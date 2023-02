Kaltę prisiėmęs G. Žibėnas kirto ir auklėtinių požiūriui: „Gal jų reikia reikalauti kitais metodais?“

„Sveikinimai Jonavai, tai buvo pelnyta pergalė, viską ką jie buvo sumanę puolime, viskas veikė, linkime sėkmės finale. O mes nusprendėme laimėti rungtynes puolimu, tai buvo didžiausia klaida, nepavyko kaip treneriui perteikti, kad turėjome pradėti nuo gynybos. Nenoriu ieškoti pasiteisinimų, mes net suradę savo puolimą nespausdavome jų, o švęsdavome. Buvome nubausti“, – po nesėkmės samprotavo sostinės klubo treneris G.Žibėnas.

Nors „Šiaulių“ arenoje „Rytą“ palaikė nemaža ištikimiausių sirgalių grupės „B tribūna“ minia, tačiau „Šiaulių“ arena Lietuvos čempionus pasitiko nesvetingai – švilpimas ir „CBet“ palaikančios skanduotės griaudėjo didžiausioje Šiaurės Lietuvos arenoje.

Sunkiai įsibėgėjo ir pats „Rytas“ – abiejose aikštės pusėse problemų turėjęs sostinės klubas paleido „CBet“ į priekį ir po pirmojo kėlinio turėjo dešimties taškų deficitą – 15:25.

Antrojo kėlinio metu kur kas agresyviau žaidę G.Žibėno auklėtiniai atkuto – Marcuso Fosterio sėkmingas žaidimas ir trys iš eilės taiklūs Luko Ulecko tritaškiai ne tik panaikino visą Jonavos klubo persvarą, bet ir išvedė vilniečius į priekį.

Po pirmosios rungtynių dalies vilniečiai pirmavo 45:40.

Vis dėlto antroje mačo dalyje viskas vyko jau ne pagal „Ryto“ scenarijų – žaidimą stabilizavusi „CBet“ vėl sugrįžo į pirmaujančios ekipos vaidmenį ir ketvirtajame kėlinyje ėmė tolti nuo vis dažniau pro šalį šaudžiusių „Ryto“ krepšininkų.

Dar viena problema vilniečiams tapo penktąją pražangą gavęs ir aikštę palikti turėjęs M.Fosteris. Tuo metu triumfą užuodę „CBet“ sirgaliai jau nebegalėjo nusėdėti savo vietose – pakilę iš jų traukė pergalingas dainas.

Šiose rungtynėse „Ryto“ komanda vertėsi be legionieriaus Jarvio Wiliiamsono. Turnyro išvakarėse sostinės klubas pranešė, kad amerikietis yra suspenduotas dėl vidinių taisyklių pažeidimo ir dėl šios priežasties KMT turnyre LKL čempionai priėmė sprendimą verstis be jo pagalbos.

„Gerbiu organizaciją, dar labiau gerbiu žaidėją, situacija yra tokia kokia yra“, – J.Williamso situaciją komentavo G.Žibėnas.

Trečius metus iš eilės KMT mažajame finale žaisiantis „Rytas“ jame susikaus su Kauno „Žalgirio“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ pusfinalio pralaimėtojais.

– Antrajame kėlinyje pelnėte 30 taškų, kodėl nepavyko tada perlaužti rungtynių?

– Matėte kaip įėjome trečią kėlinį? Visą sezoną prašome daryti protingas pražangas, bet mus baudė per lengvai, niekas nenorėjo aukoti savo statistikos, nežinau priežasties, bet tas mums kainavo taškus. Nepasiekiau žaidėjų vidaus. Žinome, kiek daug komandų nudegė taurės rungtynėse, bet nežinau, turbūt per tyliai arba per mažai šnekėjau. Mano kaltė.

– Kodėl trūko žaidėjų koncentracijos?

– Gal per mažai reikalauju, gal reikia jų reikalauti kitais metodais? Visada žaidėjai nori pagarbos, bet šiandien grįžtamojo ryšio negavome ir buvome nubausti.

– Nepasigedote auklėtinių emocijos?

– Tikrai taip. Tai nebuvo „Ryto“ emocija. Ir taip nuo pat pradžių. Mes susireikšminę puolime, bet gynyboje šitaip žaisti, leisti atkovoti kamuolius... Varžovai norėjo daugiau ir buvo verti pergalės.

– „Rytas“ be KMT finalo ketverto liko trečius metus iš eilės, jums tai antrieji metai. Kuo tai panašios situacijos nuo praėjusių metų KMT?

– Skirtingos situacijos, skirtingos rungtynės, skirtinga sudėtis, pernai mums koją pakišo Speedy Smitho koronavirusas. Šiemet neturime jokių pasiteisinimų, patys pralaimėjome.

– Ar netrūks krepšininkas motyvacijos prieš mažąjį finalą?

– „Mes esame „Rytas“, atstovaujame sostinės klubui. Jei kas nors neras motyvacijos, nėra ką komentuoti.