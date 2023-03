Striptizo klube pinigų kalną palikęs ir aistras tenkinęs Ja Morantas galiausiai šokiravo šokėjas

23-ejų krepšininkas su „Memphis Grizzlies“ klubu pasirašė 5 metų, 231 ml. JAV dolerių vertės kontraktą ir panašu, jog pinigų taupymas gynėjui liko praeityje.

„New York Post“ gautose nuotraukose matyti, kaip Ja Morantas leidžia laiką striptizo klube „Shotgun Willie's“ ant savęs užsikėlęs šokėją.

Pranešama, jog 3-ejų metų dukrą turintis krepšininkas kovo 2 dieną Denveryje esančiame klube paliko 50 tūkst. JAV dolerių arbatpinigių.

„Visas kambarys pilnas pinigų – tiesiog krūva pinigų. Norint juos surinkti reikėtų grėblio. Užtruko visą dieną juos suskaičiuoti.

Jis čia atvyko švęsti, norėjo, kad kambaryje būtų merginų. Muzika buvo labai „gangsteriška“, – sakė vienas klubo atstovas, kuris stebėjo akį rėžiančias scenas.

Praėjus dviem dienoms „Grizzlies“ krepšininkai Denveryje 97:113 nusileido „Nuggets“ ekipai, o Ja Morantas pralaimėjimo liūdesį nusprendė nuplauti tame pačiame „Shotgun Willie's“ striptizo klube.

Šį kartą jis savo apsilankymą transliavo per „Instagram“. Krepšininkas dainavo reperio YoungBoy Never Broke Again dainą „Bring ‘Em Out“ bei žiūrovams rodė savo ginklą.

Deborah Dunafon, „Shotgun Willie's“ savininkė, patvirtino, kad Ja Morantas buvo klientas kovo 2 ir 4 d.

„Šis jaunas vaikis buvo nepaprastai pagarbus, mielas ir negėrė (antrojo apsilankymo metu). Yra buvę „Denver Nuggets“ ir „Denver Broncos“ žaidėjų, kurie buvo nepagarbūs ir bjaurūs merginomis. Ja Morantas buvo nuostabus“, – krepšininko apsilankymą apibūdino 72-ejų D.Dunafon.

Tačiau VIP kambaryje nebuvusi, tačiau kolegių nusiskundimus girdėjusi šokėja teigė, jog „Grizzlies“ žaidėjo išsitrauktas ginklas labai išgąsdino bei sukrėtė patalpoje buvusias merginas.

„Jis ištraukė baltaodžių berniukų pasiteisinimo kortelę: „Šiuo metu aš tiesiog išgyvenu daug, todėl elgsiuosi (kaip) kvailys ir kelsiu pavojų kitų žmonių gyvybėms“, – piktinosi ji.

D.Dunafon teigė, kad ji ir policija peržiūrėjo klube filmuotą medžiagą iš dabar liūdnai pagarsėjusios antrosios Ja Moranto nakties, tačiau tvirtina, kad „niekas nematė ginklo“.

Glendeilo policija paskelbė, jog nėra pakankamai įrodymų, kad būtų galima krepšininką apkaltinti nusikaltimu. Visgi, po kilusios audros po tiesioginės transliacijos su ginklu, Ja Morantas atsiprašė savo komandos ir visuomenės už savo veiksmus.

„Grizzlies“ paskelbė, kad Ja Morantas praleis dvejas rungtynes, tačiau vėliau nuobauda buvo padidinta iki keturių rungtynių. NBA tiria jaunąją lygos žvaigždę ir gali jam skirti ilgalaikį diskvalifikavimą, jei nustatys, kad jis komandos patalpose nešiojo šaunamąjį ginklą.

Ja Morantui šiais metais tai nėra pirmasis prisidirbimas. Krepšininkas kiek anksčiau savo namuose sumušė 17-metį su kuriuo žaidė krepšinį, o kaip vėliau paaiškėjo, jaunuolį dar pagąsdino parodydamas jam šaunamąjį ginklą.