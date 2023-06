Vieną gražiausių rungtynių momentų atlikęs J. Echenique „Galvojau, kad eisiu kiaurai per Edgarą Ulanovą“

„Rytas“ antrajame serijos mače kauniečius įveikė 94:71.

Nepaisant to, kad vidurio puolėjas iš Kolumbijos antrąjį serijos mačą pradėjo kildamas nuo suolo, jis buvo antras rezultatyviausias „Ryto“ žaidėjas po Marcuso Fosterio.

Vidurio puolėjas įmetė 18 taškų (8/11 dvit.), įgrūdo kamuolį į krepšį per E.Ulanovą ir bloku pavaišino patį blokų karalių Kevarriusą Hayesą.

„Buvo ilgos rungtynės. Šiandien aikštelėje sužaidė visi. Džiaugiuosi visais žaidėjais, kurie pradėjo rungtynes aikštelėje, ir tais, kurie kilo nuo suolo. Jie įnešė didelę energiją, nuo kurios užsikrėtė visi.

Manau, kad nelabai kreipėme dėmesį į klaidas, bet kaip tik stengėmės judinti kamuolį, bandėme atsakyti. Žaidėme „Ryto“ krepšinį – visi yra įpratę tai matyti. Esu labai laimingas, kad galiu čia būti ir daryti įtaką rungtynėms“, – po mačo kalbėjo J.Echenique.

Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) finalo serijos rezultatas yra lygus 1:1.

Trečiasis serijos mačas vyks antradienį, Kaune. Susitikimo pradžia – 18:30 val.

– Ar antrosios finalo serijos rungtynės yra geriausios sezono rungtynės jums asmeniškai „Ryte“?, – žurnalistai paklausė J.Echenique.

– Aš galvoju, kad mes turėjome daug gerų rungtynių. Didžiausias skirtumas nuo to laiko, kai aš esu čia – mes rodome stabilumą, agresyvumą. Antrajame mače visi pasirodė aikštelėje ir buvo ypač susikaupę. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl visos rungtynės yra įdomios.

Labai lengva kalbėti apie klaidas, kurias padarėme pirmosiose serijos rungtynėse. Aš galvoju, kad visi buvome labai gerai nusiteikę ir nekreipėme dėmesio į tai, kas įvyko prieš tai. Mes žinome, kas mes esame ir žinome savo tapatybę.

– Atlikote vieną įspūdingiausių rungtynių epizodų, kuomet įkrovėte kamuolį į krepšį per „Žalgirio“ kapitoną E.Ulanovą. Kaip atrodė tas epizodas?

– Tai buvo mano reakcija. Kamuolys atėjo iki manęs, bandžiau išsaugoti kamuolį aikštelėje ir bandėme žaisti pranašumo krepšinį. Vienu metu pasijaučiau laisvas, bet pakilimo take pamačiau jį ir galvojau, kad eisiu kiaurai per Edgarą Ulanovą. Toks buvo mano mentalitetas – eiti per visus. Jis pašoko, bandė mesti man iššūkį, bet aš galvoju, kad aš laimėjau.

– Ar šiandienos rungtynėse buvo geriausia atmosfera, kurioje teko žaisti?

– Viena iš jų. Aš esu žaidęs Vičitos universitete, kur į kiekvienas rungtynes rinkosi po 10 tūkstančių žmonių. Tai buvo krepšiniu gyvenantis miestelis.

– „Žalgiris“ antroje mačo dalyje įmetė tik 30 taškų. Ką pakeitėte prieš juos gynyboje?

– Manau, kad gynyboje dirbome geriau arčiau krepšio. Bandėme vienas kitam padėti. Kaip didelis žmogus – turi būti lyderis gynyboje, o šiandien, man atrodo, labai gerai komunikavau gynyboje. Visi labai gerai manęs klausė. Rungtynėse buvome it vienas kumštis – ypač gynyboje ir kovoje dėl atšokusių kamuolių.

– Kaip vertinate šansus apginti titulą?

– Rungtynės po rungtynių. Apie ateitį pernelyg negalvoju. Dabar reikia pailsėti ir po to grįžti į treniruotes. Serijos rezultatas eis į tos komandos pusę, kuri labiau tuo metu norės laimėti. „Žalgiris“ yra gera komanda. Dabar keliausime į Kauną, kur taip pat yra gera atmosfera.

– Kaip jaučiatės Vilniuje?

– Jaučiuosi labai gerai. Komanda mane priėmė atviromis rankomis. Naujokui labai sunku pritapti komandoje, kai prisijungi sezono eigoje. Reikia priprasti prie naujos sistemos. Esu labai laimingas ir privilegijuotas, kad galėjau prisijungti prie legendinės komandos, prie kurios galop ne visi turi galimybę prisijungti.

– Ar norėtumėte likti „Ryte“ kitą sezoną?

– Mes nežinome, kas įvyks ateityje. Aišku, aš mėgstu miestą ir komandą. Krepšininkai niekada nežino, kas gali įvykti. Negalvoju apie tai, kas vyks po sezono – galvoju tik apie ateinančias rungtynes.

– Serijoje kol kas savo geriausio žaidimo nedemonstruoja Laurynas Birutis. Kaip galėtumėte apibūdinti kovą su juo?

– Mes turime istoriją vienas prieš kitą. Mes žaidėme vienas prieš kitą, kai pirmą sezoną žaidžiau ACB lygoje. Jis žaidė „Obradoiro“ komandoje, o aš žaidžiau „San Sebastiano“ komandoje. Mes vienas kitą labai gerai žinome.

Tai buvo pirmosios rungtynės, kuomet daugiau žaidėme vienas prieš kitą. Žaisti aukštame lygyje prieš tokius vyrukus, kurie meta tau iššūkį ir kuriems tu gali mesti iššūkį yra labai smagu. Tuomet viskas tampa apie norą.