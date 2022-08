Apsauginius akinius mače su Estija dėvėjęs R. Jokubaitis iškart užsidirbo kelias pravardes

„Gal mums kažkiek nekrito, bet vis tiek gerai, kad sužaidėme sėkmingai“, – po mačo linksmai aiškino Lietuvos krepšinio rinktinės jaunasis žaidėjas 21-erių Rokas Jokubaitis.

Šiomis dienomis žaidėjas saugojasi po akies uždegimo ir todėl jam tenka kovoti su apsauginiais akiniais.

– Šįkart žaidėte su apsauginiais akiniais – kaip sekėsi valdytis su tokia nauja patirtimi?, – buvo paklaustas R.Jokubaitis.

– Galiu tiesiai-šviesiai pasakyti – ne tas jausmas žaisti, kaip be akinių. Gal sekmadienį Alytuje sužaisiu su tais akiniais, o jau po to – tikrai be jų.

Manau, visiems mums bus tai tik į naudą, nes su jais žaisti sunkoka.

– Ar turite dėl to naujų pravardžių?

– Na, natūralu, kad iškart tapau Kareemu Abdul-Jabbaru dar pridėjo ir pravardę – Amare'o Stoudemire'o. Yra, yra tų pravardžių.

– Buvo ir kuriozas. Kažkokia aprangos etiketė nuplyšo pas jus mačo metu.

– Ne, ten man buvo prikalbintas mikrofonas.

– Prie rinktinės ketvirtadienį jungiasi ir Jonas Valančiūnas su Domantu Saboniu. Ar tai reiškia, kad teks prie jų prisiderinti komandai ir ieškoti naujo ryšio?

– Tai faktas. Žinoma. Visi supranta, kad keisis žaidimo planas ir tuos vyrus turėsime išnaudoti. Tam ir turėsime dar tris savaites, kad prisiderintume, viską nušlifuotume. Tie krepšininkai tikrai duos naudos, reikia tik bendro susižaidimo.

– Rungtynės su Estija? Gal geriau jėgas išbandyti maču su ispanais?

– Šiaip – nežinau. Gal tam, kad pajaustum tą ritmą, geriau pradėti nuo pergalės susilpnesniu oponentu. Taip, estai nėra to aukšto lygio ekipa, bet vis tiek.

Pirmasis kontrolinis mačas, pergalė prieš savus sirgalius – tikrai gera pradžia įsivažiavimui.

– Prieš dvejus metus Lietuvos rinktinė nusileido Taline Estijos rinktinei. Kas nors iš estų ekipos narių priminė apie tai jums?

– Ne. Niekas iš estų nepriminė. Priminė mūsų treneriai. Ar tai buvo motyvacija? Na, kaip čia pasakius – tikrai negalime pralaimėti estams ar latviams.