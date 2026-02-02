Nuo 13 metų šalia M. Jameso kovojęs N. Williamsas-Gossas turi „Monaco“ ekipoje dar vieną išskirtinį draugą

Eurolyga 2025
2026-01-29
19:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
79
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
62
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:05
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
64
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
87
„Barcelona“
„Barcelona“
75
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
85
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
79
Rungtynių statistika
2026-01-29
21:45
„Valencia“
„Valencia“
94
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-01-30
20:30
„Monaco“
„Monaco“
82
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
84
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
95
BC Dubai
BC Dubai
92
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
102
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
91
Rungtynių statistika
2026-01-30
21:45
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
79
Rungtynių statistika
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Nuo 13 metų šalia M. Jameso kovojęs N. Williamsas-Gossas turi „Monaco“ ekipoje dar vieną išskirtinį draugą

2026 m. vasario 2 d. 16:16
zalgiris.lt inf.
Video
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai šį antradienio vakarą pradės dvigubą Eurolygos savaitę ir stos į kovą su Monako „AS Monaco“ ekipa, kuri šiuo metu yra iškovojusi viena pergale daugiau nei kauniečiai ir užimą 7-ąją vietą turnyrinėje lentelėje. Prieš laukiantį susitikimą apie varžovus, buvusius komandos draugus ir rekordinius šalčius kalbėjo į komandos rikiuotę sugrįžęs Nigelas Williamsas-Gossas.
Daugiau nuotraukų (3)
„Aišku, kad pajaučiau tą šaltį. Niekada nesu patyręs nieko panašaus, tad yra tikrai beprotiškai šalta“, – pastarųjų dienų Lietuvos orus pakomentavo legionierius.
N.Williamsas-Gossas ant parketo sugrįžo sekmadienį vykusiose rungtynėse su Jonavos ekipa, kuriose jis sužaidė 14 minučių ir išskirstė 10 rezultatyvių perdavimų.
„Jaučiausi gerai. Aišku, praėjo trys savaitės, o aš ir treniravausi su ribojimais, tad jaučiau, kad reikia laiko, jog grįžčiau į ritmą. Džiaugiuosi, kad sugrįžau – nėra nieko blogiau nei būti patyrusiam traumą, todėl džiaugiuosi, kad grįžau“, – atsakė žalgirietis.
Luca Vildoza – buvęs N.Williamso-Gosso komandos draugas „Olympiakos“ gretose – praėjusiame ture lemiamu metimus išplėšė savo komandos pergalę prieš „AS Monaco“, o žalgirietis dalijosi, kad pasveikino argentinietį.
„Tikrai kalbėjome apie jo pergalę išplėšusį metimą – labai džiaugiausi dėl jo. Apie laukiančias rungtynes su juo nekalbėjome, nes kiekvienas mačas yra skirtingas, tad turime patys žiūrėti video, pasiruošti žaidybinį planą ir jį įvykdyti“, – kalbėjo N.Williamsas-Gossas.
Būsimų varžovų strategas, Vassilis Spanoulis, dar 2018–2019 m. sezone taip pat buvo N.Williamso Gosso komandos draugas.
„Visada smagu žaisti prieš jį ir jo komandas. Kaip ir sakėte, jis buvo mano komandos draugas, todėl dabar labai smagu matyti jo evoliuciją vyriausiojo trenerio rolėje, o aš jam visada linkiu didžiausios sėkmės“, – gražiai atsiliepė gynėjas.
V.Spanoulis nėra vienintelis N.Williamso-Gosso pažįstamas veidas „AS Monaco“ gretose, mat žalgirietis nuo pat vaikystės pažįsta ir varžovų lyderį Mike‘ą Jamesą.
„Tikrai neįtikėtina, nes su Mike‘u esame kilę iš to paties miesto, tad žinau Mike‘ą nuo maždaug 13 metų amžiaus. Pažįstu jį ilgą laiką, todėl matyti jo sėkmę yra nuostabu. Jis yra vyrukas, kuris buvo pastebimas nuo ankstyvų dienų ir tikrai susikūrė savo vardą, o aš kiekvieną kartą džiaugiuosi žaisdamas prieš jį, nes tai atskleidžia geriausias mano savybes“, – apie oponentų lyderį kalbėjo žalgirietis.
N.Williamsas-Gossas taip pat išskyrė ir pagrindinius „AS Monaco“ bruožus bei susitikimo svarbą.
„Jie turi daug patirties, dauguma krepšininkų, kurie žaidė praėjusio sezono finale, yra komandoje ir šiemet, todėl jie tikrai turi daug talento. Laukia sudėtingos rungtynės, kurios bus svarbios ir dėl pozicijos turnyrinėje lentelėje. Laukiu šio iššūkio“, – varžovų stiprybes apkalbėjo gynėjas.
Galiausiai žalgirietis aptarė pamokas, išmoktas po praėjusio turo rungtynių.
„Svarbiausia yra gynyba. Parodėme, kad galime įmesti ir rasti kelių puolime, tačiau viskas priklauso nuo varžovų stabdymo. Sunku laimėti, kai kita komanda sumeta 100 taškų, todėl turime susikoncentruoti gynyboje“, – atsakė N.Williamsas-Gossas.
Kauno „Žalgirio“ ir Monako „AS Monaco“ dvikova „Žalgirio“ arenoje prasidės šį antradienį 20 val.
Vassilis SpanoulisNigelis Williamsas-GossasKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.