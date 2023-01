G. Staniulis – apie žaidimą Prancūzijoje, karjeros pradžią Vilniuje ir sprendimus, dėl kurių gailisi

Įdomus faktas pašnekovo CV – be Lietuvos klubų jame galima matyti tik vienos kitos šalies, Prancūzijos, ekipas. Aukštaūgis palygino žaidimą gimtojoje šalyje ir Vakarų Europoje.

„Tada buvo pasiūlymas iš ten. Viskas buvo nauja, nuvažiavau, kitoks krepšinis, kitas supratimas apie krepšinį – atletiškesnis, mažiau dalykų iš taktinės pusės, daugiau bėgimo. Iš pradžių nelabai patiko, bet po to per mėnesį-du prie to pripratau ir po to pastebėjau, kad neblogai sekasi, patinka gyvenimo būdas, nauji žmonės, naujos pažintys. Visada smagu, kai išvažiuoji į užsienį, susitikti su naujais žmonėmis, atrasti kažką naujo, pagyventi kitoje šalyje, pajusti kultūrą“, – patirtimi džiaugėsi G. Staniulis.

31-erių žaidėjas per savo karjerą Lietuvoje rungtyniavo net aštuoniuose miestuose – Vilniuje, Panevėžyje, Alytuje, Prienuose, Pasvalyje, Kėdainiuose, Šiauliuose ir Gargžduose. Paklaustas apie labiausiai patikusią karjeros stotelę krepšininkas nedvejodamas išskyrė sostinę, kurioje žengė pirmuosius žingsnius profesionaliame sporte.

„Miesto prasme buvo pati pirma stotelė – kai buvome jauni, kai su „Perlu“ žaidėme LKL dvejus metus. Pirmieji metai gyvenant be tėvų – nauja patirtis, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, visi susirinkę, niekas neturi draugių, daug laiko leisdavome kartu su komandos draugais. Smagu tą laiką prisiminti“, – daugiau nei dešimtmečiu į praeitį nusikėlė krepšininkas.

Žvelgdamas į savo karjeros pasirinkimus, G. Staniulis randa kryžkelių, kuriose dabar suktų kita kryptimi.

„Ko gailiuosi, kad kai buvau jaunesnis, kartais būdavo pasiūlymų važiuoti į užsienį, bet kol nebuvau pabandęs, būdavo baimės – kaip čia kas, ar nuvažiuosi, ar pritapsi. Jei galėčiau laiką atsukti atgal, ir jeigu pasiūlytų jaunam išvažiuoti, visada važiuočiau“, – teigė G. Staniulis.

