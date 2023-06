„Rytas“ didžiajame „Betsafe-LKL“ finale krito rezultatu (2:3).

Visą pirmąjį kėlinį geriau atrodė Vilniaus „Rytas“. Nepaisant to, kad sostinės krepšininkai keliskart suklydo, sostinės ekipa sugebėjo nepalūžti ir didžiąją pirmojo kėlinio dalį pirmauti.

Galima paminėti ir tai, kad „Žalgirui“ ir toliau nekrito metimai iš distancijos, prie kurių sostinės klubas antrą mačą iš eilės rizikavo.

Kėlinio pabaigoje „Žalgiris“ spurtavo, tačiau sostinės klubui užteko anksčiau susikrauto pranašumo ir po pirmųjų dešimties minučių „Rytas“ pirmavo (24:23).

„Ryto“ komandoje šiame mače gerą žaidimą demonstravo Kendale'as McCullumas, kuris ne tik gerai gynėsi, bet ir per pirmąsias 12 rungtynių minutes jau buvo surinkęs 7 taškus.

Antrojo kėlinio pirmoji pusė buvo intensyvi ir permaininga – abi komandos sėkmingai puolė ir veržėsi arčiau krepšio, tačiau problemos gynyboje tiek „Ryto“, tiek „Žalgirio“ stovyklose matėsi plika akimi.

Kauniečius visą pirmąją pusę į priekį vedė tik du žaidėjai – I.Tayloras ir R.Šmitas. Įpusėjus antrajam kėliniui I.Tayloras jau buvo surinkęs 17 taškų, o 9 pridėjo „Žalgirio“ latvis, pataikęs visus tris mestus tolimus metimus (45:46).

Trečiąjį kėlinį galime pavadinti spurto kėliniu. „Rytas“ trečiojo kėlinio pradžioje su Elvaro Fridrikssono pagalba spurtavo 9:0, po to savąjį spurtą 2:11 surengė kauniečiai, o po to vėl 8:0 spurtavo sostinės ekipa, kuri nepaisant to, kad atrodė, jog įkris į duobę ir paleis mačą, tačiau kovingumas ir taiklūs metimai leido „Rytui“ prieš ketvirtąjį kėlinį atsilikinėti vos 1 tašku (69:70).

Lemiamo kėlinio pradžioje abi ekipos keitėsi sėkmingais epizodais, tačiau solidžiau atrodė „Žalgiris“, kuris praėjus keturioms minutėms pirmavo penkiais taškais (75:80).

Nepaisant to, kad „Žalgiris“ geriau pradėjo ketvirtį, intriga „Žalgirio“ arenoje užsiliko iki pat mačo pabaigos.

„Rytui“ lemiamu ketvirčio metu ir toliau problemas kėlė I.Tayloras, kuris lemiamomis akimirkomis pademonstravo klasę.

Ketvirtajame kėlinyje abi komandos turėjo sėkmingų atkarpų ketvirtajame kėlinyje ir bet kuri komanda galėjo laimėti, tačiau blogiau sužaidęs Vilniaus „Rytas“ 87:97 neįveiktė „Žalgirio“ ir sostinės klubui teko džiaugtis sidabriniu apdovanojimu.

„Reikia pradėti nuo „Žalgirio“ – pasveikinti juos. Pasveikinau kiekvieną žaidėją, kiekvieną trenerių štabo narį. Jie yra verti titulo. Pasveikinau trenerį Kazį Maksvytį ir po tokio sėkmingo sezono jam palinkėjau tokios pačios, o gal ir didesnės sėkmės pasaulio čempionate.

Kas liečia mus – finalo serijoje parodėme čempionišką charakterį. Titulą gynėme iki paskutinės minutės, kai komandas skyrė du taškai ir Kendale'as (Mccullumas – red.) prametė laisvą tritaškį.

Ko trūko finale – visas finalas parodė, kad trūko namų pranašumo. Po trečiųjų finalo rungtynių galvojau, kad mums trūksta lyderystės, charakterio, bet po ketvirtų rungtynių žodžius išmečiau į šiukšlių dėžę. Ši serija parodė, kad mums šiais metais trūko namų pranašumo.

Stiprus ir įsimintinas sezonas.

Sezono pradžioje turėjome penkis iš eilės pralaimėjimus. Spalio pradžioje buvo pokalbiai su vadovybe ir labai stiprus palaikymas iš vadovybės pusės. Po penkių pralaimėjimų važiavome žaisti prieš „Wolves“ į išvyką, kur laimėjome. Po to laimėjome prieš „Peristeri“ ir „Žalgirį“. Tokie buvo to pokalbio rezultatai.

Kita duobė – keturi iš eilės pralaimėjimai įskaitant KMT ir po to du pralaimėjimai. Pralaimėjome Utenos komandai ir stipriai pralaimėjome Bonos klubui.

Kita išvyka buvo kelionė į Kauną, kur buvome be Jarvio Williamso, be kitų traumuotų žaidėjų ir atrodė, kad esame labai blogoje situacijoje.

Bet prieš išvyką į Kauną mus pasitiko „B Tribūnos“ sirgaliai. Tuo metu, kai mums buvo labai sunku, „B Tribūna“ buvo su mumis, todėl sezoną vertinu labai stipriai ir įsimintinai.

Ieškosime tų žaidėjų, kurie turi nugalėtojų mentalitetą. Ieškosime ne statistikos, ne žvaigždžių. Ieškosime tų žmonių, kurie turi charakterį, kurie turi nugalėtojų mentalitetą, kokį šiemet turėjo „Ryto“ žaidėjai.

Galiu pasakyti, kad šitas sezonas buvo labai ilgas, varginantis ir esu išsekęs. „Žalgirio“ areną palieku iškelta galva. Su visa pagarba kiekvienam iš jūsų, jūsų darbą tikrai vertiname ir gerbiame, atsakiau jau dabar jums į klausimus ir geros vasaros“, – spaudos konferenciją kartu pradėjo ir baigė Giedrius Žibėnas.