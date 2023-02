Pusantrų metų trukusio maratono pabaiga: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės aprangą atrankoje pasimatavo 35 žaidėjai

Langai

Pasaulio pirmenybių atrankos turnyras prasidėjo 2021 metų rudenį. Varžybos vyko per šešis atrankos langus 2021 metų lapkritį, 2002 metų vasarį, liepą, rugpjūtį ir lapkritį bei 2023 metų vasarį.

Per daugumą atrankos langų į rinktinę negalėjo atvykti NBA ir Eurolygos komandų krepšininkai, todėl šaliai atstovavo pusiau rezervinė rinktinė. Nors kai kurios kitos nacionalinės federacijos stengėsi net klubų sezono metu pasitelkti Eurolygos komandų žaidėjus, Lietuvos krepšinio vadovai to nedarė. To ir nereikėjo, nes lietuviai užtikrintai iškovojo kelialapį į pasaulio pirmenybes.

Pastaruosiuose atrankos languose Lietuvos rinktinė vertėsi net ir be vyriausiojo trenerio Kazio Maksvyčio, kuris nuo praėjusių metų balandžio dirba Kauno „Žalgiryje“. Pagrindinį rinktinės vairininką praėjusių metų lapkritį ir šį vasarį pavadavo Kęstutis Kemzūra.

Rungtynės

Lietuvos rinktinė žaidė dvylika rungtynių, per kurias pasiekė devynias pergales. Lietuviai K grupėje užėmė antrąją vietą, juos aplenkė tik dešimt pergalių iškovoję prancūzai.

Trečiąją vietą grupėje užėmė ir trečiąjį kelialapį į pasaulio pirmenybes iškovojo septynias pergales pasiekusi Juodkalnijos komanda.

Lietuvos krepšininkai po du kartus nugalėjo Bulgariją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją bei Vengriją, pasidalijo po pergalę su Čekija ir du kartus pralaimėjo Prancūzijai.

Čekams buvo nusileista Klaipėdoje, prancūzams – Panevėžyje ir Anžė.

Beje, prancūzai du pralaimėjimus patyrė žaisdami išvykose su bosniais ir juodkalniečiais.

Prancūzijos rinktinė buvo grupės lyderė pagal visus rodiklius. Prancūzai žaidė rezultatyviausiai (pelnydavo vidutiniškai 81,1 taško) ir praleisdavo mažiausiai taškų (vid. 61,8 taško).

Lietuvos krepšininkai įmesdavo vidutiniškai 76,8 taško, praleisdavo 71 tašką.

Įdomu, kad truputį rezultatyviau negu lietuviai žaidė kelialapio neiškovojusi Bosnijos ir Hercegovinos komanda, kurios vidurkis buvo 77,3 taško.

Žaidėjai

Atrankos turnyre Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo net 35 krepšininkai. Nė vienas krepšininkas nežaidė visų dvylikos rungtynių, nė vienas nežaidė net ir vienuolikos ar dešimties rungtynių.

Labiausiai užsiėmęs buvo Eigirdas Žukauskas. Jis žaidė devynerias rungtynes. Po aštuonis kartus atrankos turnyre Lietuvai atstovavo Martynas Echodas, Margiris Normantas ir Gytis Radzevičius, po septynis – Mindaugas Kuzminskas ir Gytis Masiulis.

Tik vienerias rungtynes žaidė Karolis Lukošiūnas, Martynas Sajus ir Donatas Sabeckis.

Ilgame rinktinės žaidėjų sąraše yra abu NBA rungtyniaujantys Lietuvos krepšininkai Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis (žaidė po dvejas rungtynes), šį sezoną Eurolygos klubams atstovaujantys Tomas Dimša, Arnas Butkevičius, Laurynas Birutis (po šešerias), Marius Grigonis, Ignas Brazdeikis (po ketverias), Rokas Jokubaitis, Rokas Giedraitis, Tadas Sedekerskis ir Lukas Lekavičius (po dvejas).

Šiame atrankos turnyre Lietuvai nė karto neatstovavo Edgaras Ulanovas, Artūras Gudaitis, Donatas Motiejūnas, Deividas Sirvydis, Arnoldas Kulboka.

Vyriausi rinktinės žaidėjai buvo 34-erių Deividas Gailius ir Mindaugas Girdžiūnas, 33-ejų Mindaugas Kuzminskas ir 32-ejų Eimantas Bendžius. Jauniausi – 20-metis Mantas Rubštavičius, 21-erių Marekas Blaževičius ir 22-ejų Rokas Jokubaitis (visų krepšininkų amžius nurodytas šiuo metu – atrankos turnyro paskutinę dieną).

Taškai

Atrankos turnyre didžiausias buvo Mindaugo Kuzminsko indėlis. Jis per 7 rungtynes pelnė 87 taškus (vid. 12,4 tšk.).

Pusšimtį ar daugiau taškų surinko dar keturi krepšininkai: Martynas Echodas – 57 taškus per 8 rungtynes (vid. 7,1 tšk.), Tomas Dimša – 54 taškus per 6 rungtynes (vid. 9 tšk.), Laurynas Birutis – 50 taškų per 6 rungtynes (vid. 8,3 tšk.) ir Marius Grigonis – 50 taškų per 4 rungtynes (vid. 12,5 tšk.).

Pagal rezultatyvumo vidurkį komandos lyderiai buvo Domantas Sabonis (vid. 16 tšk.), Jonas Valančiūnas (14,5 tšk.), Osvaldas Olisevičius (14 tšk.), M.Grigonis (12,5 tšk.) ir M.Kuzminskas (12,4 tšk.). Kitų žaidėjų vidurkis buvo mažesnis negu 10 taškų.

Lukas Lekavičius ir Donatas Sabeckis nepelnė nė taško.

Rezultatyviausi K grupės žaidėjai buvo kelialapio neiškovojusios Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės lyderiai Johnas Robersonas (vid. 16 tšk.) ir Džananas Musa (15,5 tšk.) bei juodkalnietis Vladimiras Mihailovičius (15 tšk.). V.Mihailovičius dėl traumos praleido paskutinį atrankos langą, bet Juodkalnijos rinktinė tikslą pasiekė ir žaisdama be puolimo lyderio.

Oficialiuose statistikos lyderių sąrašuose yra tik krepšininkai, žaidę pusę ar daugiau rungtynių, todėl D.Sabonis į šį sąrašą nepatenka.

Varžovai

Įdomu, kad Prancūzijos rinktinėje per atrankos turnyrą taip pat žaidė 35 krepšininkai.

Tuo tarpu silpnesniųjų grupės komandų sąrašai buvo gerokai trumpesni. Vengrijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėse žaidė po 20 krepšininkų, Juodkalnijos – 23, Čekijos – 28.

Viskas paprasta, Lietuvos ir Prancūzijos rinktinių sudėtys smarkiai pasikeitė per vasaros langus, kai į nacionalines komandas atvyko NBA ir Eurolygos klubų žaidėjai. Be to, lietuviams ir prancūzams anksčiausiai užsitikrinus kelialapius į pasaulio pirmenybes, treneriai per paskutinį atrankos langą galėjo drąsiai pabandyti iki tol rinktinėse nežaidusius krepšininkus.

Tuo tarpu Juodkalnijos, Vengrijos ar Bosnijos ir Hercegovinos pasirinkimas – daug skurdesnis.

Panašus vaizdas ir kitose grupėse.

Graikijos rinktinėje per atrankos turnyrą žaidė net 37 krepšininkai, Ispanijos – 34, Serbijos – 33, Italijos – 32.

Iki paskutiniojo turo dėl kelialapio kovojusiose silpnesnėse komandose eksperimentų nebuvo: Gruzijai atstovavo 20 žaidėjų, Islandijai – 21.

Kitų dviejų Baltijos šalių rinktinių sąrašai buvo panašaus ilgio. Latvijos rinktinėje žaidė 26 krepšininkai, Estijos – 25.

Latviai kelialapį į pasaulio pirmenybes užsitikrino dar prieš paskutinį atrankos langą. Estai, priešingai, prieš paskutinį langą jau žinojo, kad į stipriausių pasaulio komandų turnyrą nekeliaus.