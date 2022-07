Mirė ryškiausia NBA legenda Billas Russellas – niekas nėra iškovojęs tiek titulų

Jis laikomas labiausiai tituluotu visų laikų NBA krepšininku.

Atstovaudamas „Boston Celtics“ klubui 1956–1969 m. jis 11 kartų tapo NBA čempionu.

To nepavyko pasiekti jokiam kitam žaidėjui.

208 cm ūgio vidurio puolėjas 5 kartus buvo pripažintas geriausiu NBA krepšininku.

Be to, 1956 m. Melburno olimpinėse žaidynėse B.Russellas su JAV rinktine iškovojo aukso medalį.

NBA komisaras Adamas Silveris sekmadienį paskelbtame pranešime pavadino B.Russellą „didžiausiu čempionu visose komandinėse sporto šakose“.

B.Russellas per karjerą atkovojo 21 620 kamuolių – vidutiniškai po 22,5 per rungtynes. Jis per vienerias rungtynes ​​atkovojo 51 kamuolį, o dar dvejose – 49 kamuolius ir 12 sezonų iš eilės atkovojo 1000 ir daugiau kamuolių.

R.Russellas per savo karjerą taip pat vidutiniškai pelnydavo po 15,1 taško ir atlikdavo 4,3 rezultatyvaus perdavimo.

Iki Michaelo Jordano žygdarbių B.Russellas daugelio buvo laikomas geriausiu žaidėju NBA istorijoje.

2011 m. buvęs prezidentas Barackas Obama B.Russellą apdovanojo Laisvės medaliu – aukščiausiu apdovanojimu civiliui. O 2017 metais NBA jam įteikė apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus.

Williamas Feltonas Russellas gimė 1934 m. vasario 12 d. Luizianoje.