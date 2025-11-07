T. Masiulis prakalbo, kodėl S. Francisco „sprogo“ ketvirtame kėlinyje

„Mes kartu kovojome iki galo ir gerai gynėmės. Labiausiai esu tuo ir patenkintas, kad iki galo buvo komanda, kuri kovojo“, – Eurolygos televizijai sakė žalgiriečių treneris T.Masiulis.
Paklausus apie spalio mėnesio geriausią Eurolygos žaidėją Sylvainą Francisco, kuris per tris kėlinius buvo pelnęs vos 4 taškus, o galiausiai baigė turėdamas 15 taškų ir 19 naudingumo balų, T.Masiulis sakė: „Reikia priprasti, kad prieš jį varžovai taiko labai agresyvią gynybą.
Bet S.Francisco žaidžia kantriai ir laukia savo momento. Kaip ir dabar – jis laukė, kada galės padėti. Reikia pasidžiaugti, kad būtent jo pasirodymas ketvirtojo kėlinio pabaigoje ir nulėmė pergalę“.
„Tikrai gera komandinė pergalė. Džiugu dėl sirgalių ir žaidėjų. Varžovams leidome pelnyti 77 taškus ir tai geras rezultatas. Gal jie šiek tiek per daug surinko taškų greitajame puolime, bet džiaugiuosi pasiekta pergale“, – kalbėjo spaudos konferencijoje T.Masiulis.
– Ą.Tubelis rungtynes vidurio puolėjo pozicijoje, vėliau jis buvo pakeistas. Kokia buvo idėja jį pastatyti į penktąją poziciją?
– Idėja buvo tokia, kad jis gintųsi prieš Jaime Pradillą. Prieš jį galima buvo rizikuoti. Jis panašus į tornike Šengeliją, o Ąžuolas turi tvirtą kūną ir gali pristabdyti varžovą, gali keistis. Po trijų minučių J.Pradillą pakeitė, reikėjo reaguoti ir, man atrodo, ir Ąžuolas buvo pavargęs.
– Praėjusią savaitę buvo lengvesnės pergalės. Kiek tokios sunkios pergalės grūdina komandą? ir kiek ta kova esate patenkintas?
– Kiekvienos rungtynės yra nauja istorija, nauja kova ir vėl turi įrodinėti. Patenkintas esu visomis pergalėmis. Ši pergalė tokia...
Išlikome kartu, nesustojome. Atkovojome 16 kamuolių puolime, kas rodo mūsų norą. Mes galime pralaimėti taktiškai, talentu, bet ne noru. negalime norui pralaimėti. Tai yra mano ir sirgalių didžiausias noras.
– M.Wrightas buvo tuštesnis pirmoje pusėje ir rodė daug emocijų. Kaip jam pavyko susitelkti po pertraukos? Kiek tai žavi jus?
– Nebuvo rungtynių, kad su juo nebūtų emocijų. Bet jis nori klausyti, bando mūsų klausyti. Nors turi savo nuomonę. Smagu, kad M.Mosesas supranta, kad viskas yra dėl komandos ir visi norime laimėti. Smagu, kad jis kovojo ir žaidė po krepšiu, nelaksto prie tritaškio. kova po krepšiu ir užtvaros yra jo stiprioji pusė.
– Ą.Tubelis paliko aikštę trečiajame kėlinyje. Po to žaidė tik keliasdešimt sekundžių. Pasaugojote?
– Jis pajuto skausmus kojoje, bet vėliau sakė, kad vėl gali žaisti. Bet tuomet gerai žaidė Dustinas Sleva, tai buvo jau strateginiai dalykai. kam keisti, jei gerai žaidžia kiti žaidėjai. Gale Ąžuolas išėjo tam, kad padarytų baudą, nes turėjo dar pražangų rezervą.
– I.Brazdeikis lyg pasinaudojo gautu šansu ir pelnė 9 taškus.
– Visi turi savo šansų. Gal mažiau, gal daugiau. Gauni ir eini kautis. Bandome išnaudoti visus žaidėjus. Kartais būna geriau, kartais blogiau. Bus per tą visą sezoną ir pakilimų, ir nuosmukių. Svarbu, kad būtum pasiruošęs, kai gauni šansą. Svarbu, kad kai yra šansas, pasinaudotum, nes kitu atveju nelabai kas. Patenkinti, kad visi tai supranta ir norime taip judėti.
– Prieš šį mačą minėjote, kad šis mačas parodys komandos veidą. Širdis ramesnė po tokios pergalės?
– Laukiau ir jaudinausi, kadangi „Valencia“ žaidžia gerą krepšinį, šiek tiek nestandartinį krepšinį. Buvo nerimo... Gal kitos komandos kažkiek turėjo problemų su gynėjais, galbūt mūsų neįvertino, bet džiugu, kad kontroliavome šias rungtynes savo gynyba.
Tomas MasiulisSylvainas FranciscoKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių