkijos“ nesėkmių virtinė nuo 2020 metų (tuomet alytiškiai patyrė septynis pralaimėjimus 2019-2020 m. sezono pabaigoje ir pridėjo dar du pralaimėjimus 2020-2021 m. sezono pradžioje).

Tikėtina, kad reguliariajame sezone aštuntąją vietą užėmusi Alytaus komanda tamsų ruožą pratęs, nes ketvirtfinalyje jai reikės žaisti su reguliariojo sezono nugalėtoju „Rytu“, kuriam šį sezone visas penkerias rungtynes (trejas – Lietuvos lygoje, dvejas – Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje) pralaimėjo dviženkliu skirtumu.

Nors „Dzūkija“ šią dvikovą pasitinka būdama optimalios sudėties, stipraus lyderio neturinti ir individualiu žaidėjų meistriškumu žymiai atsiliekanti Alytaus komanda bus aiški autsaiderė.

„Prienai“

Balandį: 0-5.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 3-27, Lietuvos taurė: 4-4.

„Prienų“ nuopuolis buvo nesustabdomas. Tomo Gaidamavičiaus treniruojama komanda nuo kovo vidurio nelaimėjo nė karto, sezoną pabaigė aštuoniais iš eilės pralaimėjimais ir Lietuvos lygoje užėmė paskutinę vienuoliktąją vietą.

Menkas viltis prieš pat sezono pabaigą pasiekti dar bent vieną pergalę sumažino tai, kad beveik visą balandį teko verstis be pagrindinio vidurio puolėjo Juwano Durhamo (10,8 tšk., 5 atk.kam.).

Tryliktąjį sezoną LKL žaidę „Prienai“ paskutinę vietą užėmė antrą kartą. Vis dėlto šis sezonas buvo blogiausias pagal laimėtų rungtynių nuošimtį (prieniškiai per 30 rungtynių iškovojo tik 3 pergales).

Kone vienintelis geras dalykas buvo tai, kad „Prienai“ sudarė galimybę sutvirtėti jauniems krepšininkams. Komandos lyderiai visą sezoną buvo 22-ejų Ignas Sargiūnas (12,5 tšk.), 20-metis juodkalnietis Jovanas Kljajičius (12,4 tšk.), 24-erių Rapolas Ivanauskas (11,1 tšk., 6,4 atk.kam.) ir lygoje antrąją vietą pagal blokuotus metimus užėmęs 24-erių Juwanas Durhamas (10,8 tšk., 5 atk.kam., 1,9 bl.).