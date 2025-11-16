VDU krepšininkai triumfavo dešimtajame tarpuniversitetiniame WIUC pasaulio čempionate

Trenerio Arūno Juknevičiaus ir asistento Ryčio Juknevičiaus vadovaujami VDU krepšininkai finalinėse rungtynėse rezultatu 39:26 įveikė Beirute įsikūrusį Libano Amerikos universitetą.
Į finalą VDU komanda pateko po to, kai pusfinalyje rezultatu 38:27 nugalėjo Milano politechnikos universiteto ekipą iš Italijos. Dar prieš tai ketvirtfinalyje lietuviai 36:26 pranoko Belgrado universiteto Ekonomikos fakulteto krepšininkus iš Serbijos.
Pirmajame grupės susitikime VDU krepšininkai 40:25 įveikė Zagrebo universiteto (Kroatija) ekipą, antrajame mače 49:36 nugalėjo Milano valstybinio universiteto (Italija) komandą, o trečiosiose rungtynėse rezultatu 63:16 nepaliko vilčių Lilio IESEG vadybos mokyklai (Prancūzija).
VDU studentas iš Estijos Gregoras Allikas buvo pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju. Iš viso pirmenybėse dalyvavo 40 universitetinių krepšinio komandų iš 16 šalių.
WIUC pasaulio čempionate krepšinio rungtynės vyksta itin dinamiškai – žaidžiami du kėliniai po 12 minučių, o jų metu laikas nėra stabdomas.
„Sunkiausia, kad per dieną reikia sužaisti po dvejas ar trejas rungtynes. Tai reiškia, kad tiek pat kartų reikia iš naujo apšilti, susikaupti ir susikoncentruoti pergalei. Antras svarbus momentas – nežinomos ir dažnai neįprasto žaidimo stiliaus komandos. Toks formatas, kai žaidžiami du kėliniai po 12 minučių, o laikas nėra stabdomas, įneša daug įtampos.
Džiaugiuosi vaikinais, atlaikiusiais šį nelengvą rungtynių maratoną. Pagal rezultatą tai galėtų atrodyti kaip lengvas pasivaikščiojimas, nors taip tikrai nebuvo“, – turnyrą apibendrino vyriausiasis VDU komandos treneris Arūnas Juknevičius.
Barselonoje triumfavusi VDU komanda šiuo metu Regionų krepšinio lygos A diviziono pirmenybėse savo sąskaitoje turi 7 pergales ir vieną pralaimėjimą, taip būdama pačiame turnyrinės lentelės viršuje.