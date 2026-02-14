Eurolyga 2025
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
91
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
60
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
111
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
106
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
92
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
86
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
82
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
67
Rungtynių statistika
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
74
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
93
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
82
Rungtynių statistika
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
102
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
92
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
83
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
85
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
73
Madrido „Real“
Madrido „Real“
77
Rungtynių statistika
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
78
BC Dubai
BC Dubai
96
Rungtynių statistika
SportasKrepšinis

Įvertinimas „Žalgirio“ aukštaūgiui – pripažintas geriausiu savaitės krepšininku

2026 m. vasario 14 d. 13:12
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiris“ penktadienį namų Eurolygos namų rungtynėse 93:82 susitvarkė su Tel Avivo „Hapoel“, o kauniečių vedlys buvo paskelbtas turo MVP.
Daugiau nuotraukų (11)
Mosesas Wrightas per 24 minutes surinko 25 taškus (8/10 dvit., 9/9 baud.), 6 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 8 išprovokuotas pražangas ir 34 naudingumo balus.
Amerikietis pagerino asmeninius rezultatyvumo ir naudingumo rekordus.
M. Wrightui tai buvo pirmasis toks pripažinimas karjeroje. Tuo tarpu „Žalgiryje“ šį sezoną tokiu pat pasiekimu gali pasigirti Sylvainas Francisco.
Į simbolinį penketą taip pat pateko Mfiondu Kabengele, Tamiras Blattas, Juancho Hernangomezas ir Romanas Sorkinas.
Kauno ŽalgirisMosesas WrightasTel Avivo Hapoel
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.