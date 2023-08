Europos U20 merginų čempionato trečiosios dienos apžvalga: be pralaimėjimų – tik Ispanija ir Prancūzija

Čempionato A grupėje, kuri kovojo Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, pirmąją vietą jau anksčiau užsitikrinusi Serbijos komanda per paskutiniąsias rungtynes net 61:93 (13:28, 18:21, 13:26, 17:18) pralaimėjo iš ketvirtosios vietos pakilti jau negalėjusioms Čekijos krepšininkėms.

Kitos dienos rungtynės turėjo daug didesnę reikšmę, nes per jas sprendėsi antrosios vietos grupėje likimas. Iki tol po kartą laimėjusių komandų dvikovoje savo tikslą pasiekė beveik visas rungtynes pirmavusi ir kartą net 63:43 atitrūkusi Izraelio rinktinė, kuri 81:74 (17:11, 19:19, 23:12, 22:32) palaužė Portugalijos ekipą.

Taip pat uostamiestyje žaidusioje B grupėje trečią tvirtą pergalę iškovojo Prancūzijos komanda, grupės lyderių dvikovoje 73:54 (23:8, 20:14, 8:20, 22:12) nugalėjusi pirmą pralaimėjimą patyrusias Vengrijos krepšininkes. Per kitas rungtynes Suomijos komanda 79:48 (22:16, 21:10, 18:12, 18:10) nugalėjo Lietuvos ekipą ir grupėje užėmė trečiąją vietą.

Tokie rezultatai reiškia, kad trečiadienį aštuntfinalyje „Švyturio“ arenoje susitiks Vengrija ir Portugalija (pradžia – 13 val.), Izraelis ir Suomija (15.30 val.), Serbija ir Lietuva (18 val.) bei Prancūzija ir Čekija (20.30 val.). Įėjimas į visas rungtynes – nemokamas.

C grupėje Vilniaus „Jeep“ arenoje trečią pergalę iš tiek pat galimų iškovojo titulą ginanti Ispanijos rinktinė, 98:52 (22:16, 24:7, 27:7, 25:22), nugalėjusi Lenkijos krepšininkes. Nepaisant šios nesėkmės, kaimynės grupėje užėmė antrąją vietą, nes per kitas rungtynes iki tol be pergalių žengusi Juodkalnijos ekipa kiek netikėtai tvirtai 63:51 (11:10, 20:9, 17:18, 15:14) parklupdė Švedijos rinktinę. Švedės prieš tai buvo įveikusios lenkes 67:63, o pastarosios juodkalnietes – 71:60.

D grupės nugalėtojomis sostinėje tapo latvės, antradienį 67:56 (14:13, 22:13, 13:19, 18:11) įveikusios turkes ir į savo sąskaitą įsirašiusios antrą pergalę. Šių rungtynių trečiojo kėlinio pabaigoje rezultatas dar buvo lygus 45:45, tačiau ketvirtojo pradžioje kaimynės įgijo kiek solidesnę persvarą ir sugebėjo ją išsaugoti iki rungtynių pabaigos.

Antrąją vietą grupėje užėmė italės, įnirtingoje kovoje 76:68 (22:11, 18:18, 14:15, 22:24) palaužusios belgių pasipriešinimą ir taip pat čempionate laimėjusios antrą kartą. Likus žaisti kiek daugiau nei minutę, komandas teskyrė 4 taškai (72:68), tačiau per likusį laiką Belgijos ekipa taškų pelnyti nesugebėjo ir turėjo susitaikyti su pralaimėjimu bei ketvirtąja vieta grupėje.

Būtent Belgijos rinktinės lyderės antradienį Europos čempionate surengė geriausius asmeninius dienos pasirodymus. Julia Franquin surinko daugiausiai tiek taškų, tiek naudingumo balų. 20-metė 186 cm ūgio krepšininkė pelnė 25 taškus (9/16 dvit., 7/8 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 29 naudingumo balus.

Antrąją vietą tarp dienos naudingiausiųjų užėmė J.Franquin komandos draugė Nastja Claessens (26 balai), pelniusi 19 taškų (6/11 dvit., 0/4 trit., 7/7 baud.), atkovojusi 10 kamuolių, perėmusi – 5 ir atlikusi 4 rezultatyvius perdavimus.

„Jeep“ arenoje aštuntfinalyje dėl kelialapių į kitą etapą trečiadienį kovos Italija ir Juodkalnija (13 val.), Latvija ir Švedija (15.30 val.), Lenkija ir Turkija (18 val.) bei Ispanija ir Belgija (20.30 val.). Įėjimas į visas rungtynes – taip pat nemokamas.