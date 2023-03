Apmaudą dėl dar kartą „Rytui“ pralaimėto mačo liejęs K. Maksvytis: „Norėjome laimėti, bet viskas liko tik kalbomis“

„Nepavyko nuteikti komandos. Trūko šviežumo ir praleidome 17 tritaškių. Tai pagrindiniai faktoriai, kodėl pralaimėjome. Prieš mačą akcentavome – greitas puolimas ir atsikovoti kamuoliai: tai būtų mūsų koziriai, tačiau greito puolimo dėka laimėjo „Rytas“, – po pralaimėjimo kalbėjo Kauno „Žalgirio“ treneris Kazys Maksvytis.

Pastarąjį kartą pergalę prieš vilniečius „Žalgiris“ šventė tikrai senokai – praėjusių metų sausį.

Mūšį su principiniais varžovais kauniečiai pasitiko Eurolygos dviguboje savaitėje nuskynę dvi žūtbūtines pergales prieš Berlyno ALBA ir Vilerbano ASVEL.

Tuo tarpu Giedriaus Žibėno auklėtiniai pastaruoju metu išgyvena ne patį sėkmingiausią periodą – vilniečiai Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverte pralaimėjo abu mačus, Čempionų lygoje sutriuškinti Bonoje, o pastarąjį LKL mačą pralaimėjo prieš Utenos „Juventus“ atstovams.

Be to, po vidinių ekipos problemų teko atsisveikinti ketvirtoje pozicijoje žaidusiu Jarvisu Williamsu.

Vilniečiai prieš akistatą galėjo tik pasiguosti tuo, kad pirmame rate namie palaužė „Žalgirį“ 89:85.

Nors atrodė, kad kauniečiai turėjo tiesiog volu pervažiuoti „Ryto“ komandą, tačiau dvikovos scenarijus buvo parašytas kitaip: vilniečiai be jokios baimės ėmėsi iniciatyvos ir buvo priekyje 14:9 ir 22:17.

Net ir antrame ketvirtyje pradžioje nieko nesikeitė: LKLčempionai pirmavo 29:23, bet žalgiriečiai 7 min. sugebėjo persverti rezultatą 35:33 bei susikrauti šiokią tokią persvarą 42:38.

Tačiau jos išlaikyti nesugebėjo, o „Rytas“ ilsėtis išėjo pirmaudamas 45:42.

Trečiame kėlinyje Vilniaus klubas turėjo ir rekordinę persvarą – pirmavo septyniais taškais 60:53.

„Žalgiris“ darė viską, kad pasivytų ir tai jam pavyko – prieš lemiamą ketvirtį svečiai buvo prekyje 68:67

Ketvirtame ketvirtyje „Rytas“ diktavo savo sąlygas ir likus kovoti 4 min. po įspūdingai žaidusio ir šeštąjį iš eilės tritaškį pataikiusio Margirio Normanto buvo priekyje 91:84.

Paskutinę mačo minutę Giedriaus Žibėno kariauna buvo priekyke 96:93.

Pataikius tik vieną baudą Lukui Lekavičiui likus 11 sek. tritaškį įsūdė Elvaras Fridrikssonas ir rezultatas tapo 99:94 ir intriga buvo užbaigta.

- Kas nesuveikė gynyboje?

– Daug kas neveikė. Nes praleidome 100 taškų. Buvome baudžiami kovoje du prieš du ir vienas prieš vieną.

– Kaip pasikeitė situacija, kai po dviejų klėinių negalėjote remtis Isaiah Tayloru?

– Jam per petrauką pradėjo koją skaudėti. Su daktarais pasikalbėjome, išsigandome, nutarėme nerizikuoti. Pirmoje mačo dalyje jis buvo vienas iš tų, į kurį grežiojosi visa komanda. Jo mums tikrai pritrūko – buvo aštrus.

– Gintaras Krapikas kalbbėjo prieš mačą apie „Ryto“ legionieriaus Marcuso Fosterio pamojavimus Vilniuje. Ir dabar buvo panašus veiksmas. Kiek asmeniškai pats priimate tokius gestus?

– Nepriimu nieko. Žiūriu profesionaliai. Norėjome laimėti, tačiau viskas liko kalbomis.

– Prastos rungtynės Ignui Brazdeikiui. Jis be to gynėsi prieš 28 taškųs pelnusį M.Fosterį. Kas tai per sumanymas?

– Jis pats prašė gintis prieš M.Fosterį.

– Kaip vertinsite ateityje jo prašymus?

– Kai bus, tada tada ir vertinsime. Šiandien jam nepavyko.

– Kauno kapitonas Edgaras Ulanovas tikino, kad trejos šios savaitės rungtynės buvo malonumas sirgaliams. Jūs galite išdėlioti dvikovas pagal svarbą?

– Visos svarbios buvo. Žinant, kad „Rytas“ laimėjo ir Vilniuje...

– „Žalgiriui“ sunkiau žaisti prieš laisvesnį žaidimą propaguojančias komandas, kaip „Rytas“ ar Atėnų „Panathinaikos“. Kodėl taip nutinka ir ar įmanoma kažką pakeisti?

– Šiandien „Rytas“ laimėjo ne dėl savo greičio, o dėl tritaškių. 17 tritaškių praleisti savo aikštelėje yra rimtas skaičius.