CSKA paliekantis D. Itoudis džiūgavo dėl užsieniečių, kurie dėl karo Ukrainoje nepaliko Rusijos: „Aš tuo didžiuojuosi“

„Su klubu nusprendėme eiti skirtingais keliais“, – sakė D.Itoudis. – Bet aš neatsisveikinu. Sakau „iki pasimatymo“. Nes CSKA yra puikus klubas. Su puikia tradicija ir puikia ateitimi“.

Tiesa, dėl puikios komandos ateities CSKA sirgaliai būti negali, mat Eurolygoje ši ekipa, ko gero, savo etapą jau baigė. Stipriausios Europos lygos vadovai suka galvas, kaip iš Rusijos ekipos atimti A licenciją.

D.Itoudis CSKA klube praleido 8-erius metus. Per šį laiką jis dukart laimėjo Eurolygą, dukart buvo pripažintas geriausios šios lygos treneriu. VTB taurę jis į viršų kėlė net 6 sykius.

„Sveikinimai „Zenit“ komandai. Varžovai pelnytai laimėjo šią seriją, žaidė geriau, ypač paskutinėse rungtynėse. Tai buvo sunki serija, labai įdomi sirgaliams, treneriams ir žaidėjams. Daug detalių, daug gerų dalykų... Ir blogų dalykų, bet tai yra žaidimo dalis. Žaidimas yra kaip gyvenimas.

Per daug nesileisiu į žaidimo analizę – tiesiog pasakysiu, kad šį sezoną susidūrėme su daugybe kliūčių. Savo ruožtu aš, kaip ir vadovybė, didžiuojuosi tais žaidėjais, kurie čia liko. Rusai ar užsieniečiai, nesvarbu. Savo poziciją jie išreiškė savo pasirodymu ir elgesiu, aš tuo didžiuojuosi.

Ir tuo pačiu esu dėkingas, kad galiu dirbti su tokiais puikiais žmonėmis, puikiame klube. Taip pat noriu padėkoti gerbėjams už meilę, už supratingumą. Klubas padarė didelį darbą, kad pritrauktų daugiau sirgalių į tribūnų. CSKA eina geru keliu. Šiandien tribūnose buvo beveik 13 tūkstančių žiūrovų – nežinau, gal daugiau“, – po mačo kalbėjo D.Itoudis.

Graikas šiuo metu domina Stambulo „Fenerbahce“ klubą, tačiau kol kas savo ateities neatskleidė.

„Apibendrindamas pasakysiu, kad mums šiandien šiek tiek nepasisekė – be kitų kliūčių, tokių kaip svarbių žaidėjų trūkumas. Klubas dėjo daug pastangų, kad sustiprintų komandą, todėl esu dėkingas už galimybę dirbti su tokio stipraus charakterio ir nugalėtojų dvasios vaikinais.

Tie, kurie atėjo, tie, kurie liko, tie, kurie čia praleido penkis, šešis, septynis sezonus. Didžiuojuosi kiekvienu, kuris dirbo šiame puikiame klube. Be to, per rungtynes ​​netekome Aleksejaus Švedo. Tikiuosi, jis kuo greičiau grįš į sportą – jam lūžo riešas. Iki to laiko buvome grįžę į žaidimą, o puolime mums tikrai pritrūko dar vieno kūrėjo. Bet aš nebandau ieškoti pasiteisinimo, tiesiog tuo svarbiu momentu pirmavome 6–7 taškais ir negalėjome to išnaudoti aikštėje.

Apskritai dar kartą sveikinu „Zenit“. Gyvenime pralaimėjimas ar nesėkmė yra galimybė. Toks mano požiūris, ir visi turėtų taip priimti nesėkmes. Kai sakau „galimybės“, turiu omenyje, kad reikia eiti į priekį, o ne atgal. Už tai pasisakau kaip vyras, kaip žmogus ir, žinoma, kaip treneris. Esu tikras, kad klubas dės visas pastangas, kad sugrįžtų į viršūnę – savo pelnytą vietą“, – dėstė D.Itoudis.

– Treneri, kur tęsite savo karjerą?, – championat.ru paklausė D.Itoudžio.

– Tikrai žinau, kad vos grįžus į Graikiją manęs laukia rinktinė. Tai kitas mano klubas. Treniruotes pradėsime su tais žaidėjais, kuriems atkrintamosios baigėsi anksčiau.

Birželio 30 dieną mūsų laukia oficialios rungtynės su Didžiąja Britanija, kurios labai svarbios atrankoje į pasaulio čempionatą. Štai ką aš žinau iki šiol. Kad kitas mano klubas yra Graikijos rinktinė. Jei kas nors keisis, sužinosite artimiausiu metu.

Su Andrejumi Vatutinu susitarėme. Ačiū jam, ačiū visiems rėmėjams ir sirgaliams. Mes tapome geresni. Tikrai tapau geresniu treneriu, kaip žmogus, kaip šeimos žmogus. Tai buvo puiki galimybė ir didžiulis iššūkis dirbti esant tokiam spaudimui. To gyvenime reikia. Norėjau to spaudimo.

– Ar yra ryškiausias momentas per šiuos 8 metus, kuris dabar ateina į galvą?

– Dabar labai sunku išskirti vieną dalyką. Buvo daug gerų akimirkų. Įskaitant ir sudėtingas. Pralaimėjimas daro mus stipresnius, godesnius, ryžtingesnius ieškoti sprendimų. Ir mes tobulėjome kartu su komanda.

Tai pirmas finalas, kurio nelaimėjome. Nepamirškime, kad sezono pradžioje laimėjome lygos supertaurę prieš „Zenit“.

Kaip sakiau, tai vienintelis finalas, kuriame dalyvavome, bet nelaimėjome. Negalime laimėti visko. Bet du titulai Eurolygoje, daug titulų Vieningoje lygoje, plius superlygos taurė. Puikios šios rungtynės, atkrintamųjų serija...

– Ar galite įvardyti žaidėją, su kuriuo buvo ypač malonu dirbti?

– Yra daug puikių žaidėjų, negaliu pasirinkti tik vieno. Su visa pagarba jūsų klausimui, krepšinyje, kaip ir visose komandinėse sporto šakose, chemija yra labai svarbi, kokius ryšius sukursite tarp žaidėjų. Kaip sakiau, man tai buvo garbė, todėl džiaugiuosi, kad dirbau su tokia komanda.

Nuo 2014 m., kai pasirašiau pirmąją sutartį, iki 2022 m. galiu įvardyti visus žaidėjus.