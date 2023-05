Krepšinis nusvėrė L.Messį

Kauno „Žalgirio“ krepšininkams Eurolygos ketvirtfinalio serijoje nepavyko laimėti nė vienerių rungtynių. Trečiadienį kauniečiai savo arenoje trečią kartą nusileido „Barcelona“ komandai 66:77 ir pasveikino varžovus iškovojus kelialapį į finalo ketvertą.

„Į finalo ketvertą“, – taip ir parašė svarbiausias Katalonijos sporto leidinys „El Mundo Deportivo“, šiuos žodžius ketvirtadienį didelėmis raidėmis išspausdinęs viršelyje greta pergalę švenčiančių Nikolos Mirotičiaus ir Roko Jokubaičio nuotraukos.

„Šaro „Barça“ sklandžiai trečią kartą iš eilės pateko į Europos krepšinio baigiamąją šventę. Ji – pirmoji komanda, atsispausdinusi bilietą į Kauną, o į pergalę vedė Janas Vesely ir Tomašas Satoransky“, – pirmojo puslapio paantraštėje pridūrė „El Mundo Deportivo“.

Tą pačią N.Mirotičiaus ir R.Jokubaičio nuotrauką viršelyje išspausdino kitas Katalonijos sporto dienraštis „Sport“. Jis šalia taip pat parašė: „Barça“ – į finalo ketvertą!“

Tiesa, jei „El Mundo Deportivo“ dienraščiui Barselonos krepšininkų pergalė buvo svarbiausias dienos įvykis, tai „Sport“ krepšiniui skyrė antrąją vietą, o nuo viršelio į skaitytojus žvelgė argentinietis Lionelis Messi, kurio galimas sugrįžimas į „Barcelona“ futbolo komandą jau kelias dienas yra labiausiai aptariama katalonų sporto tema.

Katalonų kalba leidžiamas „L‘Esportiu“ dienraštis ketvirtadienį viršelyje irgi išspausdino tą pačią nuotrauką, o šalia jos parašė: „Puikiai padirbėta“. „Barça“ greitai įveikė „Žalgirį“ ir grįš į Kauną kovoti trečiajame iš eilės Eurolygos finalo ketverte“, – mažesnėmis raidėmis pridėjo „L‘Esportiu“.

Tribūnos prislėgė „Žalgirį“

Katalonijos sporto apžvalgininkai sutarė, kad trečiadienį Kaune abi komandos žaidė daug prasčiau negu per Barselonoje vykusias antrąsias ketvirtfinalio rungtynes. Rasti paaiškinimą buvo nesunku – abi komandas sukaustė jaudulys. Prie to prisidėjo pilnutėlė „Žalgirio“ arena, kurios spaudimas, katalonų manymu, labiau paveikė Kauno krepšininkus.

„Š.Jasikevičiaus vyrai įveikė duobes, į kurias pateko rungtynių metu, – rašė „Sport“. – Buvo neišvengiama, kad rungtynės prasidės nervingai. Statymas didelis, o dėl jo kovoti reikia milžiniškoje scenoje, šimtu nuošimčių kvėpuojančioje krepšiniu, bauginančioje, bet kartu – įkvepiančioje ir verčiančioje kiekvieną žaidėją parodyti viską, ką sugeba geriausiai“.

„Žalgirio“ arenoje tvyrojo nepakartojama atmosfera, kuri privertė jaudintis ne vien „Barçą“, bet ir „Žalgirį“. Klaidų ir blogų sprendimų kiekis abiejose pusėse buvo siaubingas. Atrodė lyg vaizdas iš siaubo filmo. „Barça“ darė klaidą po klaidos, pirmajame kėlinyje netrūko neįtikėtinų veiksmų, tokių kaip R.Jokubaičio klaida pataikius kamuoliu sau į koją. Ne ką geriau žaidė „Žalgiris“, kurio krepšininkams lankas buvo lyg puodelio dydžio“, – aikštėje tvyrojusią įtampą aprašė Katalonijos dienraštis „La Vanguardia“.

„Š.Jasikevičiaus vyrai sunkiai atlaikė pilnutėlės „Žalgirio“ arenos spaudimą, tačiau decibelai, atrodo, labiau slėgė lietuvius, kuriems trūko sumanymų puolant. „Žalgiris“ žaidė labiau širdimi negu galva, bet tai padėjo tik trumpame rungtynių tarpsnyje, kuriame lietuviai sumažino skirtumą. Vis dėlto „Barça“ neprarado ritmo ir pabaigė rungtynes be didelės įtampos“, – tribūnų poveikį pažymėjo ir Madrido sporto leidinys „Marca“.

„Katalonai šiose rungtynėse nežaidė labai gerai. Pirmoji pusė, pažymėta klaidomis ir netaikliais metimais, buvo nesėkminga abiem komandoms, bet trečiajame kėlinyje „Barça“ pasitaisė ir T.Satoransky, M.Tobey bei A.Abrinesas taikliais tritaškiais užtikrino pergalę“, – mačo akcentus sudėliojo „Marca“.

Dėmesys Lietuvai

Prieš rungtynes „L‘Esportiu“, dar kartą pristatydamas varžovus, antraštėje parašė: „Sveiki atvykę ten, kur krepšinis yra sporto šaka Nr. 1“.

„Barça“ jau atvyko į šalį, kurioje krepšinis yra sporto šaka Nr. 1 ir lenkia futbolą, – pabrėžė „L‘Esportiu“. – Kur krepšinis yra sporto karalius, turintis daugiausiai pavaldinių pagal žaidėjų skaičių kvadratiniame kilometre. Kur „mėlyni-granatiniai“ šį sezoną jau pralaimėjo. Ir Š.Jasikevičius nuolat kartojo savo žaidėjams, kad jie privalo būti pasiruošę, nes prizas bus labai svarbus – teisė grįžti į Kauną, kuriame po 16 dienų vyks finalo ketverto rungtynės.

Bet 15442 sirgaliai, kurie „Žalgirio“ arenoje kurs spektaklį, stengsis sutrukdyti Barselonos komandai, nes jie nori maksimaliai pratęsti seriją“.

Išvengė nebūtinų kančių

Barselonos komandai buvo svarbu, kad ji sugebėjo laimėti seriją per trejas rungtynes ir išvengė papildomo jaudulio.

„Skirtingai negu kitose serijose, „Barços“ ir „Žalgirio“ lygio skirtumas buvo aiškus. Lietuviams vien patekimas į ketvirtfinalį buvo didelis laimėjimas, nes prieš kelis mėnesius mažai kas jiems tą žadėjo. „Barçai“ pavojų kėlė galimas per didelis pasitikėjimas savo pranašumu, nes „Žalgiris“ garsėja kovotojų dvasia.

Tačiau per visas trejas rungtynes viskas buvo gerai. Per pirmąsias rungtynes „Barcelona“ žaidė labai gerai ir sutriuškino „žaliuosius“, per antrąsias – kietoje kovoje rimtai atsakė į K.Maksvyčio iššūkį, trečiosiose – greitai perėmė kontrolę, kietai sukando dantis sunkiomis akimirkomis, pabėgo trečiajame kėlinyje ir be didelės įtampos pasiekė pergalingą finišą“, – dviejų savaičių įvykius apibendrino „El Mundo Deportivo“.

„L‘Esportiu“ pritarė, kad „mėlyniems-granatiniams“ ketvirtfinalio serija susiklostė taip sklandžiai, kaip tik galėjo susiklostyti: „Barça“ užėmė „Žalgirio“ areną ir trečią kartą iš eilės žais finalo ketverte. Barselonos komanda nugalėjo „Žalgirį“ sklandžiai vykusioje ketvirtfinalio serijoje, kuri suteiks pasitikėjimą grįžus į Lietuvą kovoti dėl titulo. Šarūno Jasikevičiaus komandos sėkmės pamatas buvo gynyba. Pirmasis kėlinys pasižymėjo klaidomis, trečiasis – tritaškiais metimais, kuriuos geriausiai mėtė M.Tobey, o paskutiniame ketvirtyje pavyko išsaugoti persvarą. Šaro komanda darbą pabaigė užtikrintai, nesikamuodama paskutinėje rungtynių dalyje“.

„Š.Jasikevičiaus „Barça“ negalėjo praleisti finalo ketverto Kaune, trenerio gimtajame mieste. Troškimas buvo toks didelis, kad „Barça“ iškovojo kelialapį į finalo ketvertą trečiadienį, greitai ir išvengusi nebūtinų kančių“, – pasidžiaugė „La Vanguardia“.

Pakilusi lyderių forma

„Barça“ trečius metus paeiliui žais Eurolygos finalo ketverte. Trečią kartą per tris sezonus, kuriuos komandą treniruoja Š.Jasikevičius. Šį tikslą Lietuvos treneris sau iškėlė atvykęs į klubą ir jį įvykdė trečiadienį Kaune per rungtynes su kovinguoju „Žalgiriu“, – svarbiausią išvadą pateikė „El Periodico“ leidinys.

„Barça“ pasiekė pirmąjį sezono tikslą – patekti tarp keturių stipriausių Europos komandų, ir toliau svajoja iškovoti trečiąjį europinį titulą, kurį pridėtų prie jau laimėtų 2003 ir 2010 metais. Šaras ir jo vyrai suklupo užpernai Kelne (finale pralaimėjo Stambulo „Anadolu Efes“) ir pernai Belgrade (pusfinalyje nusileido Madrido „Real“), bet jie tikisi, kad trečias kartas nemeluos“, – sugrįžimo į Kauną per finalo ketvertą pradėjo laukti „El Mundo Deportivo“.

„El Mundo Deportivo“ iškart po laimėtos ketvirtfinalio serijos pabandė pažvelgti į ateitį ir išvydo šviesų paveikslą: „Barça“ lemiamą sezono dalį pasiekė keliems krepšininkams pakilus į sportinės formos viršūnę. Kaune vėl daugiausiai lėmė čekų duetas: Janas Vesely viešpatavo po krepšiais ir smaugė „Žalgirį“ metimais iš 4–5 metrų, Tomašas Satoransky buvo daugiafunkcinis žaidėjas, protingai ir energingai vedęs komandą, pataikęs svarbiausius metimus ir pasilikęs jėgų, kad dengtų varžovus.

Trečiasis didvyris buvo netikėtas. Mike‘as Tobey neabejotinai perlaužė rungtynių eigą pataikęs tris tritaškius trečiajame kėlinyje“.

Katalonus džiugino ir Rokas Jokubaitis. „Jis buvo užsivedęs. Jaunasis lietuvis prieš savo buvusią komandą, kuri atrodo jį papildomai nuteikia, vėl žaidė puikiai. Gerai vadovavo puolimui, žaidė narsiai“, – „mėlynų-granatinių“ lietuvį gyrė „El Mundo Deportivo“.