J. Lekšas kritikavo absurdiškus FIBA langus ir laukia „Žalgirio“ pergalės prieš pažeidžiamą „Hapoel“

Linksmai pradėję eterį kalbomis apie savo praėjusios savaitės įspūdžius, nuvylusią Eurovizijos atranką ir Žiemos olimpines žaidynes, vyrai greitai perėjo ir prie didžiojo krepšinio. Pirmoji rimta tema eterio vilkų taikiklyje – šviežiai paskelbtas Lietuvos vyrų rinktinės kandidatų sąrašas artėjančiam FIBA langui. Jame – net šeši „Žalgirio“ žaidėjai.
Vaitiekūnui neramu, kad didelės viltys į žalgiriečius sukurs dramas už aikštelės ribų. Kartu su Lekšu jie juokavo, kad Ąžuolas Tubelis ir vėl nesusikalbės su trenerių štabu. Visgi vėliau surimtėjęs Lekšas atskleidė, kad šįkart bėdų turėtų būti išvengta.
„Aš pasidomėjau šia situacija. Sakė (rinktinės štabas) su visais žaidėjais kalbėjo ir visi teigė, kad bandys atvykti“, – informaciją iš vidaus serviravo komentatorius.
Žiūrovams primename, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vasario 27 ir kovo 2 dienomis susirungs su Islandija. Nors Vaitiekūnas nesuprato, kodėl prieš tokį varžovą reikia maksimalių pajėgumų, Lekšas pasidalino savo įžvalgomis.
„Matai, kokie FIBA langai yra absurdiški, – mintį pradėjo krepšinio ekspertas, – NBA žaidėjai niekad negalės juose žaisti, tad tokioms komandoms yra geras šansas pasirodyti. Islandai yra gerai susižaidę, visada turi tą pačią sudėtį, jiems nieko nereikia keisti. Jie laimėjo prieš italus išvykoje.“
Nuogąstavę, kad ir vienas rungtynes pralaimėti islandams būtų didžiulė gėda, „Eurolygos turo“ vedėjai pagaliau pasuko prie klubinio krepšinio aktualijų. Vaitiekūnas užvedė pokalbį apie žalgiriečių rezultatus praėjusios dvigubos savaitės metu. Joje kauniečiai triuškinančiai įveikė „Monaco“ ir apmaudžiai nusileido Stambulo „Anadolu Efes“.
Drėbę saują kritikos nuolat verkšlenančiam „Monaco“ treneriui Vasiliui Spanouliui, vedėjai paliaupsino įspūdingai dvigubos savaitės metu atrodžiusį Ąžuolą Tubelį. Vaitiekūnas lietuvį pastatė į vieną lentyną su Eurolygos žvaigžde, kartvelu Tornike Shengelia.
„Daug kas jį lygina su Tornike Shengelia. Yra gal tų panašumų, bet pas Shengelia viskas atrodo sugrūdama per jėgą. Ąžuolas yra tiesiog atletiškas bičas.“, – mintis apie „Žalgirio“ aukštaūgį dėstė radijo ir TV laidų vedėjas.
Dėl to, kad Ą. Tubelis turi milžinišką potencialą, neprieštaravo ir Lekšas, bet tuo pačiu stengėsi kolegą grąžinti ant žemės.
„Taip, Tubelis lengviau prasiveržimus daro, geriau ir savo kūną valdo, bet... Šiai dienai iki Toko jam labai toli.“, – griežtai pasisakė krepšinio komentatorius.
Lekšas mano, kad tokius palyginimus su kartvelu bus galima daryti tik tuomet, jei lietuvis per karjerą išvengs traumų.
Po liaupsių klubo naujokui, atėjo laikas aptarti ir nesėkmingas „Žalgirio“ rungtynes Stambule, kurias Vaitiekūnas pavadino šlykščiomis.
Lekšas paantrino savo eterio bičiuliui. Visą sezoną žaliai baltų rungtynes televizijoje komentuojantis žurnalistas pirštu bedė į pagrindines pralaimėjimo priežastis.
„Jie tikrai buvo pametę koncentraciją rungtynių pradžioje. <...> Nebuvo nei energijos, nei gerų pražangų. „Žalgiris“ pralaimėjo ne dėl prasto puolimo, o dėl prastos gynybos.“, – taiklias pastabas laidė jis.
Šią temą Lekšas uždarė tikrai įdomia įžvalga. Anot statistikos, iš pirmame dešimtuke esančių klubų, „Žalgiris“ geriausiai pasirodo prieš stipriausius klubus, bet prasčiausiai – prieš lentelės dugną trinančias komandas.
„Dabar jau užpakaliai dega. „Žalgirio“ tvarkaraštis bus itin sudėtingas. Iš aštuonių ateinančių mačų, septyni bus prieš pirmo dešimtuko komandas. Bus šakės. „, – įtemptą žalgiriečių tvarkaraštį nužvelgė jis.
Tuo tarpu Vaitiekūno tokia kauniečių klubo tendencija nebestebina.
„Čia yra eiliniai metai. Vėl ateinam į svarbiausią Eurolygos reguliariojo sezono laiką ir tu su ašarom akyse prisiminsi pralaimėjimus tiems autsaideriams.“, – iš vedėjo lūpų liejosi liūdnesnės mintys apie banguojantį „Žalgirį“.
Vėliau aptartos ir kitos karštos Eurolygos aktualijos. Lekšas su Vaitiekūnu prognozavo potencialų Nigel Hayes-Davis sugrįžimą į Europą, peikė „Real“ komplektaciją bei juokėsi iš teismų slenkstį minančių dramų tarp „Olympiacos“ trenerio Georgios Bartzoko ir „Panathinaikos“ klubo.
Nepraleista progos apkalbėti ir šioje sezono stadijoje pagreitį įgaunančią „Dubai“ komandą bei įgelti lūkesčių nepateisinančiam, brangiausiam Eurolygos žaidėjui – Vasilje Micičiui.
Po šių aktualijų atėjo metas prognozuoti, kaip gi galėtų klostytis „Žalgirio“ laukianti dvikova su į duobę įkritusiu, bet vis dar elitiniu Tel Avivo „Hapoel“ klubu. Kaune Izraelio klubas lankysis pirmą kartą istorijoje ir bandys revanšuotis už savo fanų akivaizdoje gruodžio 30 dieną patirtą pralaimėjimą.
Vaitiekūno mintys prieš rungtynes – pakankamai optimistiškos. Jis mano, kad dabar „Hapoel“ yra kaip niekada pažeidžiamas
„Labai svarbi sezono stadija. Atsižvelgiant į abiejų komandų fizinę ir psichologinę būklę, jie atvažiuoja pačiu laiku“, – apie varžovą taip kalbėjo komentatorius.
Lekšas antrino kolegai, primindamas, kad būsimieji oponentai patyrė jau eilę pralaimėjimų iš eilės. Komentatorius paleido ir sarkazmo persmelktų replikų apie Dimitrį Itoudį – vyriausią „Hapoel“ trenerį. Žurnalisto nuomone, strategas yra silpniausia Izraelio komandos vieta.
Vaitiekūno paklaustas apie tai, kiek saugi graiko darbo vieta, Lekšas žiūrovams nupaišė įdomų scenarijų. Jeigu „Hapoel“ patirtų dar kelis apmaudžius pralaimėjimus, komentatorius tiki, jog pamatytume dar vieną vyriausio trenerio atleidimą Eurolygoje.
Nors abu vedėjai rado priežasčių, kodėl galima tikėtis „Žalgirio“ pergalės namų arenoje, Lekšas kiek nuvylė savo kolegą pasakęs, kad tikisi, jog Vasilje Micičius Kaune gali sužaisti geriausias savo sezono rungtynes.
„Tu tiki, kad jis gali prisikelti iš numirusių?“, – vaizdingai kolegos apie prognozę klausė Vaitiekūnas.
„Visi jį ėda... Kada, jei ne dabar?“, – aiškiai atkirto Lekšas.
Atėjus metui pateikti spėjimus, nuomonės tarp vedėjų išsiskyrė. Lekšas mato, kad žalgiriečiai pasieks pergalę ir bus itin užsivedę. Na, o Vaitiekūnas numato atsigaunantį „Hapoel“, kuris Kauną paliks su triumfo pilnomis akimis.
Šio antradienio „Eurolygos ture“ dar išgirsite, kokia kovinio sporto žvaigždė pakomentavo Lekšo nuotrauką „Instagram“ tinkle, kokį pikantišką filmą kine vienas žiūrėjo Vaitiekūnas ir kokio klubo eteryje atsiprašė abu vedėjai.
EurolygaŽalgirinisFIBA
