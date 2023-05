Įspūdingai mačą pradėjusio „Ryto“ treneris G. Žibėnas: „Turime rezervų gerinti žaidimą“

Kaip ir minėta prieš tai, Vilniaus „Rytas“ tiesiog įspūdingai pradėjo mačą nuo pat pirmųjų minučių. Jeffery Garrettas, Goranas Huskičius, Edvinas Šeškus tylėjo visą pirmąją rungtynių dalį ir persilaužė ir rinkti solidesnę statistiką pradėjo antroje susitikimo dalyje.

Toje antroje dalyje, kur atsigavo „Cbet“ lyderiai, Vilniaus ekipa buvo labai arti to, kad išbarstytų turėtą milžinišką pranašumą, tačiau sostinės ekipa per paskutinę rungtynių minutę įrodė, jog pergalę švęs jie.

„Gera pergalė, smagu atkrintamąsias pradėti pergale. Sveikinimai sirgaliams. Buvome pasiilgę tokios atmosferos. Turbūt sirgaliai supranta, kad šioje arenoje liko minimum dvejos, o daugiausiai ketverios rungtynės. Žaidėjai tą supranta ir į aikštelę ateina išsitaškyti. Mes, kaip komanda, aikštelėje turime viską įrodyti.

Šiandien praleidome per daug pigių taškų, per daug nepadarytų teisingų pražangų, varžovai išsimetė per daug laisvų metimų, nors jų nepataikė. Apibendrinus – 74 taškai yra geras rezultatas mums.

Dėl gynybos – didžiąją varžovų žaidėjų dalį mes sukontroliavome ir dėl to laimėjome rungtynes. Puolime įmetėme galbūt kiek per mažai, bet antroje pusėje nepataikėme daug gerų metimų, kas neleido mums uždaryti rungtynių anksčiau“, – spaudos konferencijoje kalbėjo „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas.

– Ar pirmasis rungtynių kėlinys buvo geriausias gynyboje šiame sezone?

– Žinote, tas geriausias ne geriausias. Galbūt energija buvo viena geresnių rungtynių pradžioje. Jonava kai kuriuos gerus metimus taip pat prametė. Žaidėjai gerai įėjo į aikštelę, žinome, kad negalime pusfinalio serijos pradėti kluptelėjimu namuose.

Jonava yra tokia komanda, kuri jeigu tik užuos, ji kabinsis ir tikrai nepasiduos. Čia yra atkrintamosios – mes nieko lengviau nesitikėjome.

Aš, kaip treneris, tokios pradžios visą laiką prisibijau, nes anksčiau ar vėliau tas atsipalaidavimas bus, bet nepasakyčiau, kad tai yra iš mūsų žaidėjų pusės. Mes kažkuriuo metu sustojome ir per daug galvojome.

– Kaip sekėsi stabdyti Glynną Watsoną?

– Prastai. Kaip treneriai – turime priimti geresnius sprendimus, o žaidėjai turi priimti viską labiau asmeniškai. Darysime išvadas ir ruošimės kitoms rungtynėms.

– Atrodo, kad Kendale'as McCullumas grįžta į formą. Kiek esate patenkintas jo progresu?

– Nenoriu kalbėti apie atskirą žaidėją. Šiandien K.McCullumas patraukė, kitas rungtynes patrauks kitas. Pusfinalio serija gali būti ilga. Gali būti, kad prireiks ir Benedeko Varadžio, ir Tomo Lekūno. Aš jiems pasakiau, kad jie būtų pasiruošę.

Dabar rungtynės yra kas tris dienas, o paskui bus kas dvi dienas. Kiekvienas žaidėjas turi būti pasiruošęs. Vieną dieną yra galbūt ne tavo rungtynės puolime, bet galbūt tai yra tavo rungtynės dominuojant kovoje dėl atšokusių kamuolių. Šiandien varžovams atidavėme daug antrųjų šansų. Mes tikrai turime žaidėjų, kurie gali dominuoti po krepšiu.

– Kaip sekasi sugrįžti Jaime Echenique ir Benedekui Varadžiui?

– Jaime – viskas gerai. Jis buvo minimaliai išėjęs, o Benedekas jau turėjo tris kontaktines treniruotes, tačiau mes žiūrime, kada galėsime jį įmesti į rungtynes. Tas gali įvykti bet kada. Šiandien mes jo nepanaudojome, bet tai nereiškia, kad jo nepakelsime nuo suolo Jonavoje. Tai yra didelę patirtį tokiose rungtynėse turintis žaidėjas. Jis eilę kartų yra laimėjęs čempionatą. Nereikia nuvertinti, kokį čempionatą jis laimėjo. Jis yra charakteris, o tokių charakterių atkrintamosiose mums reikia.

– Kiek toli esate nuo galimybių ribos ir optimaliausios formos?

– Šiandienos rungtynės parodė, kad tikrai turime rezervų gerinti žaidimą ir tą privalome padaryti per artėjančias dienas. Rezervų yra daug. Tas smagu, kad su daug rezervų laimime rungtynes.

– Edvinas Šeškus Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) „Rytui“ pridarė daug nemalonumų. Kiek buvo akcentuojama gynyba prieš jį?

– Daug žaidėjų akcentuojame, daug žaidėjų gali bausti, gali keisti rungtynes. Nenoriu kažko šnekėti apie vieną, ar kitą žaidėją, kad mes jį sustabdėme – serija dar tik prasideda. Tas žaidėjas kitose rungtynėse gali būti visiškai kitoks. Kai baigsis serija, tada pakalbėsime, ką mes sustabdėme, o ko ne.