D. Motiejūnas buvo blankus, o „Crvena Zvezda“ pralaimėjo Ispanijoje

Eurolyga 2025
2025-11-19
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
52
„Monaco“
„Monaco“
84
Rungtynių statistika
2025-11-20
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
74
„Barcelona“
„Barcelona“
73
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
103
BC Dubai
BC Dubai
82
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
83
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
105
Rungtynių statistika
2025-11-20
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
100
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
86
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
95
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
73
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
87
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
99
Rungtynių statistika
2025-11-21
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
99
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
89
Rungtynių statistika
2025-11-21
22:00
„Valencia“
„Valencia“
76
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
73
Rungtynių statistika
2025-11-25
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-11-25
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-11-25
20:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2025-11-25
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-11-25
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2025-11-25
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2025-11-26
19:00
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-11-26
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
2025-11-26
20:30
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-11-26
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
SportasKrepšinis

D. Motiejūnas buvo blankus, o „Crvena Zvezda“ pralaimėjo Ispanijoje

2025 m. lapkričio 21 d. 21:45
Lrytas.lt
Vos vieną nesėkmę per daugiau nei mėnesį Eurolygoje iki tol patyręs Donato Motiejūno atstovaujamas Belgrado „Crvena Zvezda“ klubas iššūkio Ispanijoje neatlaikė ir 73:76 (26:26, 13:23, 21:11, 13:16) pralaimėjo „Valencia Basket“ ekipai.
Daugiau nuotraukų (4)
D. Motiejūnas per beveik 14 aikštelėje praleistų minučių pelnė 7 taškus (2/4 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, po kartą suklydo ir prasižengė, išprovokavo dvi pražangas ir surinko 6 naudingumo balus.
Lietuvis ant suolo praleido paskutiniąsias 14 susitikimo minučių, o į aikštelę buvo išleistas tik atlikti perdavimą pergalę galėjusiam išplėšti Codi Millerio-McIntyre'o metimui paskutinę sekundę.
C. Milleris-McIntyre'as buvo rezultatyviausias Belgrado komandoje, surinkęs 23 taškus, 8 atkovotus kamuolius ir 22 naudingumo balus. Po poros savaičių į rikiuotę grįžęs vienas komandos lyderių Jordanas Nwora (14 tšk.) buvo vienintelis kitas krepšininkas, pasiekęs dviženklę taškų ribą „Crvena Zvezda“ komandoje.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo 16 taškų pelnęs Brancou Badio, 12 surinko Kameronas Tayloras, 10 – Jeanas Montero.
Likus kiek mažiau nei pusei minutės „Valencia Basket“ pirmavo 2 taškų skirtumu (75:73) ir turėjo kamuolį savo rankose, tačiau B. Badio jį prarado. „Crvena Zvezda“  turėjo net keletą šansų išplėšti pergalę, tačiau Jaredo Butlerio bandymas buvo sustabdytas pražanga, o Nikola Kaliničius kitoje atakoje prarado kamuolį.
Po septynių pergalių iš eilės tai buvo jau antrasis „Crvena Zvezda“ pralaimėjimas per pastarąsias trejas Eurolygos rungtynes. 
Tuo tarpu Valensijos krepšininkai iškovojo septintąją pergalę šiame sezone ir pagal šį rodiklį susilygino su dar trimis komandomis: Kauno „Žalgiriu“, „Monaco“ ir „Barcelona“.
Valencia BasketBelgrado Crvena ZvezdaDonatas Motiejūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.