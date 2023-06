Į gynybą pirštu bedęs G. Žibėnas: „Šiandien finalo nepradėjome“

Pirmosiose „Betsafe-LKL“ finalo rungtynėse akivaizdžiai dominavo puolimas. Po trijų kėlinių „Rytas“ buvo įmetęs 71 tašką, o „Žalgiris“ – 80.

Įdomu ir tai, kad didžiąją mačo dalį abi komandos žaidė tokias rungtynes, kur abi komandos keisdavosi sėkmingomis atkarpomis ir nė vienai ekipai nepavyko pabėgti, tačiau antroje trečiojo kėlinio pusėje „Rytas“ krito į duobę, o „Žalgiris“ pradėjo pataikyti tritaškius, kuriuos pramesdavo pirmoje pusėje.

Minėti dalykai prieš lemiamą ketvirtį leido „Žalgiriui“ pabėgti 9 taškais į priekį, o gera banga, su kuria „Žalgiris“ baigė trečiąjį kėlinį, persikėlė į ketvirtąjį. Žalgiriečiai ketvirtajame kėlinyje toliau bėgo į priekį, o sostinės klubas niekaip nesugebėjo atsakyti į „Žalgirio“ atkarpas ir pirmąjį „Betsafe-LKL“ finalo mačą pralaimėjo (93:108).

„Nėra per daug ką šnekėti – paprasčiausiai šiandien neapsigynėme vienas prieš vieną, o kai reikėjo atsikovoti kamuolius, mus tiesiog apstumdė. 19 antrų šansų... Mes žinome, kad „Žalgiris“ iš tų antrų šansų gyvena visą sezoną. Jie įtraukia publiką ir dėl to laužia rungtynes po rungtynių. Šiandien to nepadarėme.

Mūsų daug kuo varžovas nenustebino, bet mane nustebino patys mūsiškiai. Kai buvo kažkoks vienas sunkesnis momentas – man nepatiko žaidėjų kūno kalba. Vienintelis būdas pakeisti serijos tėkmę – pradėti mėgautis gynyba ir išdidžiau kovoti dėl 50 prieš 50 kamuolių“, – po pirmojo „Betsafe-LKL“ atkrintamųjų mačo kalbėjo „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas.

Antrasis serijos mačas jau šeštadienį vyks Vilniuje. Dvikova sostinėje prasidės 17:00 val.

– Atrodo, kad ne tik vienas prieš viena gynyboje nesisekė, bet ir žaidėjų koncentacija buvo prasta.

– Kur yra koncentracija, kai varžovai pradeda trečiąjį kėlinį septynis kartus įmesdami du taškus su pražanga. Aš manau, kad čia nėra koncentracijos problemos, o charakterio.

Mes žinome, kaip turime gintis. Aišku, momentais koncentracijos pritrūko, bet pagrinde – vienas prieš vieną, kūnas prieš kūną. „Žalgiris“ įsiveržinėjo į baudos aikštelę ir kūrė daug gerų situacijų. Pirmoje gynybos fazėje buvome labai silpni. Leidome daug varžovų įsiveržimų į baudos aikštelę.

– Trečiojo kėlinio pabaigoje ir ketvirtojo kėlinio pradžioje turėjote labai blogą atkarpą, kas nepavyko tuo metu?

– Ta atkarpa prasidėjo nuo varžovų įmestų taškų iš po krepšio. Tai buvo blogas momentas, nuo kurio labai blogai sureagavome. Čia yra finalas. Aš suprantu, kad ne visi žaidėjai juose žaidžia kiekvienais metais, bet tu turi per tą dieną pasikeisti kažką mintyse ir į rungtynes įeiti it į mūšį.

– Ar kažkas keitėsi „Ryto“ gynyboje antroje mačo dalyje? ar „Žalgiris“ tiesiog geriau pataikė?

– Šiandien pirmoje gynybos fazėje buvome labai silpni, kai žaidime du prieš du, mūsų rankos nebuvo aktyvios.

Šiandien „Žalgiris“ atliko 6 klaidas. Tas labai daug ką pasako – mes nevertėme jų tapti blogais kamuolio dalintojais. Mūsų rankos nevertė jų priimti skubotų, neteisingų sprendimų. Perdavimų linijos buvo atviros.

Su close'out gynyba šiandien vėlavome, nors žinome, su kuriais žaidėjais ir kaip eiti į close'outą. „Žalgiris“, jeigu pastebite, nemeta šimto taškų... Šiandien mes finalo nepradėjome.

– Varžovų keitimosi gynyba negąsdina, kadangi puolimas veikė gan neblogai?

– Negąsdina. Mes išvykoje įmetėme 93 taškus. Būtų neteisinga badyti pirštu į puolimą. Kalbant apie puolimą – mes kai kada esame per jautrūs. 93 taškai finale... Mes pusfinalyje Jonavos komandai tiek taškų neįmetėme. Ne nuo ten viskas prasideda.

– Jaime Echenique yra tas žmogus, kuris eliminuoja „Betsafe-LKL“ dominuojančio Lauryno Biručio faktorių?

– Gal ir buvo kelios geros gynybos. Reikia eilės gerų epizodų gynyboje. Vieno, dviejų gerų epizodų neužtenka. Šiandien gynyboje žaidėme po vieną. Norint laimėti – reikia visų aikštelėje esančių žaidėjų gero darbo gynyboje.

– Ar matote Luką Ulecką ketvirtoje pozicijoje šioje serijoje, nors „Žalgiris“ atkovojo ne vieną kamuolį puolime, turėdamas ūgio pranašumą?

– Serija gali būti ilga. Turime reaguoti po kiekvienų rungtynių. Tai, kad mums atkovoja kamuolius puolime – galbūt tai yra kažkoks naivumas.