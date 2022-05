Finalą skausmingu pralaimėjimu pradėjęs G. Žibėnas niršo: „Mums 11 kartų iš rankų išplėšė kamuolį“

„Rytas“ rungtynes pradėjo pelnydami 12 taškų be atsako, o pirmajam kėliniui einant link pabaigos vilniečiai sugebėjo pirmauti 15 taškų persvara (19:4).

Nepaisant puikios rungtynių pradžios, šeimininkams persvaros ilgai išlaikyti nepakako. „Ryto“ krepšininkai savo sėkmę pradėjo bandyti tolimais metimais, o šiems skriejant pro šalį susikurta persvara tirpo ir į ilgąją pertrauką komandos žengė rezultatui esant lygiam – 36:36.

Pusę trečiojo kėlinio komandos žaidė taškas į tašką ir likus žaisti 4 minutes iki lemiamo ketvirčio rezultatas buvo lygus – 48:48, tačiau tuomet „Lietkabelio“ krepšininkai surengė puikią atkarpą 15:5 ir 5 ketvirtąjį kėlinį žengė su dviženkliu pranašumu.

Lemiamas ketvirtas prasidėjo dviem Speedy Smitho tritaškiais ir atrodė, kad amerikiečio magija ketvirtajame kėlinyje galėjo vėl „Ryto“ ekipai atnešti sėkmę, tačiau „Lietkabelis“ nieko nelaukdamas susigriebė ir vėl pradėjo didinti pranašumą nepalikdamas vilčių sostinės klubui.

Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris po rungtynių pralaimėjimo stengėsi nesureikšminti ir jam turėjo aiškias priežastis.

„Pirmos rungtynės pralaimėtos ir turime jas greitai pamiršti. Pradėjome žaisti individualiai, įsiklampinome į „Lietkabeliui“ palankų žaidimą. Praradę discipliną per daug juos baudavome, siuntėme prie baudų linijos. Puolime buvo per daug dvejonių. Per laisvesnes dienas reikia pasidaryti išvadas ir žaisti paprasčiau, o metimai kuriuos prametėme dar įkris“, – po rungtynių kalbėjo G.Žibėnas.

– Kada buvo tas momentas kai „Lietkabelis“ perlaužė rungtynes?

– Pagrindinis skirtumas šiose rungtynėse buvo kova. Mums 11 kartų legaliai iš rankų išplėšė kamuolį. Tai yra finalas ir čia viskas yra apie tai – kas kam iš rankų išplėš kamuolį. Šiandien šiose smulkmenose „Lietkabelis“ buvo geresni ir stipresni.

– Evaldas Kairys rungtyniavo nuo rungtynių pradžios ir atrodė gana aktyvus.

– Evaldas sužaidė puikias rungtynes ir jis jau pasiekė savo formą. Dabar tikimės iš kitų aukštaūgių gero žaidimo artėjančiose rungtynėse.

– Ivanas Buva ketvirtajame kėlinyje nežaidė. Ar jis pats save išsiėmė iš rungtynių ar varžovai privertė?

– Tai nėra pirmas kartas, jis ambicingas žaidėjas, jis nori laimėti kaip ir visi mes. Kitas rungtynes jis sužais žymiai geriau.

– Ketvirtajame kėlinyje išmetė 13 tritaškių ir tik 4 dvitaškius. Ar nepritrūko tos kūrybos?

– Mes tuos tritaškius ir sukūrėme. Šiandien nepataikėme, jokių pasiteisinimų – taip kartais būna. Reikia pripažinti, kad ir „Lietkabelio“ gynyba buvo gera. Reikia muštis kiekvienoje situacijoje.

– Arnas Butkevičius labai anksti gavo 4 pražangas. Kiek skaudūs buvo tie švilpukai?

– Buvo labai skaudu taip anksti jo netekti. Jis yra mūsų variklis ir reikia pripažinti, kas išsimušėme su ankstyvomis pražangomis. Po vieną rungtynių nelaimėsime, o Arnas yra tas, kuris klijuoja visą komandą.

– Iš pozityvių naujienu panašu, jog jums pavyko Gediminą Oreliką pristabdyti?

– Taip, jį pristabdėme, bet tai yra komanda su gilia rotacija, kur ir nuo suolo pakilę žaidėjai gali daryti skirtumą. Nėra kažkokio labai teigiamo dalyko, kadangi kiti žaidėjai iššoko ir padarė daugiau žalos.

– Kokios reakcijos tikitės?

– Kova yra pagrindinis skirtumas. Turime suprasti, kad vienos atkarpos ar vieno kėlinuko nepakaks. Pas juos kovos dvasia yra stipri ir žinome, kaip jie žais Panevėžyje. Mes turime teisingiau įžengti į aikštelę.

– A.Butkevičius ketvirtą pražangą gavo antrojo kėlinio pabaigoje. Ar pamiršote, kad jis turėjo tris pražangas?

– Rizikavome. Jis yra labai svarbus rungtynių žaidėjas. Tikėjome, kad jis negaus. Jo rankų yra daug kur ir „Lietkabelis“ tikrai gerai žaidžia tada, kai mes turime keturias pražangas. Šiandien daug kur prisigavome.

– „Lietkabelis“ trečiąjį kėlinį laimėjo 27:17, o A.Butkevičius beveik nerungtyniavo. Tai buvo viena pagrindinių priežasčių?

– Buvo vienas iš raktinių momentų, bet mes turime dar 10 žaidėjų be jo. Kiekvienas iš mūsų turime žengti žingsnį į priekį kitose rungtynėse.

– I.Buva vienos minutės pertraukėlės metu net nedalyvavo. Kaip vertinate tokį veiksmą?

– Jis buvo pakeistas ir tiesiog nuėjo, o kas žaidė buvo prie lentos. Jokio kriminalo.

– Džordže Gagičius visą sezoną baudžia jūsų komandą, šiandien vėl 25 naudingumo balai. Kas neveikia plane prieš jį?

– Esame pajėgus sustabdyti bet kurį žaidėją, bet reikia tą darbą daryti geriau. Tos gynybos sistema nėra naujos, mes 10 mėnesių su jomis žaidžiam ir tiesiog turime jas geriau išpildyti. Dž.Gagičius nori kamuolį priimti kuo žemiau, o mes turime jį versti tai daryti kuo aukščiau. Kas tą kovą dėl kiekvieno milimetro laimės, tas turbūt laimės ir finalą.

– Kiek brangus praradimas yra namų aikštelės pranašumas?

– Nenoriu per daug komentuoti, nes į Panevėžį važiuojame tik nugalėti.