Iš Sakramento – dar viena nemaloni žinia apie Domantą Sabonį

2026 m. vasario 2 d. 08:47
Lrytas.lt
Traumų persekiojamas Domantas Sabonis vėl turėjo praleisti rungtynes. Šį kartą lietuvis nepasirodė naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose rungtynėse tarp jo atstovaujamos „Sacramento Kings“ ir „Washington Wizards“.
Be D.Sabonio rungtyniavusi „Kings“ išvykoje nusileido varžovams 112:116 (14:23, 34:30, 34:35, 30:28).
Lietuvis šį mačą praleido dėl nugaros skausmų.
Tai jau antrosios rungtynės iš eilės, kuriose D.Sabonis nerungtyniavo „Kings“ gretose – paskutinį kartą ant parketo aukštaūgis žengė ketvirtadienio mače prieš „Philadelphia 76ers“.
Kol kas D.Saboniui šis sezonas klostosi lyg košmaras – su traumų problemomis kovojantis lietuvis jau praleido beveik 30 mačų.
Maža to, užsienio žiniasklaidoje vis garsiau kalbama apie artėjančius mainus, kurių epicentre yra atsidūręs ir 29-erių lietuvis.
