Sezono suvestinė – ką nuveikė užsienio klubuose žaidusios Lietuvos krepšininkės?

Kelioms lietuvėms trūko paskutinio žingsnio. Justės Jocytės komanda pralaimėjo Prancūzijos lygos finale, M.Grigalauskytės – Čekijos lygos finale, Santos Baltkojienės – Bulgarijos lygos ir Bulgarijos taurės finaluose, Giedrės Labuckienės – Ispanijos taurės finale, Gintarės Petronytės – Europos taurės finale.

Prancūzija

Daugelio Europos šalių, tarp jų – Lietuvos, moterų krepšinio čempionės paaiškėjo dar balandžio mėnesį. Tuo tarpu prancūzės niekur neskubėjo ir finalo seriją pradėjo tik paskutinį gegužės savaitgalį.

Krepšinio aikštėse ilgai užtruko ir finale žaidusi Liono ASVEL gynėja Justė Jocytė (16, 184). Jos komandos paskutinis akordas nebuvo skambus – ASVEL birželio pradžioje pasibaigusioje LFB finalo serijoje pralaimėjo Buržo „Tango“ ekipai 0:3.

„Tango“ šį sezoną buvo aiški Prancūzijos moterų krepšinio lyderė. Buržo ekipa užtikrintai užėmė pirmąją vietą reguliariajame sezone (20 pergalių per 22 rungtynes) ir, įrodžiusi pranašumą per atkrintamąsias varžybas, po ketverių metų pertraukos susigrąžino čempionės vardą. Be to, „Tango“ šiais metais iškovojo Europos taurę.

ASVEL reguliariajame sezone buvo tik trečia (15 pergalių), bet atkrintamosiose varžybose Liono komandai pavyko laimėti pusfinalio dvikovą su aikštės pranašumą turėjusia Vilnevo ESB ekipa 2:0 ir patekti į finalą. Pernai čempione tapusi Mon de Marsano „Landes“ šiais metais reguliariajame sezone buvo ketvirta, o pusfinalyje pralaimėjo „Tango“ ekipai.

16-metė J.Jocytė rungtyniavo gerokai daugiau nei du praėjusius sezonus, tačiau treneris Pierre‘as Vincent‘as jaunajai gynėjai vis dar skyrė mokinės vaidmenį. Lietuvė žaidė 26 rungtynes ir pelnydavo vidutiniškai 3 taškus.

ASVEL krepšininkės daug silpniau žaidė Prancūzijos taurės turnyre. Liono komanda iš kovos dėl šio prizo pasitraukė ketvirtfinalyje, kuriame pralaimėjo „Landes“ ekipai 60:72. „Landes“ po to nuėjo visą kelią ir finale įveikė „Tango“ klubą 91:88.

Prancūzijos lygoje taip pat žaidė Laura Juškaitė (24, 187). Jai ir jos komandos draugėms iš Sent Amano „Hainaut“ atostogos prasidėjo daug anksčiau. „Hainaut“ reguliariajame sezone pasiekė tik 8 pergales, užėmė devintąją vietą ir į atkrintamąsias varžybas nepateko.

L.Juškaitė pelnydavo 8,7 taško.

Turkija

Skirtingas emocijas patyrė trys Turkijos lygoje žaidusios Lietuvos krepšininkės. Kamilė Nacickaitė (32, 182) padėjo Ankaros „Nesibe Aydin“ pakartoti geriausią rezultatą ir antrą kartą iš eilės patekti į pusfinalį, o Eglė Šventoraitė (31, 198) iš „Kayseri“ ir Marina Solopova (32, 182) iš „Izmit“ kovojo dėl išlikimo superlygoje.

„Nesibe Aydin“ reguliariajame sezone laimėjo 18 iš 26 rungtynių ir užėmė ketvirtąją vietą. Pakeisti poziciją per atkrintamąsias varžybas nepavyko. Ankaros krepšininkės ketvirtfinalyje įveikė Stambulo „Galatasaray“ komandą 2:0, bet pusfinalyje nusileido reguliariojo sezono nugalėtojai Stambulo „Fenerbahçe“ ekipai 0:3.

K.Nacickaitė buvo viena iš svarbiausių komandos žaidėjų. Ji pelnydavo 12,8 taško.

Turkijos čempione ketvirtą kartą iš eilės tapo „Fenerbahçe“, finale įveikusi „Mersin“ komandą 3:0.

Beje, Turkijos taurės pusfinalyje „Nesibe Aydin“ krepšininkėms koją taip pat pakišo „Fenerbahçe“. Tačiau iškovoti taurę šiai Stambulo komandai sutrukdė ją finale nugalėjusi „Mersin“ ekipa.

Kitų dviejų lietuvių komandos iki paskutiniojo turo kovojo, kad išvengtų priešpaskutinės vietos. „Kayseri“ ir „Izmit“ pasiekė po 7 pergales, bet Kaiserio komanda dėl geresnių rezultatų tarpusavio mačuose užėmė 12-ąją vietą ir išsaugojo teisę žaisti superlygoje. Priešpaskutinę 13-ąją vietą užėmusi Izmito ekipa iškrito į antrąją lygą.

E.Šventoraitė buvo rezultatyviausia tarp trijų superlygoje žaidusių lietuvių. Ji pelnydavo 14,9 taško ir atkovodavo 6,9 taško. M.Solopovos vidurkiai buvo 7,4 taško ir 4,5 atkovoto kamuolio.

Ispanija

Ispanijos lygos pusfinalyje antrus metus iš eilės suklupo Žeronos „Spar“ komanda, kurioje žaidžia Giedrė Labuckienė (31, 192). „Spar“ bando kovoti su šalies krepšinio lyderėmis Salamankos „Perfumerias Avenida“ ir „Valencia“ ekipomis, tačiau lemiamu metu geriau žaidžia varžovės.

Reguliariajame sezone „Spar“ laimėjo 25 iš 30 rungtynių ir užėmė trečiąją vietą. Žeronos krepšininkės nuo „Valencia“ atsiliko tik dėl blogesnių rezultatų tarpusavio dvikovose. Šios dvi komandos po to susitiko pusfinalyje, bet pergalę vėl šventė „Valencia“.

G.Labuckienė šalies pirmenybėse pelnydavo 5,4 taško ir atkovodavo 4,7 kamuolio.

Ispanijos čempionės vardą apgynė „Perfumerias Avenida“. Ši komanda finalo serijoje įveikė „Valencia“ ekipą 2:0.

„Spar“ geriau žaidė Ispanijos taurės turnyre, kurio pusfinalyje įveikė „Valencia“ krepšininkes. Vis dėlto finale Žeronos ekipa pripažino „Perfumerias Avenida“ pranašumą 69:74.

Sutartį su „Gernika“ klubu turi Gabija Meškonytė (24, 182). Deja, ji visą sezoną praleido dėl sunkios traumos. „Gernika“ reguliariajame sezone pasiekė 14 pergalių ir užėmė aštuntąją vietą, o ketvirtfinalyje pralaimėjo „Perfumerias Avenida“ komandai.

Sausio mėnesį į Las Palmo „Gran Canaria“ komandą perėjo Justina Kraujūnaitė (26, 178). Šios krepšininkės indėlis buvo nežymus (vid. 1,6 tšk.), o 12 pergalių iškovojusi „Gran Canaria“ užėmė devintąją vietą.

Italija

Šį pavasarį nieko nepešė Italijos čempionės vardą gynusi Venecijos „Reyer“, kurioje žaidė Gintarė Petronytė (33, 197). Venecijos ekipą vos ne visą sezoną persekiojo įvairios negandos, dėl kurių nei žaidimas, nei rezultatai netenkino „Reyer“ vadovybės.

„Reyer“ ypač kentėjo dėl kovido. Italijos lygos vadovai, atsižvelgę į ypatingą padėtį, netgi nusprendė nerengti septynerių nukeltų Venecijos komandos rungtynių. „Reyer“ reguliariajame sezone žaidė tik 19 rungtynių, per jas iškovojo 17 pergalių ir užėmė antrąją vietą. Pagal tvarkaraštį visos komandos turėjo žaisti po 26 rungtynes.

Atkrintamųjų varžybų pusfinalio serijoje G.Petronytė ir jos komandos draugės turėjo aikštės pranašumą prieš Bolonijos „Virtus“ klubą, tačiau juo nepasinaudojo. „Virtus“ laimėjo seriją 2:1 ir pirmą kartą pateko į finalą.

Finalo serijoje triumfavo Skijaus „Famila“ ekipa. Ji nugalėjo „Virtus“ komandą 3:1 ir po metų pertraukos susigrąžino Italijos čempionės vardą.

G.Petronytė dėl legionierių limito ne visada patekdavo į „Reyer“ dvyliktuką ir Italijos lygoje žaidė tik 10 rungtynių. Vidurio puolėja pelnydavo 9,9 taško ir atkovodavo 7,5 kamuolio.

Venecijos komandos viltys iškovoti Italijos taurę taip pat žlugo pusfinalyje. Ir šiame turnyre „Reyer“ atsitrenkė į „Virtus“ barjerą. Šalies taurę iškovojo „Famila“.

„Reyer“ galėjo reabilituotis Europos taurės turnyre. Jame Venecijos krepšininkės antrus metus paeiliui pateko į finalą, bet antrą kartą paeiliui pralaimėjo lemiamas rungtynes. Šįmetė nesėkmė buvo labai žiauri – „Reyer“ finale nusileido Buržo „Tango“ ekipai vos ne dvigubu skirtumu 38:74.

Rudenį „Famila“ aprangą trumpai vilkėjo Monika Grigalauskytė (30, 191). Ji Italijos lygoje žaidė 1 rungtynes ir pelnė 8 taškus, bet Skijaus klubo vadovai trumpalaikės sutarties su lietuve nepratęsė.

Empolio „Rosa“ komandoje žaidė Italijoje šaknis įleidusi Gabrielė Narvičiūtė (31, 190). „Rosa“ pasiekė tik 3 pergales, užėmė paskutinę 14-ąją vietą ir iškrito į antrąją lygą, o G.Narvičiūtė pelnydavo 3,9 taško ir atkovodavo 4,3 kamuolio.

Lenkija

Vienintelei Lenkijos lygoje žaidusiai Lietuvos krepšininkei Laurai Miškinienei (30, 190) sezoną apkartino sunki trauma. „Bydgoszcz“ vidurio puolėja susižeidė spalio mėnesį ir į aikštę grįžo tik sausio viduryje.

Nors po traumos lietuvė neparodė visos galios, ji dažniausiai šeimininkaudavo baudos aikštelėse ir per 12 rungtynių surinko vieną trigubą dviženklį bei šešis dvigubus dviženklius. Bydgoščiaus komandos lyderė pelnydavo 12,6 taško, lygoje užėmė ketvirtąją vietą pagal atkovotus kamuolius (vid. 10,2) ir antrąją vietą pagal išprovokuotas pražangas (vid. 5,7).

Deja, „Bydgoszcz“ nepavyko įgyvendinti visų planų. Ši komanda reguliariajame sezone užėmė šeštąją vietą (laimėjo 11 iš 20 rungtynių), o ketvirtfinalio serijoje 0:3 pralaimėjo buvusiai L.Miškinienės komandai, čempionės vardą gynusiai Gdynės „Arka“.

PLKK finalo serijoje „Polkowice“ nugalėjo Liublino „Pszczolka“ komandą 3:0. Polkovicų klubas ketvirtą kartą tapo šalies čempionu (tris titulus iškovojo praėjusį dešimtmetį), o geriausią rezultatą pasiekusi Liublino komanda pirmą kartą tapo vicečempione.

Pernai aukso medalius iškovojusi „Arka“, kurios aprangą tuo metu vilkėjo L.Miškinienė, šį sezoną tenkinosi trečiąja vieta.

Čekija

Viską, ką galėjo, Čekijos lygoje padarė Brno „Žabiny“ komanda, kurioje žaidė Monika Grigalauskytė (30, 191).

„Žabiny“ krepšininkės nusileido tik Čekijoje daug metų viešpataujančiai ir dvyliktą kartą iš eilės čempione tapusiai Prahos USK komandai. USK per visą sezoną nepatyrė nė vieno pralaimėjimo, o „Žabiny“ savo ruožtu pralaimėjo tik čempionėms ir laimėjo visas rungtynes su kitomis komandomis.

M.Grigalauskytė pelnydavo 10,1 taško ir atkovodavo 9,1 kamuolio. Pagal atkovotus kamuolius lietuvė lygoje buvo ketvirta.

Nors Čekijos lygoje papūsti prieš vėją nepavyko, M.Grigalauskytė ir jos komandos draugės iškovojo du prizus kituose turnyruose. „Žabiny“ laimėjo Čekijos taurę ir Europos lygos varžybas.

Čekijos taurės turnyre nedalyvavo USK krepšininkės, todėl galimybę gavo kitos komandos. Galimybe geriausiai pasinaudojo „Žabiny“, finale įveikusi Brno KP ekipą 74:70.

Regioninėje Europos lygoje, kurioje žaidė Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Slovakijos ir Čekijos klubai, „Žabiny“ užduotį palengvino tai, kad prieš finalo ketvertą iš turnyro buvo pašalintos Rusijos ir Baltarusijos komandos. Abiejose grupėse pirmąsias vietas užėmė rusės, bet išmetus šios šalies komandas, favoritėmis tapo Brno krepšininkės.

„Žabiny“ finale nugalėjo Pieščanų „Čajky“ ekipą 57:51 ir tapo pirmąja Čekijos komanda, laimėjusia Europos lygos turnyrą. M.Grigalauskytė šiame turnyre pelnydavo 10,7 taško ir atkovodavo 7,2 kamuolio.

Slovakija

Laura Želnytė (27, 190) sezoną pradėjo Pieščanų „Čajky“ komandoje, tačiau lietuvės slovakiškoji karjeros dalis buvo trumpa. Varžyboms vos įsibėgėjus „Čajky“ vadovai nusprendė, kad 6,7 taško pelnančios puolėjos indėlis yra per mažas ir atsisakė jos paslaugų.

„Čajky“ sezonas, išvykus L.Želnytei, susiklostė puikiai. Nors Pieščanų komanda nelaimėjo Europos lygos turnyro, ji pirmą kartą tapo Slovakijos čempione. „Čajky“ reguliariajame sezone užėmė antrąją vietą, bet finalo serijoje įveikė čempiono vardą gynusį „Ružomberok“ klubą 3:1.

Rusija

L.Želnytė iš Slovakijos išvyko į Rusiją ir sausio pabaigoje pradėjo žaisti Krasnojarsko „Jenisej“ klube. Ši karjeros dalis taip pat greitai nutrūko – lietuvė paliko Krasnojarską, kai Rusijos kariuomenė užpuolė Ukrainą.

Rusijos lygoje L.Želnytė pelnydavo 4,5 taško, o „Jenisej“ reguliariajame sezone užėmė penktąją vietą.

Rusijai pradėjus nepaskelbtą karą, iš šios šalies išvyko beveik visos užsienio krepšininkės. Pavasarį komandose liko vos dvi užsienietės. Abi – belgės.

Pasikeitus sudėtims, pasikeitė ir jėgų santykis. Šį pavasarį Rusijos čempionu tapo Kursko „Dinamo“, finale nugalėjęs Jekaterinburgo UGMK klubą 3:1. Iki šio sezono UGMK šalies čempionu tapo trylika kartų iš eilės.

Latvija

Regioninėse ir nacionalinėse varžybose jokių sunkumų nekilo Rygos TTT komandai, kurioje žaidė Daugilė Šarauskaitė (25, 196).

TTT krepšininkės nesunkiai laimėjo Baltijos lygos reguliarųjį sezoną, kuriame patyrė tik vieną pralaimėjimą (pralaimėtose rungtynėse žaidė dublerių komanda), po to šventė pergales Baltijos lygos ir Latvijos lygos finalo ketvertuose. Latvijos čempione TTT tapo devintą kartą iš eilės.

Dviejų turnyrų čempione tapusi D.Šarauskaitė Baltijos ir Latvijos lygose pelnydavo 11,8 taško ir atkovodavo 8,7 kamuolio.

Bulgarija

Santos Baltkojienės (30, 175) karjera pakrypo į Bulgariją, kur gynėja sudarė sutartį su „Montana“ klubu. „Montana“ visą sezoną varžėsi su Stara Zagoros „Beroje“ komanda, tačiau pralaimėjo pagrindinėms varžovėms ir taurės turnyro finale, ir Bulgarijos lygos finale. Lygos finalas baigėsi čempionės vardą apgynusios „Beroje“ pergale 3:0.

S.Baltkojienė buvo viena geriausių Bulgarijos lygos krepšininkių. Ji reguliariajame sezone užėmė penktąją vietą pagal rezultatyvumą (14,4 tšk.) ir buvo pirma pagal rezultatyvius perdavimus (vid. 7,2).

„Montana“ taip pat žaidė Adrijos lygoje, kurioje varžėsi dvylika klubų iš Bulgarijos, Serbijos, Slovėnijos, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos bei Bosnijos ir Hercegovinos.

Regioniniame turnyre Bulgarijos vicečempionės užėmė ketvirtąją vietą. „Montana“ reguliariajame sezone finišavo ketvirta, o finalo ketverte pralaimėjo abejas rungtynes: pusfinalyje – Podgoricos „Budućnost“ 45:102, mažajame finale – Banios Lukos „Orlovi“ 63:72.

Adrijos lygoje S.Baltkojienė pelnydavo 12,5 taško ir taip pat buvo pirma pagal rezultatyvius perdavimus (vid. 6,7).

Adrijos lygos čempione tapo „Celje“, finale nugalėjusi „Budućnost“ krepšininkes 58:51.

Vengrija

Vengrijos čempione tapo „Sopron“ komanda, finalo serijoje nugalėjusi Seksardo „Aromeromu“ klubą 3:0.

„Sopron“ šiais metais tapo ir Eurolygos čempione, tačiau susižerti visų prizų šiais komandai nepavyko. Vengrijos taurės finale Šoprono krepšininkės pripažino Miškolco DVTK pranašumą 75:78.

Vengrijos lyga buvo vienintelė Eurolygos komandas turinti Europos nacionalinė lyga, kurioje šį sezoną nežaidė nė viena Lietuvos krepšininkė (svarbiausiame žemyno turnyre varžėsi Turkijos, Rusijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Čekijos ir Latvijos komandos).

Lietuvos krepšininkės užsienio lygose

Krepšininkė, Komanda, Vieta, Rezult., Atkrintamosios

R. Tšk. A.k. R.p.

Turkija

Kamilė Nacickaitė, Ankaros „Nesibe Aydin“, 4, 18–8, Pusfinalis

31 12,8 2,2 2,0

Eglė Šventoraitė, „Kayseri“, 12, 7–19, –

25 14,9 6,9 1,4

Marina Solopova, „Izmit“, 13, 7–19, –

23 7,4 4,5 2,3

Prancūzija

Justė Jocytė, Liono ASVEL, 3, 15–7, Finalas

26 3,0 1,5 1,0

Laura Juškaitė, Sent Amano „Hainaut“, 9, 8–14, –

14 8,7 3,1 1,1

Italija

Monika Grigalauskytė*, Skijaus „Famila“, 1, 23–0, Čempionės

1 8,0 7,0 0

Gintarė Petronytė, Venecijos „Reyer“, 2, 17–2, Pusfinalis

10 9,9 7,5 1,6

Gabrielė Narvičiūtė, Empolio „Rosa“, 14, 3–23, –

24 3,9 4,3 0,6

Ispanija

Giedrė Labuckienė, Žeronos „Spar“, 3, 25–5, Pusfinalis

32 5,4 4,7 0,3

Gabija Meškonytė, „Gernika“, 8, 14–16, Ketvirtfinalis

0 – – -

Justina Kraujūnaitė, Las Palmo „Gran Canaria“, 9, 12–18, –

13 1,6 1,0 0,8

Lenkija

Laura Miškinienė, „Bydgoszcz“, 6, 11–9, Ketvirtfinalis

12 12,6 10,2 3,0

Čekija

Monika Grigalauskytė, Brno „Žabiny“, 2, 16–2, Finalas

20 10,1 9,1 1,4

Slovakija

Laura Želnytė*, Pieščianų „Čajky“, 2, 12–2, Čempionės

12 6,7 4,3 1,4

Latvija

Daugilė Šarauskaitė, Rygos TTT, –, -, Čempionės

– – – -

Bulgarija

Santa Baltkojienė, „Montana“, 2, 9–1, Finalas

17 14,1 4,8 7,0

Anglija

Gerda Morkūnaitė, „Newcastle Eagles“, 10, 7–17, –

4 1,3 0,3 0

Rusija

Laura Želnytė*, Krasnojarsko „Jenisej“, 5, 11–11, Ketvirtfinalis

6 4,8 4,0 1,3

Ispanija 2

Dovilė Miliauskaitė, Madrido „Real Canoe“, 10, 13–17, –

28 7,2 5,8 0,7

Ispanija 3 B grupė

Laurita Jurčiūtė, Maljorkos Palmos „Sant Josep“, 11, 8–18, –

5 10,0 3,0 1,0

Italija 2 Šiaurės grupė

Laura Želnytė, Milano „Sanga“, 4, 19–7, Pusfinalis

10 10,3 8,0 1,7

Justina Kraujūnaitė*, Turino „Teen Basket“, 14, 2–24, –

10 10,0 4,3 2,4

Vieta – komandos vieta reguliariajame sezone, Rezult. – komandos rezultatas (pergalės ir pralaimėjimai), Atkrintamosios – komandos rezultatas atkrintamosiose varžybose.

R. – rungtynės, Tšk. – taškai, A.k. – atkovoti kamuoliai, R.p. – rezultatyvūs perdavimai.

*Pažymėtos krepšininkės šiame klube žaidė ne iki sezono pabaigos.

Lietuvos krepšininkės regioninėse lygose

Europos lyga

Monika Grigalauskytė, Brno „Žabiny“, 2 (B), 3–1, Čempionės

6 10,7 7,2 1,0

Laura Želnytė*, Pieščianų „Čajky“, 4 (B), 2–2, Finalas

4 3,5 3,3 1,3

Adrijos lyga

Santa Baltkojienė „Montana“, 4, 8–6, 4 vieta

19 12,5 4,1 6,7

Baltijos lyga

Daugilė Šarauskaitė, Rygos TTT, 1, 21–1, Čempionės

25 11,8 8,7 1,4

Vieta – komandos vieta reguliariajame sezone, Rezult. – komandos rezultatas (pergalės ir pralaimėjimai), Atkrintamosios – komandos rezultatas atkrintamosiose varžybose.

R. – rungtynės, Tšk. – taškai, A.k. – atkovoti kamuoliai, R.p. – rezultatyvūs perdavimai.

*Pažymėtos krepšininkės šiame klube žaidė ne iki sezono pabaigos.