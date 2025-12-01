Su legenda atsisveikinę prancūzai nesugebėjo palaužti Suomijos krepšininkų

Šios rungtynės buvo paskutinės Andrew Albicy su Prancūzijos marškinėliais. 35-erių krepšininkas prieš atrankos langą paskelbė, jog baigia savo karjerą nacionalinėje rinktinėje.
110 rungtynių už Prancūziją sužaidęs krepšininkas turi po du olimpinius ir Europos čempionato sidabro medalius bei vieną pasaulio čempionato bronzą.
Būtent A.Albicy ir buvo naudingiausias prancūzų krepšininkas šiose rungtynėse. Gynėjas pelnė 7 taškus (2/2 dvit., 1/3 trit.), atkovojo ir perėmė po 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvisu perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose pasirodė Edonas Maxhuni, kuris pelnė 20 taškų (5/8 dvit., 2/2 trit., 4/4 baud.).
Šaro auklėtinis Mikaelis Jantunenas pridėjo 9 taškus (2/8 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), 9 sugriebtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus ir 17 naudingumo balų.
Suomija: Edonas Maxhuni 20, Alexanderis Madsenas 14, Sasu Salinas, Mikaelis Jantunenas ir Elias Valtonenas po 9.
Prancūzija: Matthew Strazelis 11, Axelis Bouteille ir Lionelis Gaudoux po 10.