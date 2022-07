Ignas Brazdeikis atvirai – apie tai, kodėl priėmė „Žalgirio“ pasiūlymą ir ko iš jo nori Kazys Maksvytis

Savo jėgomis tikintis, tačiau nosies į viršų neriečiantis „Iggy“ apie sugrįžimą į gimtąjį miestą bei naują karjeros etapą bendravo kartu su „Žalgiris Insider“ laidų vedėju ir krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku tinklalaidėje #ŽalgirisOnAir+.

„Mačiau, kad visi buvo labai laimingi dėl mano prisijungimo, bet stengiuosi atsiriboti nuo socialinių tinklų ir koncentruotis į savo darbą.

Noriu daryti tai, ką turiu daryti, bet iš sirgalių gautas dėmesys ir meilė yra nuostabus dalykas. Tu gali aiškiai matyti, kad Lietuva ir, išskirtinai, Kaunas myli savo komandą.

Visi čia myli „Žalgirį“, o žaisti už miestą, kuriame gimiau, – man reiškia neįtikėtinai daug“, – pasakojo 23 metų 201 cm ūgio krepšininkas.

Dar vaikystėje būsimas žalgirietis yra vilkėjęs žalius „Žalgirio“ marškinėlius, kai Kanadoje dar tik pradėjo žengti pirmuosius žingsnius į didžiąsias krepšinio aukštumas.

„Krepšinį pradėjau žaisti tokioje lietuvių bendruomenės salėje. Tai buvo netoli mano miesto, Misisaugoje. Žaidžiau vietos lietuvių komandoje.

Pamiršau, kas man padovanojo marškinėlius, bet tai buvo „Žalgirio“ marškinėliai su numeriu 11. Įdomu, kaip visi įvykiai tavo gyvenime grįžta atgal, apsukę ratą“, – šypsojosi I.Brazdeikis.

Profesionalo karjerą po studijų Mičigano universitete 2019–2020 m. sezone pradėjęs Ignas per tris sezonus už Atlanto žaidė „New York Knicks“, „Philadelphia 76ers“ ir „Orlando Magic“ klubuose. Be to, žaidėjas nekart žaidimo patirties sėmėsi ir „G lygoje“, kur atstovavo „Westchester Knicks“ ir „Lakeland Magic“ ekipoms.

Kaip pasakojo pats I.Brazdeikis, sprendimą perkelti savo karjerą žaidėjas priėmė norėdamas gauti svarbesnį vaidmenį bei laukdamas galimybės parodyti savo talentą.

„Dabar man yra svarbiausia gauti daug žaidimo laiko ir grįžti į ritmą. Noriu daryti tuos dalykus, kuriuos moku aikštėje. Tiku, kad galimybė žaisti „Žalgirio“ gretose man tą ir suteiks. Galėsiu grįžti į ritmą bei parodyti, ką sugebu.

Pastarasis sezonas, kuriame žaidžiau daug minučių ir buvo komandos žaidimą keičiantis žaidėjas, buvo tada, kai atstovavau Mičigano universiteto komandai. Po to, jau žaisdamas NBA, tokios progos neturėjau.

Todėl nekantrauju, kada galėsiu parodyti, kiek esu patobulėjęs. Žaisdamas tokio aukšto lygio komandoje kaip „Žalgiris“ noriu parodyti, ką sugebu. Bus labai smagu“, – tvirtino universalusis žalgirietis.

Proga prisistatyti Lietuvos krepšinio sirgaliams I.Brazdeikis pasinaudojo puikiai. Birželio pabaigoje krepšininkas pirmą kartą apsivilko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius bei sužaidė dvejas draugiškas rungtynes su latviais bei du susitikimus 2023 m. pasaulio taurės atrankos turnyre.

Visuose keturiuose susitikimuose naujasis „Žalgirio“ žaidėjas buvo rezultatyviausias komandos gretose. Rinktinėje „Iggy“ galėjo labiau susipažinti ne tik su europietišku krepšiniu, bet ir „Žalgirio“ vyriausiuoju treneriu Kaziu Maksvyčiu.

„Mane jis mato, kaip žmogų, kuris gali kurti žaidimą, susikurti situacijas pačiam bei kitiems, – apie pokalbius su K.Maksvyčiu kalbėjo I.Brazdeikis. – Jis mane mato, kaip skirtumą atnešti galintį žaidėją, kuris aikštėje daro daug dalykų.

Treneris tikisi, kad parodysiu savo universalumą ir gynyboje, manau, kad tai bus labai svarbus aspektas. Noriu daugeliui įrodyti, kad galiu aukštame lygyje gintis per kelias pozicijas.

Puolime, manau, kad aukštame lygyje galiu sukurti progas sau bei kitiems. Noriu tą kovingumą bei energiją kiekvieną dieną atnešti į treniruotes.“