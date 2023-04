LKL kovo reitingas: pralaimėjimų neišvengė nė vienas klubas, nė sykio nelaimėjo tik „Šiauliai“

Tuo metu Vilniaus „Rytas“ iškrito iš Čempionų lygos, o Kauno „Žalgirio“ likimas Eurolygoje paaiškės tik balandžio pradžioje.

Blogiausiai šį mėnesį žaidė nė karto nelaimėję „Šiauliai“.

„Žalgiris“

Kovą: 7–4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 20–4, Lietuvos taurė: 4–0 (laimėtojas), Eurolyga: 17–15.

„Žalgiris“ kovo mėnesį nugvelbė didžiąją Lietuvos sirgalių dėmesio dalį. Kauniečiai atkakliai kovoja dėl kelialapio į Eurolygos atkrintamąsias varžybas, ir šis įvykis nustelbė visus kitus Lietuvos sporto reikalus. „Žalgirio“ arena jau penkiolikoje iš eilės rungtynių buvo beveik pilna (žiūrovų skaičius svyravo apie 15 tūkst.), o Eurolygos dvikovose tvyrojusią įtampą buvo galima jausti toli už arenos ribų.

Kovo mėnesį patirti pralaimėjimai „Barcelona“, Pirėjo „Olympiakos“ ir Stambulo „Fenerbahçe“ komandoms Kazio Maksvyčio auklėtinius stumtelėjo truputį toliau nuo tikslo. Bet pergalės prieš Berlyno ALBA, Vilerbano ASVEL, „Monaco“ ir „Valencia“ ekipas išsaugojo viltis iki pat paskutiniųjų reguliariojo sezono turų.

Vienintelė bėda – prieš trumputį paskutinį tarpsnelį „Žalgirio“ likimas nėra jo paties rankose. Jei kauniečiai laimės abejas likusias rungtynes, bet rezultatai varžovų mačuose nebus palankūs, ketvirtfinalis į Kauną neužsuks.

Lietuvos lygoje „Žalgiris“ pirmasis oficialiai užsitikrino teisę žaisti atkrintamosiose varžybose. Žinoma, Kauno komandos tikslas daug didesnis, o vienas iš tarpinių tikslų – tapti reguliariojo sezono nugalėtoju.

Šis klausimas lieka atviras. Nors žalgiriečiai užima pirmąją vietą, jie kovo viduryje antrą kartą pralaimėjo „Rytui“ ir antrąją vietą užimančią Vilniaus komandą lenkia tik vienu tašku.

„Rytas“

Kovą: 6–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 19–5, Lietuvos taurė: 1–3, Čempionų lyga: 8–7.

Lietuvos čempionų planai šį sezoną griūva kaip kortų namelis. Vasarį „Rytas“ nepateko į Lietuvos taurės finalą, kovą liko be Čempionų lygos atkrintamųjų varžybų. Nors vilniečiai laimėjo dvejas paskutines tarptautines rungtynes su Stambulo „Bahçeşehir“ ir „Manresa“ komandomis, Manresos krepšininkai buvo įveikti nepakankamai dideliu skirtumu, todėl „Rytas“ grupėje užėmė tik trečiąją vietą.

Perniek nuėjo po dviejų etapų Čempionų lygoje pagal rezultatyvumą pirmaujančio amerikiečio Marcuso Fosterio (20,6 tšk., 3,4 rez.perd.) pastangos.

Liko tik Lietuvos lyga, kurioje „Ryto“ nuotaika kol kas yra daug geresnė. Nors Vilniaus komanda kovo pradžioje pralaimėjo „Juventus“ ekipai, paskui jau antrą kartą šį sezoną nugalėjo „Žalgirį“, paskutinėmis sekundėmis patiesė „Lietkabelį“ ir tvirtai užima antrąją vietą. Per likusią reguliariojo sezono dalį varžovams bus labai sudėtinga atimti iš „Ryto“ aikštės pranašumą ketvirtfinalio bei pusfinalio serijose.

O „Rytas“, kuris, skaičiuojant visus turnyrus, tęsia šešių pergalių virtinę, vis dar turi neblogą galimybę tapti LKL reguliariojo sezono nugalėtoju.

Dėl šio tikslo Vilniaus komanda kovos be Jarviso Williamso (7,7 tšk., 4,6 atk.kam.), kuris buvo atleistas po garsiai nuskambėjusios, bet miglotos istorijos. Tačiau kovo mėnesį „Rytas“ pristatė du naujokus: amerikiečius Kendale‘ą McCullumą ir Justiną Gorhamą.

Prisidėjus šiems naujokams, Vilniaus komanda paskutinėse kovo mėnesio rungtynėse pasiekė LKL sezono rezultatyvumo ir didžiausios pergalės rekordus. Šie rekordai buvo pagerinti rungtynėse, kuriose „Rytas“ sutriuškino „Pieno Žvaigždes“ 118:73.

„Lietkabelis“

Kovą: 6–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 15–9, Lietuvos taurė: 3–1, Europos taurė: 10–8.

Didžiąją kovo mėnesio dalį „Lietkabeliui“ viskas ėjosi kaip per sviestą. Panevėžiečiai pratęsė pergalių virtines ir Europos taurės turnyre, ir Lietuvos lygoje, nuo vasario vidurio, skaičiuojant visus turnyrus, laimėjo septynerias iš eilės rungtynes, labai ramiai užsitikrino kelialapį į Europos taurės atkrintamąsias varžybas ir netgi iškovojo teisę aštuntfinalio rungtynes žaisti savo aikštėje.

Europos taurės turnyre Nenado Čanako penketas nuo sausio vidurio laimėjo šešerias iš eilės rungtynes ir šią virtinę nutraukė tik paskutiniajame grupės varžybų ture vieno iš pagrindinių turnyro favoritų Badalonos „Joventut“ arenoje. Tiesa, po pergalių prieš Liublianos „Olimpija“, „Brescia“ ir „Bursaspor“ komandas paskutinės rungtynės Badalonoje jau nebuvo lemiamos.

Lietuvos lygoje Panevėžio krepšininkai pasiekė penkias iš eilės pergales (įspūdingiausia tarp jų – triuškinamu skirtumu prieš „Juventus“) ir buvo sustabdytas tik paskutinį kovo savaitgalį „Ryto“ arenoje.

Vilniuje patirta nesėkmė beveik sunaikino „Lietkabelio“ galimybes Lietuvos lygos reguliariajame sezone kovoti dėl antrosios vietos.

Kovą „Lietkabelis“ nutraukė sutartį su Benu Griciūnu (4,9 tšk., 3,1 atk.kam.), kurį išleido į Lenkiją. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai N.Čanakas teigiamai įvertino žiemos pabaigoje atvykusio naujoko Nikolos Popovičiaus (10 tšk., 4,4 atk.kam.) žaidimą.

Trenerį neabejotinai džiugina ir kitas sezono viduryje komandą papildęs krepšininkas Gediminas Orelikas (13,8 tšk., 7,5 atk.kam.), bet labiausiai – puikią bangą pagavęs Jamelas Morrisas (15,4 tšk., 3,4 rez.perd.).

„Neptūnas“

Kovą: 3–1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 11–13, Lietuvos taurė: 5–3.

Klaipėdos komandai kovas buvo vienas iš geriausių sezono mėnesių. Dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas kovojantis „Neptūnas“ šį mėnesį privertė paprakaituoti į Klaipėdą atvykusį lyderį „Žalgirį“ (jam klaipėdiečiai pralaimėjo ketvirtajame kėlinyje išbarstę dviženklę persvarą) ir nugalėjo Šiaulių, Gargždų bei Jonavos komandas.

Dėl vietos pirmajame aštuonete dar reikės pakovoti, bet Mindaugo Brazio vyrai bent jau neatsilieka nuo pagrindinių varžovų „Nevėžio“ ir „Šiaulių“.

Klaipėdos sirgaliai pastaruoju metu garsiausiai plojo amerikiečiui Austinui Wiley (10,3 tšk., 8,7 atk.kam.) ir Žygimantui Janavičiui (8,3 tšk., 6 rez.perd.). Kovo mėnesį A.Wiley pasiekė keturis dvigubus dviženklius, Ž.Janavičius – tris.

A.Wiley lygoje aiškiai pirmauja pagal blokuotus metimus ir yra atkovotų kamuolių lyderis, Ž.Janavičius yra trečias pagal rezultatyvius perdavimus.

Tiesa, šiek tiek pritilo rezultatyviausias „Neptūno“ žaidėjas Deividas Gailius (12,8 tšk.), kovo mėnesį nė vieneriose rungtynėse nepasiekęs dešimties taškų ribos.

„Jonava“

Kovą: 3–1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 14–10, Lietuvos taurė: 7–3, FIBA Europos taurės atranka: 0–1.

Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverte teigiamų emocijų pasikrovę Jonavos krepšininkai kovo mėnesį laimėjo trejas iš eilės rungtynes. Tarp įveiktų komandų buvo „Wolves“, kurią jonaviečiai palaužė panaikinę 23 taškų atsilikimą, ir „Šiauliai“. Vis dėlto mėnuo buvo baigtas pralaimėjimu. Be trenerio Virginijaus Šeškaus į Klaipėdą keliavusi komanda nesugebėjo nugalėti „Neptūno“.

Nors pastarosiomis savaitėmis labai džiugino Dovis Bičkauskis (13 tšk., 3,7 rez.perd.), kovo mėnesį pelnydavęs 18,3 taško, kartelės nenuleido į LKL rezultatyviausių žaidėjų dešimtuką patenkantis ir trečiąją vietą pagal atkovotus kamuolius užimantis Jeffas Garrettas (14,4 tšk., 7,9 atk.kam.), Glynnas Watsonas (15,1 tšk., 4,6 rez.perd.) ir Goranas Huskičius (12,5 tšk., 4,3 atk.kam., 4,3 rez.perd.), paslėpti dėl trumpo suolo kylančius sunkumus pavyksta ne visada. O žiemos pabaigoje atvykęs Evanas Maxwellas (4 tšk.) komandos, kaip ir reikėjo tikėtis, nesustiprino.

„Wolves“

Kovą: 3–3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 16–8, Lietuvos taurė: 4–4, FIBA Europos taurės atranka: 1–1, Šiaurės lyga: 6–3.

Atrodo, „Wolves“ klubui pritrūko dėmesio. Nors nebuvo jokių prielaidų, klubo vadovai kovo pabaigoje paskelbė, kad nutraukė sutartį su treneriu Rimu Kurtinaičiu ir komandos vairą perdavė Kęstučiui Kemzūrai.

Tiesa, kovo mėnesį R.Kurtinaitis išties neturėjo kuo pasigirti. Dvi pergalės prieš autsaiderius „Prienus“ ir „Pieno žvaigždes“ yra savaime suprantamas dalykas, o neigiamų emocijų buvo su kaupu: ir nesėkmė žaidžiant su kitais autsaideriais „Gargždais“, ir pralaimėjimas, iššvaisčius 23 taškų pranašumą, per rungtynes su „Jonava“.

Nepaisant šių nesėkmių, „Wolves“ šalies pirmenybėse užima trečiąją vietą.

Per paskutiniąsias kovo mėnesio rungtynes „Wolves“ pristatė dar vieną naujoką Rashardą Kelly, per praėjusius sezonus įgijusį nemažai stiprių Europos lygų patirties. Šis puolėjas svarbiausioje šio sezono dalyje turėtų būti nebloga paspirtis Ahmadui Caveriui (16,5 tšk., 6,3 rez.perd., 5,4 išpr.praž.), kuris yra rezultatyviausias Lietuvos lygos žaidėjas, užima antrąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus bei išprovokuotas pražangas ir kovo mėnesį pasiekė klubo rezultatyvumo rekordą (35 taškai per rungtynes su „Jonava“), bei kitiems pagrindiniams Alytaus komandos krepšininkams.

Balandį „pilkieji“ dar turės skirti dėmesio Europos Šiaurės lygai. „Wolves“ ketvirtfinalio mače nugalėjo Kijevo „Budivelnyk“ komandą ir balandžio 11–12 dienomis dalyvaus regioninio turnyro finalo ketverte, kurio pusfinalyje susitiks su Ščecino „King“ (kitame pusfinalyje žais Liublino „Start“ ir Ostrovo „Stal“). Šios varžybos vyks Lenkijos mieste Ostrove.

„Juventus“

Kovą: 2–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 15–9, Lietuvos taurė: 4–5.

Utenos komandą jau ne pirmą mėnesį krečią karštinė. Kovą Donaldo Kairio auklėtiniai pradėjo išvykoje pasiekta pergale prieš čempiono vardą ginantį „Rytą“, bet po to beviltiškai gavo į kaulus nuo „Lietkabelio“, pralaimėjo autsaideriams „Prienams“ ir tik mėnesio pabaigoje atsitiesė įveikdami „Šiaulius“.

Utenos komanda pastarąsias rungtynes žaidė be traumą patyrusio Alexo Hamiltono (13,3 tšk., 4,2 rez.perd., 2,5 per.kam.). O paskutinėmis kovo dienomis paaiškėjo, kad šis amerikietis, Lietuvos lygoje pirmaujantis pagal perimtus kamuolius, „Juventus“ aprangos nebevilkės – jis išvyko į Lenkijos lygą. A.Hamiltonas tapo trečiuoju amerikiečiu, šio sezono viduryje atsisveikinusiu su Utena.

Pamainą išvykusiam lyderiui „Juventus“ rado dar prieš tai, kai buvo viešai paskelbta, kad A.Hamiltonas sezoną baigs kitur. Per paskutines kovo mėnesio rungtynes komandoje debiutavo Jonas Davisas, kuris tapo trečiuoju sezono viduryje į Uteną atvykusiu amerikiečiu.

Vis dėlto nuolatinės permainos nepadeda puoselėti gerą mikroklimatą, o ir „Juventus“ sudėtis kovo pabaigoje atrodė silpnesnė negu sezono pradžioje.

„Nevėžis“

Kovą: 2–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 11–13, Lietuvos taurė: 5–3.

Dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas kovojanti Kėdainių komanda svarbiausią sezono atkarpą pradėjo be lyderio Artūro Žagaro (16,3 tšk., 4,1 rez.perd., 5,9 išpr.praž.), kuris patyrė traumą Latvijos rinktinėje. Reaguodamas į praradimą, „Nevėžis“ skubiai sudarė sutartį su amerikiečiu Aaronu Cooku, bet treneris Gediminas Petrauskas tikriausiai neturi iliuzijų, kad naujokas bus lygiavertė pamaina antrąją vietą LKL rezultatyviausių krepšininkų sąraše užimančiam ir pagal išprovokuotas pražangas pirmaujančiam latviui.

Kovo mėnesį kėdainiečiai puikiai vertėsi ir be A.Žagaro. Tiesa, jie laimėjo tik pusę rungtynių, bet sirgaliams dėl pralaimėjimų „Žalgiriui“ ir „Lietkabeliui“ tikriausiai nėra skaudu. Užtat „Nevėžis“ nugalėjo pagrindinius varžovus kovojant dėl kelialapio į ketvirtfinalį „Šiaulius“ bei „Prienus“. Kėdainių komanda nudžiugino ne tik pergalėmis, bet ir labai rezultatyviu žaidimu – abejose laimėtose rungtynėse pelnė daugiau nei šimtą taškų.

G.Petrauskas galėjo pasidžiaugti, kad pertvarkius puolimą lyderio vaidmens ėmėsi ne vien Deshawnas Freemanas (15,8 tšk., 5,6 atk.kam.) ir Timas Lambrechtas (11,7 tšk., 7,5 atk.kam.), bet ir anksčiau retai varžovams pavojų keldavęs Darylas Doualla (7,5 tšk.).

„Prienai“

Kovą: 1–3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 3–21, Lietuvos taurė: 1–7.

Prienų krepšininkai atsisako susitaikyti su absoliučių autsaiderių dalia. Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai kovo mėnesį gana netikėtai išvykoje parklupdė „Juventus“ ir vos neiškovojo pergalės prieš „Nevėžį“, kuriam nusileido tik per pratęsimą. Vis dėlto svarbiausias rungtynes „Prienai“ pralaimėjo – ypač vertingas būtų buvęs taškas, iškovotas žaidžiant su tiesioginiais varžovais, tačiau savo aikštėje įveikti „Pieno Žvaigždžių“ nepavyko.

Balandžio mėnesį „Prienai“ dar žais su Pasvalio ir Gargždų komandomis, nuo kurių atsilieka mažiausiai. Atsilikimas nėra nepanaikinamas, o per svarbiausias rungtynes Prienų sirgalių žvilgsniai labiausiai kryps į Kyaną Andersoną (15,8 tšk., 3,5 rez.perd.), kuris jau įsiveržė į LKL rezultatyviausių krepšininkų penketuką.

Tuo tarpu kitas sezono viduryje atvykęs amerikietis Jamilas Wilsonas (10,8 tšk., 5 atk.kam.) Prienuose neužsibuvo ir išvyko dėl asmeninių problemų.

„Gargždai“

Kovą: 1–3.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 5–19, Lietuvos taurė: 1–1.

„Gargždams“ nepavyksta žymiai nutolti nuo paskutinę vietą užimančių „Prienų“, bet Povilo Šakinio penketas tai šen, tai ten renka taškelius, kurie būtini siekiant nelikti lentelės apačioje. Kovo mėnesį Gargždų krepšininkai savo sąskaitą papildė gal ir nevisai planuota pergale prieš „Wolves“ komandą, bet pralaimėjo rungtynes, kurias tikriausiai labiau tikėjosi laimėti – su pajūrio kaimynu „Neptūnu“.

Pergalė prieš „Wolves“ buvo juo labiau netikėta, nes Gargždų komanda mėnesio viduryje prarado susižeidusį Giedrių Staniulį (14,6 tšk., 8,3 atk.kam.), kuris lygoje yra antras pagal atkovotus kamuolius ir vienintelis tarp lietuvių patenka į rezultatyviausių žaidėjų dešimtuką.

Užtat pastarosiomis savaitėmis jiems skirtas užduotis kone nepriekaištingai atlieka amerikiečiai Isiah Osborne‘as (16,3 tšk.) ir komandos variklis Joshas Newkirkas (14,5 tšk., 5,8 rez.perd.), kuris taip pat patenka į rezultatyviausių LKL krepšininkų dešimtuką.

„Pieno Žvaigždės“

Kovą: 1–4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 5–19, Lietuvos taurė: 1–5.

Pasvalio krepšininkai kovo viduryje laimėjo labai svarbias rungtynes Prienuose. Gali būti, kad ši pergalė bus lemiama siekiant išvengti paskutinės vietos LKL pirmenybėse, nes iki reguliariojo sezono pabaigos likus devyniems turams „Pieno Žvaigždės“ absoliučius turnyro autsaiderius „Prienus“ lenkia dviem taškais. Be to, „Pieno Žvaigždės“ užsitikrino prieš „Prienus“ pranašumą pagal tarpusavio rungtynių rezultatus.

Kitų gerų žinių „Pieno Žvaigždžių“ stovykloje nebuvo. Atrodo, Pasvalio krepšininkams jau ir neliko didelio ūpo kovoti, nes po Prienuose pasiektos pergalės jie, žaisdami su „Rytu“, „Wolves“ ir dar kartą „Rytu“, patyrė pralaimėjimus 29, 31 ir 45 taškų skirtumu.

Pakovoti dar reikės ir siekiant išvengti paskutinės vietos. Sprendžiant šią užduotį turėtų praversti kovo pradžioje į Pasvalį grįžęs Johnas Gillonas (7,5 tšk.), kuris jau vilkėjo „Pieno Žvaigždžių“ aprangą prieš tris sezonus.

Galbūt komandos lyderių nusiteikimą kilstelės noras pagerinti asmeninę statistiką ir palikti geresnį įspūdį prieš pradedant derybas dėl kito sezono sutarčių.

„Šiauliai“

Kovą: 0–4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 10–14, Lietuvos taurė: 3–4, Šiaurės lyga: 2–4, Čempionų lygos atranka: 0–1.

Prieš pusantro mėnesio „Šiauliai“ tarp komandų, kovojančių dėl paskutiniųjų kelialapių į atkrintamąsias varžybas, buvo favoritai. Dabar jie – autsaideriai. Nuo vasario vidurio Antano Sireikos vadovaujama komanda pralaimėjo visas penkerias rungtynes, nukrito į devintąją vietą ir vienu tašku atsilieka nuo pagrindinių varžovų „Neptūno“ bei „Nevėžio“.

Kovo mėnesį šiauliečiai pralaimėjo ir klaipėdiečiams, ir kėdainiečiams, o paskui nesėkmių virtinę pratęsė žaisdami su Jonavos ir Utenos komandomis. „Šiauliai“ – vienintelė komanda, kovo mėnesį nelaimėjusi nė karto.

Balandį lengviau nebus, nes dėl traumos žaisti negali rezultatyviausias „Šiaulių“ krepšininkas Martynas Varnas (14,1 tšk., 3,7 rez.perd.). Norinčių jį pavaduoti netrūksta, bet nė vienas krepšininkas nežaidžia stabiliai. Juodų dienų neišvengia nei Kyle‘as Mangasas (12,3 tšk.), nei Donatas Sabeckis (10,1 tšk., 6,9 rez.perd.), kuris pirmauja lygoje pagal rezultatyvius perdavimus, bet taip pat yra antras tarp dažniausiai klystančių turnyro žaidėjų.