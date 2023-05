„Sveikinu varžovų komandą, kurie laimėjo seriją 3–0, jie nusipelnė patekti į finalo ketvertą“, – pagarbą Š.Jasikevičiaus kariaunai skyrė 45-erių K.Maksvytis.

„Žalgiris“ du kėlinius lygiai kovėsi su tituluotu Europos grandu (26:29), tačiau po ilgosios pertraukos katalonai pademonstravo uraganinį puolimą, kuris nubloškė kauniečius už Eurolygos finalo ketverto ribų.

Trečiojo kėlinio metu Šaro auklėtiniai pelnė net 32 taškus ir nutolo dviženkliu skirtumu – 61:48.

Prastėjant vaizdui aikštėje, nebelaikė ir Kazio Maksvyčio nervai. Kauniečių treneris po abejotinų teisėjų švilpukų užsidirbo techninę nuobaudą. Visgi po mačo strategas nepanoro komentuoti teisėjų darbo.

„Komentuoti nenoriu. Turėjome rezervą iš savo pusės, kurį galėjome išnaudoti geriau“, – tvirtino K.Maksvytis.

Ketvirtojo kėlinio metu ispanai kontroliavo žaidimą ir iškovojo bilietą į finalo ketvertą, kuris gegužės 19–21 d. vyks Kaune.

– Treneri, kas nutiko, kad nepavyko pasipriešinti „Barcelona“ komandai antroje mačo pusėje?, – buvo paklaustas K.Maksvytis.

– Kažkiek praradom fiziškumą antroje rungtynių pusėje, gavome tokius taškus, sakyčiau, neplanuotus taškus, iš T.Satoransky, yaptingai iš M.Tobey. Rungtynių persilaužimas įvyko tada, kai jis pataikė metimus. Bandėme kabintis, bet neužteko jėgų.

– Kas nutiko, kad Rolandas Šmitas šioje serijoje nesužaidė?

– Labiausiai tai lėmė psichologija.

– Serijos metu tragiškai atakavote iš toli. Kas tai lėmė?

– Manau, kad lėmė ir „Barcleona“ gynyba, ir mes patys. Buvo gerų metimų, kurių nepataikėme. Kai kabinomės į rungtynes, prametėme tiek gerų metimų iš po krepšio, lengvus metimus. Jie sumetė, o mes ne.

– Laurynas Birutis serijos metu gerai atrodė, bet šįkart leidote jį į aikštę tik kaip trečią vidurio puolėją. Nesuvėlavote su šiuo sprendimu?

– Jis kažkiek negalavo, turėjo prieš kelias dienas temperatūros. Nusprendėme laikyti jį prie tam tikro varžovo. Žiūrint į rungtynes, gal ir reikėjo jam duoti daugiau minučių vietoje Rolando.

– Pirmoje mačo dalyje per minutės pertraukėlę raginote savo komandą pabusti. Kodėl ekipa į tokias svarbias rugntynes galėjo ateiti nenusiteikusi?

– Nepasakyčiau, kad nenusiteikusi. Aštuntokas žaidė prieš dešimtoką. Esate žaidę prieš dešimtoką? Aš esu – kartais pavykdavo, kartais ne. Gaudavau nuo dešimtoko pamokų. Bandėme kovoti. Blogi sprendimai – ten, kur reikėjo veržtis, metėme, o ten, kur mesti, atakavome. Patirtis ir psichologiniai dalykai tai lėmė, o ne nenuisteikimas.

– Įvertinus visą sezoną, kiek yra pozityvo?

– Žinoma, kad yra. Manau, kad visi žaidėjai ir treneriai galėjome šiek tiek daugiau pridėti šioje serijoje, bet yra kaip yra. „Barcelona“ buvo per stipri. Žvelgiant į sezoną – geri prisiminimai, gerai kovojanti komanda, nuostabūs sirgaliai. Kovėmės iki galo, atsiminimai apie sezoną bus geri.

– Ką jums, kaip treneriui, davė ši serija?

– Davė patirties. Geriausiai mokaisi iš savo patirties ir klaidų. To nenusipirksi, turi tai praeiti.

– Kaip galėtų keistis komanda kitame sezone?

– Manau, kad reiktų išlaikyti fiziškumą, reiktų pridėti kelis metančius žaidėjus. Nesinori iškart sakyti, bet pokyčių bus.

– Ar prieš sezoną būtumėte patikėjęs, kad L.Birutis bus geriausias „Žalgirio“ centras?

– Žinoma, kad tikėjau komanda, to ir atėjau čia, turėjau viziją, formavome komandą. Laurynas buvo vienas iš faktorių, kurie mums pridėjo ir prideda LKL bei Eurolygoje. Sezono pradžioje jis LKL dominavo, po to tai persikėlė į Eurolygą. Tikėjome juo, bet kad jis bus geriausiu vidurio puolėju... Jis sunkiai dirba ir to nusipelnė.

– Kas labiausiai iš žaidėjų patobulėjo?

– Turbūt L.Birutis.

– Š.Jasikevičius sakė, kad Arno Butkevičiaus norėtų, ko gero, visos Eurolygos komandos. Kaip jis augo viso sezono metu?

– Arną treniravau ne pirmą sezoną, žinau, ką jis gali. Daug kas mus kritikavo dėl mūsų sprendimo jį pasirašyti, neva jis panašus į Edgarą Ulanovą. Projektavome savo sudėtis su Arnu, galvojome, kad jis dengs kelių pozicijų žaidėjus, spaus kamuolį, tai pasitvirtino.

– Ar yra įtarimų dėl žaidėjų, kurie po sezono paliks komandą?

– Patirtis parodys, pažiūrėsime.

– Mačo pabaigoje A.Butkevičius grubiai stabdė R.Jokubaitį. Kaip tai vertinate?

– Čia nėra rinktinė, tai yra „Žalgiris“ ir „Barcelona“, čia jie yra priešai. Bet nuaidėjus švilpukui, jie yra rinktinės žaidėjai.

– Ką matote favoritais laimėti Eurolygą?

– Palinkėjau „Barcelona“ sėkmės, kad jie laimėtų. Viskas keičiasi, atrodė, kad „Barcelona“ ir „Olympiakos“ yra favoritai, tada atrodė, kad „Partizan“ dominuoja. Statyčiau ir norėčiau, kad laimėtų „Barcelona“.