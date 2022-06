Savo vaikams estafetę perdavę broliai Lavrinovičiai džiaugiasi karjeros pabaiga: „PA-GA-LIAU!“

Po rungtynių abu broliai praleido dar maždaug valandą laiko, kad įsiamžintų su visais to norėjusiais to žiūrovais. Nepaisant to, kad rūbinėje brolių laukė kiti krepšininkai, vakaro herojai kaip visada skyrė dėmesio ir žiniasklaidos atstovams.

„Ačiū visiems žiūrovams, be jų nebūtų tokios šventės. Ačiū visiems, net ir mano broliui moliui“, – kalbėjo Kšištofas.

Nugalėtojų komandą treniravo ir legendinis Lietuvos krepšinio treneris Jonas Kazlauskas. 67-erių strategas krepšinyje nebedirba nuo 2018-ųjų. Treneris neslėpė, jog prieš rungtynes buvo jaudulio, tačiau ne dėl treniravimo.

„Kažkiek pergyvenau ar pavyks renginys, nes kartais ir žvaigždžių dienos nepavykdavo, bet manau, jog šis renginys pavyko. Galbūt todėl, kad broliai iš prigimties yra tinkantis ir kinui, ir šou. Tai pasiteisino ir tai pavyko“, – po rungtynių sakė J.Kazlauskas.

Rungtynėse dalyvavo ir NBA žvaigždė Jonas Valančiūnas. 30-metis aukštaūgis Darjušo komandoje surinko 18 taškų ir buvo vienas pagrindinių pergalė kalvių.

„Labai varginančios, daug jėgų kainavusios varžybos. Ne, juokauju. Labai fainas renginys. Gaila, kad baigė, bet gal jau ir laikas“, – su šypsena kalbėjo JV.

Kartu su visomis legendomis rungtyniavo ir brolių vaikai. Darjušo atžalos pelnė 12, o Kšištofo – 19 taškų.

„Labai super. Tokiame renginyje, prie tiek sirgalių nesudrebėjo rankelės nei vienam“, – pagyrų vaikams negailėjo J.Valančiūnas.

„Čia ir buvo esmė, kad mes perduodame jiems estafetę. Jiems sužaisti rungtynes su tokiomis žvaigždėmis – kažkoks kosmosas“, – teigė Kšištofas.

„Gal vaikams tai bus dar didesnė motyvacija. Jie pamatė, kad gali, nors ir priešininkas šiek tiek leido. Jie pamatė, kad nieko baisaus, reikia tik į skylę įmesti“, – pridėjo Darjušas.

Tiesa, išgirdęs brolio žodžius, kad vaikams buvo suteikiama daugiau laisvės Kšištofas iškart paprieštaravo ir pareiškė, jog jis neleido jiems jaustis laisvai.

Broliai savo karjerą pradėjo dar 1996 metais Alytaus „Savy“ ekipoje. Po 26 metų, jau 42-ejų sulaukę broliai galiausiai pakabino sportbačius ant vinies. Sulaukę klausimo, džiaugiasi ar liūdi galiausiai pabaigę karjerą broliai neslėpė laimės.

„PA-GA-LIAU! Mes niekada neliūdime, esame realistai, ne pesimistai, ne optimistai ir ne kosmonautai. Į viską gyvenime žiūrime realiai. Atsitiko kaip atsitiko“, – atsakė jau buvę krepšininkai.

Darjušas teigė, jog prieš rungtynes visus susirinkusius krepšininkus įspėjo, jog jie nepersitrenktų, o visą komandą puošė šypsenos veiduose.

„Be abejo. Prieš varžybas pasakiau chebrai – „mes turime kaifuoti“. Čia nėra darbas, visi turime jaustis gerai“, – kalbėjo Darjušas.

„Tai kai laimi 20 taškų, tai aišku, jog šypsenos. Pas mus rūbinėje nebuvote...“, – juokavo brolis.

Susirinkę žiūrovai rungtynėse ypatingai laukė Arvydo Macijausko pasirodymo. Anksti karjerą pabaigęs snaiperis parodė, jog taiklumas niekur nedingo.

Macis pataikė 4 tritaškius, pelnė 17 taškų ir atliko net 8 rezultatyvius perdavimus.

„O kodėl jūs nustebę tokio pasirodymo. Čia gi Arvydas Macijauskas. Nu jau taip... Jisai gerai formoje, jo bickė kaip jūsų krūtis ar galvos“, – nuotaikingai pokalbį užbaigė broliai.

Per savo karjerą broliai su Lietuvos rinktine 2007 metų Europos čempionate iškovojo bronzą, o 2013 metais – sidabrą. Tuo tarpu Kšištofas Lietuvai 2003 metais padėjo iškovoti ir Europos aukso medalį.