Eurolygos lietuviai: L. Biručio veiksnys, I. Brazdeikio galvosūkiai ir užsispyręs M. Grigonis

Ignas Brazdeikis

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas prasiveržęs pelnė pirmuosius komandos taškus, po to pataikė tritaškį. I.Brazdeikis ir paskui kaitaliojo sėkmingus prasiveržimus bei taiklius tolimus metimus, taip sukurdamas varžovų gynybai sunkiai išsprendžiamą galvosūkį.

Paskutinėje antrojo kėlinio atakoje I.Brazdeikis neįmetė laisvas iš po krepšio. Nors epizodas buvo paleistas juokais, po pertraukos dažnai individualiai žaidusio I.Brazdeikio ranka nebebuvo tvirta. Jei pirmojoje pusėje jis pataikė 5 iš 7 metimų, tai antrojoje – tik 4 iš 11. Kita vertus, I.Brazdeikis, likus žaisti 3 min. 12 sek., pataikė tritaškį, kuriuo padidino skirtumą iki 13 taškų (didžiausio rungtynėse) ir faktiškai nulėmė rungtynių baigtį.

I.Brazdeikis žaidė beveik 31 min., pelnė 22 taškus (5/13 dvitaškių, 4/5 tritaškių), atkovojo 5 kamuolius, 4 kartus suklydo ir išprovokavo 3 pražangas. Jis trečią kartą per sezoną pelnė 20 ar daugiau taškų. Kanados lietuvio sezono ir karjeros rekordas yra 25 taškai.

„Žalgiris“ (16–15) namie nugalėjo „Monaco“ (20–11) komandą 79:70. Svečiai trumpai pirmavo tik pirmosiomis minutėmis. Pirmojo kėlinio viduryje kauniečiai persvėrė rezultatą, antrojo kėlinio pradžioje įgijo dviženklę persvarą. Nuo tada skirtumas visą laiką svyravo apie 10 taškų.

Laurynas Birutis

„Žalgirio“ vidurio puolėjas į aikštę įėjo tik antrojo kėlinio viduryje. Iš pradžių jis retai atsidurdavo atakos smaigalyje, bet gavęs kamuolį puikiai žaisdavo vienas prieš vieną nusisukęs nuo krepšio. Trečiojo kėlinio antrojoje pusėje, kai „Žalgiris“ vėl spurtavo ir susigrąžino dviženklę persvarą, L.Birutis buvo komandos lyderis abiejose baudos aikštelėse. Vidurio puolėjas labai patikimai žaidė ir ketvirtajame kėlinyje.

L.Birutis žaidė 18,5 min., pelnė 10 taškų (4/5 dvitaškių, 2/3 tritaškių), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 5 pražangas.

Donatas Motiejūnas

Vienam vakarui į gimtąjį miestą grįžęs „Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas pataikė iš po krepšio pirmojoje rungtynių atakoje, pirmajame kėlinyje šeimininkavo „Žalgirio“ baudos aikštelėje, pataikė iš toli ir iki pirmojo keitimo 5-ąką min. surinko 9 taškus, bet buvo pakeistas dėl apmaudžiai gautos antrosios pražangos. Po pertraukos D.Motiejūno vaidmuo puolant sumažėjo, bet savo baudos aikštelėje jis buvo sunkiai pakeičiamas net po to, kai trečiojo kėlinio pradžioje prasižengė trečiąjį kartą.

D.Motiejūnas žaidė 16,5 min., pelnė 13 taškų (3/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 4/6 baudų), prasižengė 3 kartus ir išprovokavo 3 pražangas.

Arnas Butkevičius

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas pirmuosius taškus pelnė pirmojo kėlinio viduryje tritaškiu metimu, kurį atliko spaudžiamas atakos laiką skaičiuojančio laikrodžio. Tai paskatino A.Butkevičių žaisti aktyviau ir jis pirmajame kėlinyje rezultatyviai pabaigė dvi greitas atakas. Puolėjas gerai pastebėdavo atsidengusius komandos draugus, o jo tritaškis priešpaskutinę rungtynių minutę sunaikino paskutinius varžovų vilčių likučius.

A.Butkevičius žaidė 27 min., pelnė 10 taškų (2/4 dvitaškių, 2/3 tritaškių), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Marius Grigonis

„Panathinaikos“ gynėjas į aikštę įėjo 7-ąją min., bet neiškart pajautė žaidimo ritmą: suklydo, nepataikė baudos metimo, verždamasis įsirėžė į varžovus. Vis dėlto užsispyrimo M.Grigoniui netrūko. Jis lindo ten, kur pratįsti buvo sunku, ir provokavo varžovų pražangas. Kita vertus, iki pertraukos netikslumų lietuvio žaidime buvo labai daug – ir atliekant perdavimus, ir pasirenkant metimo padėtį.

M.Grigonis žaidė 20 min., pelnė 8 taškus (1/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 3/5 baudų), išprovokavo 5 pražangas ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Autsaiderių rungtynėse „Panathinaikos“ (11–20) namie įtikinamai nugalėjo „Bayern“ (11–20) klubą 86:76. Komandos lygiai žaidė tik pirmajame kėlinyje. Antrajame ketvirtyje „žalieji“ pradėjo tolti, o svečiai iš Bavarijos smarkiai nė nesipriešino.

Tomas Dimša

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo 8-ąją min. Vos spėjęs apšilti T.Dimša vieną po kito pataikė du tritaškius, pridėjo taiklų baudos metimą ir vien per trumpą tarpsnį pirmojo kėlinio pabaigoje pelnė 7 taškus. Po to T.Dimša turėjo mažai progų ir stengėsi žaisti santūriai, bet ne visada buvo pakankamai santūrus gindamasis.

Jis žaidė 14,5 min., pelnė 9 taškus (1/1 dvitaškio, 2/3 tritaškių, 1/2 baudų) ir prasižengė 4 kartus.

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas visą pirmąjį kėlinį buvo komandos draugų šešėlyje. Tiesa, jis atliko vieną skubotą tolimą metimą ir gindamasis porą kartų nespėjo prie L.Olindės. R.Giedraitis pirmus taškus dėjimu pelnė tik antrojo kėlinio pabaigoje. Po pertraukos jis judėjo daug aktyviau, rezultatyviai pabaigė kelias atakas, bet dažniau atakavo netaikliai: nepataikė visai laisvas iš toli, kartą nepataikė laisvas net ir iš po krepšio.

R.Giedraitis žaidė 33 min., pelnė 9 taškus (3/6 dvitaškių, 1/5 tritaškių) ir atkovojo 8 kamuolius.

Be Tado Sedekerskio žaidusi „Baskonia“ (16–15) po lygios kovos nugalėjo autsaiderę ALBA (9–22) komandą 93:87. „Baskonia“ pirmajame kėlinyje pirmavo dviženkliu skirtumu 25:15, bet iškart po to praleido 19 taškų iš eilės. Šeimininkai rezultatą vėl persvėrė tik trečiojo kėlinio viduryje. Po to komandos žaidė lygiai, bet rungtynių pabaigoje „Baskonia“ klydo rečiau.

Artūras Gudaitis

„Panathinaikos“ vidurio puolėjas rungtynių pradžioje dominavusį G.Papagiannį (11 taškų pirmajame kėlinyje) pakeitė tik pirmojo kėlinio paskutinę minutę. A.Gudaitis iškart pratęsė kolegos darbą ir po kelių sekundžių baudos metimu pelnė pirmąjį tašką. A.Gudaitis abiejose aikštės pusėse laimėjo daugumą jėgos dvikovų su liaunesniais varžovais.

Jis žaidė beveik 12 min. ir pelnė 5 taškus (2/4 dvitaškių, 1/2 baudų).

Lukas Lekavičius

„Žalgirio“ įžaidėjas 9-ąją min. pakeitė I.Taylorą. L.Lekavičius pirmojoje rungtynių pusėje beveik nieko nesukūrė, bet ir vaizdo negadino. Trumpai žybtelėjęs L.Lekavičius pirmuosius taškus pelnė tik trečiojo kėlinio pabaigoje baudos metimais, o netrukus įsmeigė ir tritaškį.

L.Lekavičius žaidė 12 min., pelnė 5 taškus (0/1 dvitaškio, 1/1 tritaškio, 2/2 baudų) ir neatliko nė vieno rezultatyvaus perdaimo.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas vos ne visas rungtynes nerado sau vietos. Nors E.Ulanovas pirmajame kėlinyje pataikė vieną dvitaškį, antrajame kėlinyje kamuolys po jo tolimo metimo net nenuskriejo iki lanko.

E.Ulanovas žaidė 31 min., pelnė 2 taškus (1/2 dvitaškių, 0/2 tritaškių), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir prasižengė 3 kartus.

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“ įžaidėjas nuo suolo pakilo 6-ąją min. ir prisistatė idealiai sužaisdamas du prieš du su J.Vesely. Pasikeitus penketui, aktyviai spaudžiamas R.Jokubaitis komandos ryšių neužmezgė ir stengėsi žaisti individualiai. Jo veiksmai buvo permainingi, bet dažniau nesėkmingi. Antroje rungtynių pusėje R.Jokubaitis žaidė tik 10 sekundžių, kai „Barça“ „gynėsi“ nuo paskutinės varžovų atakos.

Jis žaidė 10 min., pelnė 2 taškus (0/1 dvitaškio, 2/2 baudų) ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Barcelona“ (21–10) išvykoje nugalėjo „Partizan“ (17–14) klubą 89:80. „Barça“ gerai pradėjo rungtynes, bet po to stabtelėjo ir „Partizan“ antrojo kėlinio pradžioje persvėrė rezultatą. Svečiai vėl į priekį išsiveržė trečiojo kėlinio pradžioje ir nuo tada visą laiką nedideliu skirtumu pirmavo.