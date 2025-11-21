D. Motiejūnas buvo blankus, o „Crvena Zvezda“ pralaimėjo Ispanijoje

D. Motiejūnas per beveik 14 aikštelėje praleistų minučių pelnė 7 taškus (2/4 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, po kartą suklydo ir prasižengė, išprovokavo dvi pražangas ir surinko 6 naudingumo balus.
Lietuvis ant suolo praleido paskutiniąsias 14 susitikimo minučių, o į aikštelę buvo išleistas tik atlikti perdavimą pergalę galėjusiam išplėšti Codi Millerio-McIntyre'o metimui paskutinę sekundę.
C. Milleris-McIntyre'as buvo rezultatyviausias Belgrado komandoje, surinkęs 23 taškus, 8 atkovotus kamuolius ir 22 naudingumo balus. Po poros savaičių į rikiuotę grįžęs vienas komandos lyderių Jordanas Nwora (14 tšk.) buvo vienintelis kitas krepšininkas, pasiekęs dviženklę taškų ribą „Crvena Zvezda“ komandoje.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo 16 taškų pelnęs Brancou Badio, 12 surinko Kameronas Tayloras, 10 – Jeanas Montero.
Likus kiek mažiau nei pusei minutės „Valencia Basket“ pirmavo 2 taškų skirtumu (75:73) ir turėjo kamuolį savo rankose, tačiau B. Badio jį prarado. „Crvena Zvezda“ turėjo net keletą šansų išplėšti pergalę, tačiau Jaredo Butlerio bandymas buvo sustabdytas pražanga, o Nikola Kaliničius kitoje atakoje prarado kamuolį.
Po septynių pergalių iš eilės tai buvo jau antrasis „Crvena Zvezda“ pralaimėjimas per pastarąsias trejas Eurolygos rungtynes.
Tuo tarpu Valensijos krepšininkai iškovojo septintąją pergalę šiame sezone ir pagal šį rodiklį susilygino su dar trimis komandomis: Kauno „Žalgiriu“, „Monaco“ ir „Barcelona“.
Valencia BasketBelgrado Crvena ZvezdaDonatas Motiejūnas
Rodyti daugiau žymių