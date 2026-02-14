Įvertinimas „Žalgirio“ aukštaūgiui – pripažintas geriausiu savaitės krepšininku

Mosesas Wrightas per 24 minutes surinko 25 taškus (8/10 dvit., 9/9 baud.), 6 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 8 išprovokuotas pražangas ir 34 naudingumo balus.
Amerikietis pagerino asmeninius rezultatyvumo ir naudingumo rekordus.
M. Wrightui tai buvo pirmasis toks pripažinimas karjeroje. Tuo tarpu „Žalgiryje“ šį sezoną tokiu pat pasiekimu gali pasigirti Sylvainas Francisco.
Į simbolinį penketą taip pat pateko Mfiondu Kabengele, Tamiras Blattas, Juancho Hernangomezas ir Romanas Sorkinas.
