„Žalgiriui“ žinutę siuntęs R. Jokubaitis – apie K. Maksvyčio magiją ir be bilietų likusius sirgalius

Pirmadienį 22-ejų lietuvis kartu su savo komandos draugais plušo pasirengimo treniruotėje, o vos pasibaigus jai – rado laiko pasidalinti įspūdžiais apie artėjančią atkrintamųjų seriją su Kauno „Žalgiriu“.

„Turėjome traumelių, bet dabar viskas gerai. Ispanijos lygos rungtynėse bandome integruoti jaunimą, duoti visiems pailsėti prieš paskutinę atkarpą. Turėjome trejas rungtynes Ispanijos čempionate, viskas pasidėliojo gana neblogai, turime prikaupę nemažai jėgų.

Pirmadienį pradėjome ruoštis „Žalgiriui“ – gynybos ir puolimo schemas, o antradienį turėsime paskutinę treniruotę prieš rungtynes“, – šyptelėjo jaunasis lietuvis.

Prieš buvusią komandą stosiantis R.Jokubaitis pasitinka antrąją savo atkrintamųjų varžybų seriją. Pernai jis kartu su „Barcelona“ po dramatiškos kovos 3:2 pranoko Miuncheno „Bayern“ krepšininkus.

„Jausmas panašus. Praėjusiais metais taip pat turėjome namų aikštės pranašumą. Situacija tikrai panaši, psichologinis dalykas yra gal paprastesnis nei praėjusiais metais. Šiemet viskas aiškiau, paprasčiau“, – buvusią ir artėjančią atkrintamųjų seriją lygino jis.

Šiame sezone R.Jokubaitis vidutiniškai per dvikovą Eurolygoje įmeta po 5 taškus, renka po 2 atkovotus kamuolius, atlieka po 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja 6,3 naudingumo balo rodiklius.

„Reikės tuos sentimentus numesti į šalį. Tiek „Žalgiris“, tiek ir mes į šią seriją vykstame vieno dalyko – nugalėti“, – gynėjas samprotavo prieš trečiadienį Katalonijos sostinėje prasidėsiančią atkrintamųjų varžybų seriją su „Žalgiriu.

– Su „Žalgiriu“ šį sezoną žaisite trečiąjį kartą. Kaip keitėsi „Žalgirio“ veidas per visą šį laikotarpį? – lrytas.lt paklausė R.Jokubaičio.

– Visi galime sutikti, kad „Žalgiris“ savo veido per daug nekeitė – ji yra turbūt kovingiausia Eurolygos komanda. Ji įveikė tiek mus, tiek ir kitus grandus savo kovingumu. Buvo daug traumų, keitėsi žaidėjai.

Palyginti praėjusias rungtynes, buvo pasikeitimų rotacijoje, atėjo nauji žaidėjai, sunku dabar pakomentuoti, kaip viskas praėjo, nes buvo daug skirtumų.

Trečiadienio rungtynės bus dar kitokios, nes tiek mes, tiek ir jie stengsimės vienas kitą nustebinti. Atkrintamosiose reikia pamiršti praeitį, ten jau nauja istorija.

– Paskutiniuosius du sezonus „Barcelona“ atkrintamosiose varžybose turėjo labai sunkias serijas. Kiek šiemet tai akcentuojama?

– Praėjusiuose sezonuose viskas gerai sekėsi iki atkrintamųjų, o vėliau prasidėdavo bangavimai. Nežinau, šiemet gal garsiai apie tai nešnekame, bet puikiai suprantame, kad turime tą darbą šiemet padaryti užtikrinčiau.

Turime dviejų metų pamokas, reikia to išvengti, mūsų komandoje daug patyrusių žaidėjų, mačiusių šias situacijas, apie tai nereikia daug kalbėti, nes viduje viską suprantame patys.

– Ar patys jaučiate, kad artėjate prie savo geriausios sportinės formos ir kiek tam kliudė pasipylusios sveikatos problemos?

– Šiemet visai kitoks sezonas, kur kas labiau įtemptesnė kova Eurolygoje. Sezono eigoje buvo pabangavimų, turėjome progų pakilti iki pirmosios vietos lentelėje. Nieko nenoriu sakyti, bet praėjusį sezoną tokių pabangavimų nebuvo, visada lyg ir ėjome tiesiai, gal tas ir pakišo koją toje paskutinėje stadijoje.

Šiemet turėjome ir gero krepšinio, ir nelabai, bet tokie pralaimėjimai gal ir pastiprino mus viduje. Artėja ta paskutinė sezono stadija – visos komandos artėja prie geriausios formos. Po pirmų rungtynių galėsime atsakyti daugiau.

– Kokia tavo fizinė būklė prieš šią seriją? Buvai praleidęs rungtynes prieš Madrido „Real“ klubą dėl sunegalavusios sveikatos...

– Buvo kažkoks virusas, temperatūra. Pagulėjau kelias dienas, paprakaitavau. Visada po ligos įsivažiuoti yra sunkiau – buvo treniruotė, o tada jau vykau į rungtynes Granadoje. Paskui buvo rungtynės namuose. Toks ir buvo atsistatymas.

Trečiadienį laukia įdomumai. Būsiu pasiruošęs.

– Kokia buvo reakcija, kai sužinojai, kad ketvirtfinalyje žaisite prieš „Žalgirį“?

– Buvo įdomus jausmas, pabendraudavom su draugais, su šeimyna, pasiskaičiavome paskutiniame ture, viskas dėliojosi, bet per daug negalvojau. Nesvarbu, ar būtume gavę „Žalgirį“, ar ne – „Žalgiris“ jau atkrintamosiose, mes taip pat. Dėl to smagu.

Po rungtynių su „Valencia“ rūbinėje visi žiūrėjome „Žalgirio“ rungtynes Miunchene. Smagu už „Žalgirį“, už žaidėjus, sirgalius. Dėl to buvo smagiausia. Taip pat smagu dėl trenerio K.Maksvyčio, kad surengė tokį pasirodymą.

Vėliau prasidėjo mintys apie atkrintamąsias, bet čia varžovo nepasirinksi. Visos komandos vertos čia būti.

– Kol kas paskutinius du kartus „Žalgirio“ arenoje „Barcelona“ patyrė nesėkmes. Ar iš tikrųjų toks didelis skirtumas yra žaisti prieš „Žalgirį“ išvykoje?

– Du sezonus iš eilės pralaimėjome Kaune, namuose laimėjome. Faktas, kad „Žalgirio“ arenoje sunku žaisti. Kiekvienas sutiktų, kad „Žalgirio“ ir „Partizan“ atmosferoje yra sunkiausia žaisti.

Namų komandai duoda stimulą žaisti prie tokių sirgalių, tada jie gali nugalėti bet ką, tą patyrėme ir patys. Man asmeniškai „Žalgirio“ arenoje žaisti ir malonu, ir jauduliukas – žinau, kas ten mūsų laukia.

Ta arena turi kažką ypatingo, sirgaliai daro didžiulį darbą, laukiu sugrįžimo.

– Kuo K.Maksvytis, su kuriuo dirbote vasarą, yra išskirtinis lyginant su kitais tavo treneriais?

– Daug kuo. Vien geri atsiliepimai, labai gerai sutariame, man labiausiai įstrigo tai, kad jis pasitiki savo žaidėjais, leidžia kartais improvizuoti, duoda laisvę, yra geras mišinys tarp laisvo ir sustatyto krepšinio.

Ryšis tarp jo ir žaidėjų yra superinis. Šiemet tą „Žalgiris“ ir turi, tai ir yra jų privalumas, kad jie yra tarsi šeima. Treneris tikrai gerai supranta žaidėjus, o žaidėjai jį. Manau, kad kiekvienam žaidėjui būtų malonu žaisti pas jį.

– Ar teko kalbėti su kažkuriuo iš žalgiriečių apie šią akistatą ir kokios tai buvo kalbos?

– Truputį su Karoliu Lukošiūnu, bet juoko forma. Dabar jaučiasi tokia ramybė, susikaupimas, per daug to bendravimo nėra, buvę komandos draugai per atkrintamąsias turi nueiti į šalį, reikia palikti tuos dalykus po serijos.

– Kasparas Jakučionis debiutavo „Barcelona“ komandoje. Gal turi palyginimą, kurį žaidėją jis tau labiausiai primena?

– Su Kasparu teko nedaug pažaisti kartu, dabar kai jis debiutavo, pasimatė tas pasitikėjimas, jis žaidžia drąsiai, aktyviai, visi palaiko tą jaunimą, nesvarbu, kuris jaunas žaidėjas ateitų. Tas įstrigo ir man pačiam – daug patarimų, paraginimų, matosi, kad tai jam padeda.

Nežinau, kurį žaidėją galėčiau palyginti, bet manau, kad jei viskas bus kaip ir dabar, jei jis vis dar išliks toks pat paprastas, žingsnis po žingsnio jis tikrai gali įsitvirtinti komandoje.

– Minėjote apie „Žalgirio“ palaikymą Kaune, bet daugelis Kauno klubo sirgalių negalės palaikyti komandos Barselonoje dėl klubo taisyklių. Arenoje galės būti tik apie 140 „Žalgirio“ sirgalių, kokios pats norėtum atmosferos. Ar norėtum, kad „Palau Blaugrana“ kažkiek nusidažytų žaliai?

– Teko girdėti šią situaciją su bilietais. Reikia suprasti, kad mūsų arena nėra Eurolygos standartų, jei lygintume su kitomis garsiausių klubų arenomis. Tas ir gaunasi, jei 800 „Žalgirio“ sirgalių būtų, tai realiai būtų užgožimas, nes žinome, kad „Žalgirio“ sirgaliai superiniai.

Taip jau gavosi, yra tik tie 140 bilietų. Pakomentuoti šią situaciją sunku, toks tas įstatymas, stočiau tarp abiejų pusių.

Vis dėlto kai kovo mėnesį Barselonoje žaidėme prieš „Žalgirį“, man buvo smagu. Buvo geras palaikymas, bet tos rungtynės nelabai ką lėmė. Smagu, kai atvyksta daugiau varžovų sirgalių.

– Kaip Šaras reaguoja į šią seriją su „Žalgiriu“?

– Kažkokių emocijų dar nemačiau, nekalbėjome, bet manau, kad viduje vis tiek yra kažkas. Jis jau minėjo, kad myli „Žalgirį“, faktas. Jis kiekvieną seriją, kiekvienas rungtynes nežiūrį į varžovą ar sentimentus.

Reikės tuos sentimentus numesti į šalį. Tiek „Žalgiris“, tiek ir mes į šią seriją vykstame vieno dalyko – nugalėti.

– Šeštadienį NKL finale kovojo dvi tavo buvusios komandos „Žalgiris-2“ ir „Mažeikiai“. Ar nusiuntei sveikinimo žinutę kauniečiams?

– Pavyko pamatyti „Mažeikių“ pusfinalio rungtynes, „Žalgirio“ rungtynių nemačiau, bet kai sužinojau, kad šios komandos žais finale, žinojau, kad man nieko nebereiks palaikyti. Džiaugiausi dublerių pasiekimu, o „Mažeikiai“ pateko į LKL. Aišku, ta situacija su LKL dar nėra aiški, bet labai smagu.

Džiugu, kad laimėjo dubleriai, jie dėl to dirbo visą sezoną. Už „Mažeikius“ taip pat laimingas, nes anksčiau pats būdavau tarp sirgalių, užklupo sentimentai. Tikiuosi, kad jie įsitvirtins LKL.

– Kokiomis nuotaikomis šią seriją pasitinka pati Katalonija? Jaučiate spaudimą iš vietinės aplinkos – žiniasklaidos, sirgalių, socialinių tinklų?

– Nelabai seku ispanišką mediją, norisi atsiriboti nuo visko. Spaudimo gal nesijaučia, bet manau, kad jis turėtų būti, nes mes ateiname kaip favoritai, turime aikštės pranašumą. Tas kartais gali pakišti koją, nes kai atvažiuoji ir neturi ką prarasti yra paprasčiau.

Mums šį serija svarbi, stengiamės tuos išorinius dalykus ignoruoti, faktas, kad tas spaudimas turėtų būti, bet dirbame savo darbą ir žiūrime tik į save, o vėliau – matysime.