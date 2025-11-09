Sugrįžęs į aikštelę K. Evansas papasakojo apie savo kovą su trauma: „Buvo sunku užmigti“

Atstovaudamas Pirėjo „Olympiakos“ komandai K. Evansas per 19 žaidimo minučių surinko 15 taškų (3/3 dvit., 2/3 trit., 3/3 baud.), 5 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą.
Aikštelėje 29-erių gynėjas pirmą kartą pasirodė antrajame kėlinyje ir netrukus pataikė tritaškį.
Po rungtynių paklaustas apie savo sugrįžimą į aikštelę po didžiulės petraukos K.Evansas tiesiog džiaugėsi vėl galėdamas žaisti krepšinį.
„Buvo nuostabu. Suskaičiavot dienas – labai daug. Beprotiška girdėti tokį skaičių, nes stengiuosi eiti pirmyn kasdien ir pernelyg negalvoti į priekį, – teigė krepšininkas. – Ilgas procesas. Buvo puiku prisidėti prie komandos pergalės oficialiose rungtynėse.“
K. Evanso karjerą pastaraisiais metais kamuoja itin sunkios traumos. Iš pradžių „Žalgirio“ sudėtyje gynėjui plyšo kryžminiai kelio raiščiai, o kitą sezoną iš pažiūros niekuo dėtame epizode plyšo kito kelio girnelė.
„Buvo visko. Turėjau ir gerų, ir blogų dienų. Turėjau gerus žmones aplink, kurie mane palaikė ir padėjo išsaugoti psichologinį tvirtumą. Žinojau, kad ateis tokia diena kaip ši, kai gausiu progą padėti komandai“, – teigė K. Evansas.
„Pirmus keletą mėnesių po traumos buvo sunku užmigti, – vėliau pripažino jis. – Diena po dienos viskas gerėjo. Jau buvau turėjęs traumą, todėl žinojau, kad pirmi keletas mėnesių bus labai sunkūs, bet viskas pagerės.“
K. Evansas buvo sutiktas ovacijomis, o sirgaliai išvis pašėlo, kai jis atšokęs įmetė savo pirmąjį tritaškį.
„Buvo nuostabu. Fanai to laukė ilgą laiką, esu dėkingas už jų kantrybę. Žinau, kad užknisa nežinoti, ar žaisiu, ar nežaisiu, – pripažino gynėjas. – Komunikacija šlubavo, tačiau ačiū už plojimus ir už tai, kad taip šiltai pasitiko.“
Pasak žaidėjo, prieš rungtynes „Olympiakos“ vyr. treneris Giorgos Bartzokas nieko pernelyg neakcentavo, o visa komunikacija vyko anksčiau.
„Šiandien nesakė nieko, – atskleidė K. Evansas. – Vakar kalbėjomės, sakė, kad yra laimingas matydamas mane pagaliau aikštelėje ir kad galėsiu žaisti oficialias rungtynes, o ne tik treniruotis. Sakė, kad jam neatrodė, kad save saugau. Visas trenerių štabas buvo laimingas.“
Kai ERT televizijos žurnalistas perskaitė krepšininkui jo statistikos eilutę, K. Evansas pripažino nustebęs savo debiutu Pirėjo komandoje, tačiau iškart pajuokavo.
„Nesitikėjau, kad bus taip gerai. Svajojau sužaisti geras rungtynes. Tikiuosi, kad tai buvo mano blogiausios rungtynės čia. (šypsosi) Noriu nuo čia judėti pirmyn“, – sakė jis.
„Limitas – tik dangus. Pastaruosius ketverius metus buvome finalo ketvertuose. Turime viską daryti diena iš dienos. Negalime per daug žvalgytis, reikia žiūrėti į artimiausias rungtynes, o ne kas bus už 3 savaičių ar už 3 mėnesių.“
Paskutinį kartą Eurolygoje K. Evansas žaidė vilkėdamas Kauno „Žalgirio“ marškinėlius. Simboliška, tačiau K. Evanso debiutas Eurolygoje savo naujojoje komandoje įvyks būtent prieš kauniečius.
Paklaustas apie šį trečiadienį numatytą dvikovą, krepšininkas pernelyg į tai nesikoncentravo.
„Net negalvojau apie tai. Kaip ir sakiau – žiūriu į viską diena po dienos. Džiaugiuosi, kad esu sveikas. Turime pailsėti, atsigauti, koncentruotis į trenerio žaidybinį planą ir būti pasiruošę trečiadieniui.“
K. Evanso geriausi rungtynių epizodai:
