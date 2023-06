C. McGregoras per NBA finalą apsiėmė reklamuoti dezodotantą ir nokautavo „Heat“ talismaną

Per pauzę tarp kėlinių C. McGregoras įžengė į aikštę ir pristatė specialų dezodorantą kovos menams iš kompanijos „TIDL Sport“. Bendrovė tapo oficialia „Heat“ ekipos partnere.

C. McGregoras be to inscenizuotoje kovoje nokautavo Majamio ekipos talismaną.

Majamyje publika nušvilpė C. McGregorą.

Pastarąjį kartą C.McGregoras į aštuonkampį buvo įžengęs 2021 metų liepą kovai su Dustinu Poirier ir patyrė nesėkmę techniniu nokautu. Iš viso airis per savo kovotojo karjerą yra iškovojęs 22 pergales ir patyręs šešis pralaimėjimus.