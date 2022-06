Kaziui Maksvyčiui darbas rinktinėje – galimybė užgydyti klubų sezono žaizdas

Įspūdinga „Žalgirio“ serija, besitęsianti nuo pat LKL įsikūrimo 1993 metais, nutrūko. Maža to, Kauno ekipa pusfinalyje Panevėžio „Lietkabeliui“ pralaimėjo tris kartus paeiliui, o tai – blogiausias rezultatas klubo istorijoje nuo 2005–2006 metų LKL atkrintamųjų, kai „Žalgiris“ finale su Vilniaus „Lietuvos Rytu“ kluptelėjo keturis kartus iš eilės.

Lietuvos rinktinės vairininkui Kaziui Maksvyčiui šis sezonas buvo vienas sunkiausių laikotarpių jo karjeroje. Anksčiau dėl galiojusio kontrakto su Permės „Parma“ praleidęs progą tapti vyriausiuoju „Žalgirio“ treneriu, šiemet K.Maksvytis nedvejojo, tačiau Lietuvos krepšinio flagmano gelbėtoju tapti nesugebėjo.

„Manau, kad treneris savo kelyje turi nevengti iššūkių, nes jeigu pradėsi ieškoti lengviausio kelio, nustosi tobulėti. Ateinu į nelengvą situaciją, bet manau, kad išeisime“, – per pristatomąją konferenciją kalbėjo K. Maksvytis.

K.Maksvytis atvyko gelbėti skęstančio Lietuvos čempionų laivo prieš pat LKL atkrintamąsias ir po antrojo vyriausiojo trenerio atleidimo.

Trečia sistema per vieną sezoną, žaidėjų traumos, užsienio krepšininkų motyvacijos klausimas, komplektacijos spragos – faktai, bylojantys apie „sergantį“ Kauno klubą.

„Žalgiris“ šiemet turi problemų, – po lemiamo pralaimėjimo Panevėžyje situaciją komandoje apibūdino Kazys Maksvytis. – Žinojau, kad bus sunku, bet negalvojau, jog bus taip sunku. Daug neigiamų emocijų, daug išgyvenimų. Pasakysiu, jog „Žalgirio“ kėdė yra žymiai karštesnė nei Lietuvos rinktinės, kalbant ir apie dėmesį, ir forumus, ir podkastus. Esame linksniuojami, duodami balai ir panašiai. Nėra lengva, bet žinau, kur atėjau. Šį kartą tenka nuryti piliulę.“

Kauno „Žalgiris“ Lietuvos krepšinio lygoje finišavo trečias, išlydėdamas klubo ir Lietuvos rinktinės legendą Paulių Jankūną užtarnauto poilsio. Savo ruožtu Maksvyčiui bronzinė serija prieš „Šiaulius“ tapo prasidėjusios vasaros atspirties tašku.

Toliau 44-erių darbėniškio laukia vadovavimas nacionalinei komandai draugiškose rungtynėse, dviejuose FIBA Pasaulio taurės atrankos varžybų languose bei didžiojoje tarptautinėje arenoje – Europos čempionate. Jau šią savaitę vyrų rinktinė renkasi į pirmąją treniruočių stovyklą Kaune, kurios dalyvius K. Maksvytis paskelbė praėjusį penktadienį.

Lietuvos vyrų rinktinės sirgaliai turi pagrindo optimizmui. Istorija rodo, kad nacionalinių rinktinių krepšinyje Kazys Maksvytis jaučiasi it žuvis vandenyje, mokėdamas adaptuotis prie paprastesnio krepšinio ir laiko kruopščiam pasiruošimui trūkumo. Jo pasiekimai su „Auksine karta“ kalba patys už save. Treniruodamas 1992 metais gimusius krepšininkus, specialistas Europos ir pasaulio čempionatuose nuraškė keturis auksinius apdovanojimus iš keturių galimų.

„Nepasakyčiau, kad sunku persiorientuoti, kadangi prieš tai nemažai dirbau su jaunimo rinktinėmis panašiu modeliu. Tas pats FIBA langų modelis – dar kitoks, išvis toks blitz turnyras, kai per kelias dienas reikia surinkti ir kuo paprasčiau sustatyti komandą bei bandyti iškovoti pergales.

Klube žaidi ilgą sezoną ir turi daugiau laiko ištaisyti klaidas: pakeisti žaidėjus, sistemą, o rinktinėje reikia kruopščiai suplanuoti pasirengimą bei pasiruošti mūšiui per pratybas. Kai jau prasideda čempionatas, nėra laiko kažką daug pakeisti. Turi būti pasiruošęs visokiom situacijom, be to, rinktinėje viskas vyksta greičiau ir yra mažiau laiko užkamšyti spragas“, – klubinį ir rinktinių krepšinį lygino K. Maksvytis.

Maksvyčio startas Lietuvos vyrų rinktinėje nuteikia optimistiškai. Pirmuosiuose FIBA Pasaulio taurės atrankos varžybų languose buvo po kartą nugalėtos Bulgarijos ir Čekijos rinktinės bei dukart įveikta ambicingoji Bosnijos ir Hercegovinos ekipa. Ketverios rungtynės – keturios pergalės.

Dabartinėje vyrų rinktinėje svarbų vaidmenį turėtų atlikti Jonas Valančiūnas, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius ir Rokas Giedraitis. Visi jie yra 1992-ųjų „Auksinės kartos“ atstovai, puikiai pažįstantys Kazį Maksvytį ir jo žaidimo schemas. Tarp kandidatų yra ir kitų aukščiausios klasės žaidėjų, kurie turėtų perprasti trenerio intencijas greičiau, nei tai vyko Kauno „Žalgirio“ komandoje.

„X faktoriumi“ gali tapti nacionalinės rinktinės debiutantas Ignas Brazdeikis. Kanados pilietybę turintis ir NBA rungtyniaujantis krepšininkas atvyks į pirmąją Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treniruočių stovyklą ir atstovaus Lietuvai tiek draugiškose rungtynėse, tiek ir atrankos į FIBA Pasaulio taurę varžybose. Balandžio mėnesį Orlande savo namuose K. Maksvytį priėmęs Brazdeikis išreiškė tvirtą norą atstovauti Lietuvai.

Noru žaisti Kazio Maksvyčio rinktinėje trykšta ir jaunasis vyrų komandos aikštės generolas Rokas Jokubaitis.

„Jis – šiltas, malonus treneris. O dėl žaidimo, stebėjau visas rinktinės rungtynes ir matosi lengvas krepšinis, žaidėjai mėgaujasi juo. Spėju, kad vienas malonumas žaisti pas Kazį ir pats nekantrauju tai pajusti“, – tvirtino Eurolygos „Kylančia žvaigžde“ pripažintas dvidešimt vienerių krepšininkas.

Rokui antrino ir rinktinės senbuvis Edgaras Ulanovas, žinantis K. Maksvyčio gebėjimus užmegzti artimą ryšį su žaidėjais: „Jis turi labai gerą savybę ir labai tinkančią Lietuvos krepšiniui – jis moka suvienyti komandą bendram tikslui. Ta vienybė labai svarbi lietuviams. Dėka tos vienybės lietuviai ir būdavo, kad iškovoja pergales. Treneris gerai išnaudoja šią savybę ir turi didelę aistrą krepšiniui. Su tokiu žmogumi malonu dirbti ir palaikyti ryšį.“

Sukurtas emocinis ryšys – ne tik sėkmės garantas krepšinio aikštelėje, bet ir malonumas už jos ribų. Darbas su Lietuvos nacionaline rinktine Kaziui Maksvyčiui suteiks galimybę reabilituotis po sunkaus klubinio sezono bei vėl pajusti krepšinio pergalių džiaugsmą, siekiant aukščiausių tikslų su geriausiais Lietuvos krepšininkais.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmąsias kontrolines rungtynes žais birželio 22-ąją Rygoje su Latvijos rinktine, o birželio 26-ąją Šiauliuose dar kartą susikaus su latviais (bilietai). FIBA Pasaulio taurės atrankos langą lietuviai liepos 1-ąją pradės išvykoje su Bulgarija, o namuose Klaipėdoje liepos 4-ąją priims čekus.