Lietuvos krepšininkai (2/2) 14:15 nusileido Izraelio trijulių rinktinei (2/2).

Lietuviai geriau pradėjo mačą, tačiau susikrauti svaresnės persvaros nesugebėjo. Įpusėjus rungtynėms Lietuvos rinktinė pirmavo 7:5.

Persvaros lietuviai išlaikyti nesugebėjo ir likus žaisti 42 Izraelio rinktinė rezultatą išlygino 14:14. Lemiamu momentu lietuviai puolime klydo ir likus rungtyniauti 11 sekundžių Izraelio krepšininkai sunkiu metimu iš po krepšio išplėšė pergalę.

Lietuvių komandoje 5 taškus pelnė Gintautas Matulis. Darius Tarvydas (3 atk. kam.) ir Evaldas Džiaugys (8 atk. kam.) surinko po 4 taškus. Ignas Vaitkus pridėjo 1 tašką ir 2 atkovotus kamuolius.

Izraelio gretose po 5 taškus pelnė Guras Lavy ir Guy Palatinas.

Čempionatą lietuviai pradėjo antradienį, kai 22:18 nugalėjo pagrindinius konkurentus belgus, vėliau 21:15 įveikė Puerto Riką ir buvo vienvaldžiais lyderiais.

Ketvirtadienį pirmose rungtynėse Lietuvos rinktinė po pratęsimo 21:22 nusileido Lenkijos rinktinei.

Sužaidus visas rungtynes C grupėje paaiškėjo, jog visos rinktinė iškovojo po dvi pergales, tad pozicijos priklausė nuo to, kiek taškų komandos pelnė per 4 mačus.

Daugiausiai taškų (80) įmetę lenkai finišavo pirmi. Lietuviai su 78 taškais liko antri, belgai (75) - treti.

Turnyras baigėsi Puerto Riko (74 taškai) ir Izraelio komandoms (70).

Grupės laimėtojai pateko tiesiai į ketvirtfinalį, o antrąją ir trečiąją vietas užėmusioms komandoms teks kovoti įkrintamosiose varžybose.

Lietuviai įkrintamosiose varžybose susitiks su trečiąją vietą B grupėje užėmusia rinktine.

Lietuvos rinktinėje rungtyniauja Evaldas Džiaugys, Gintautas Matulis, Darius Tarvydas ir Ignas Vaitkus